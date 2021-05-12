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В помещениях "Киевгорсвета" проходят обыски, чиновников подозревают в уклонении от уплаты налогов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Государственная фискальная служба (ГФС) под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводит обыски в помещениях КП "Киевгорсвет" и подрядных предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС, информирует Цензор.НЕТ.

"Обыски проводятся в рамках уголовного производства, начатого по факту уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по замене освещения в столице на сумму более 12 млн грн (ч.3 ст 212 УК Украины). Следствием установлено, что частные предприятия, находясь в сговоре с должностными лицами КП "Киевгорсвет", проводили финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами с признаками фиктивности, якобы привлеченными к работам по замене уличного освещения в Киеве", - сказано в сообщении.

Отмечается, что целью операций было завышение стоимости работ и дальнейшее получение наличных средств.

Также на Цензор.НЕТ: Проводятся обыски в "Киевавтодоре", - прокуратура

Во время обысков будут изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, наличные средства, банковские карты, компьютерная техника и печати предприятий, привлеченных к незаконной схеме.

"Всем причастным к противоправным действиям, которые наносят ущерб для общества города, будет предоставлена соответствующая правовая квалификация", - заявил глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник.

В помещениях Киевгорсвета проходят обыски, чиновников подозревают в уклонении от уплаты налогов 01
В помещениях Киевгорсвета проходят обыски, чиновников подозревают в уклонении от уплаты налогов 02


Автор: Ольга Лузан
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Фсьо...тушітє свєт....
Кіно будєт???
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12.05.2021 18:15 Ответить
Виталий думал, что договорился. Киевзеленстрой, Киеватодор, Спецжитлофонд, Киевгорсвет. Лови серию чемпион)))
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12.05.2021 18:44 Ответить
Я в трансе.
Какие налоги?
Там воруют бабло самосвалами, а им предявляют какие то копейки.
Вон вчера открыли очередной сквер-памятник-булыжник.
Да вы проверьте сколько на тот булыжник бабла списали.
Там на пожизненное тянет.
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12.05.2021 18:48 Ответить
Воруют. Налоги уплачены, показуха
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12.05.2021 19:00 Ответить
той Мельник з січня цього року на посаді керівника ДФС. Зараз тільки чую - Там влупили конверт, там на міліон євро лівого пального, там 212 крупна порушена. Майже щодня когось почали лупити ДФСники.
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12.05.2021 20:19 Ответить
Странно, что руководитель Киевгорсвета не визжит о политическом преследовании. Сегодня это писк моды!
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12.05.2021 21:29 Ответить
 
 