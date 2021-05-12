В помещениях "Киевгорсвета" проходят обыски, чиновников подозревают в уклонении от уплаты налогов. ФОТО

Государственная фискальная служба (ГФС) под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводит обыски в помещениях КП "Киевгорсвет" и подрядных предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС, информирует Цензор.НЕТ.

"Обыски проводятся в рамках уголовного производства, начатого по факту уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по замене освещения в столице на сумму более 12 млн грн (ч.3 ст 212 УК Украины). Следствием установлено, что частные предприятия, находясь в сговоре с должностными лицами КП "Киевгорсвет", проводили финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами с признаками фиктивности, якобы привлеченными к работам по замене уличного освещения в Киеве", - сказано в сообщении.

Отмечается, что целью операций было завышение стоимости работ и дальнейшее получение наличных средств.

Также на Цензор.НЕТ: Проводятся обыски в "Киевавтодоре", - прокуратура

Во время обысков будут изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, наличные средства, банковские карты, компьютерная техника и печати предприятий, привлеченных к незаконной схеме.

"Всем причастным к противоправным действиям, которые наносят ущерб для общества города, будет предоставлена соответствующая правовая квалификация", - заявил глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник.









