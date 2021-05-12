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Зеленский призвал Литву убедить партнеров по ЕС подписывать двусторонние декларации о европейской перспективе Украины. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Зеленский призвал Литву убедить партнеров по ЕС подписывать двусторонние декларации о европейской перспективе Украины. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спикером Сеймаса Литовской Республики Викторией Чмилите-Нильсен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Литва первой подписала двустороннее Декларацию о поддержке стремления Украины стремления в Европейский Союз. Хочу за это поблагодарить президента Науседу", - сказал Зеленский.

Стороны также обсудили стратегическую цель Украины относительно политической ассоциации и экономической интеграции в Европейский Союз. "Президент Украины призвал Литву присоединиться к убеждению европейских партнеров в целесообразности подписания с Украиной двусторонних деклараций о европейской перспективе", - говорится в сообщении.

Зеленский призвал Литву убедить партнеров по ЕС подписывать двусторонние декларации о европейской перспективе Украины 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва поможет Украине с вакцинацией от COVID-19, - спикер Сейма Чмилите-Нильсен

Кроме того, Зеленский выразил благодарность всем депутатам Сеймаса за принятие 27 апреля Резолюции с осуждением провокационных действий Российской Федерации и выражение поддержки Украине. "Именно такие решительные шаги наших международных партнеров помогли уменьшить градус напряжения вдоль границ Украины и во временно оккупированном Крыму", - отметил глава государства.

Зеленский призвал Литву убедить партнеров по ЕС подписывать двусторонние декларации о европейской перспективе Украины 02

Зеленский рассказал спикеру Сеймаса о "длительной милитаризации Крымского полуострова и стремительном ухудшении гуманитарной ситуации в результате нарушения оккупационными властями прав человека". Он поблагодарил литовскую делегацию за их стремление "посетить административную границу с временно оккупированным Крымом в Херсонской области и пообщаться с внутренне перемещенными лицами".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нельзя позволить, чтобы Украина снова вернулась в прошлое, - президент Литвы Науседа

Зеленский также поприветствовал образование 11 мая 2021 года в Сеймасе Литовской Республики парламентской платформы по деоккупации Крыма.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
Ять, чемпион по ничегонеделанию и пустым декларациям призывает всех быть такими и тупо сотрясать воздух. А ты, Вава, им видосик сбацай и разошли всем.
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12.05.2021 20:06
+5
Убеждать надо ДЕЛАМИ !!
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12.05.2021 19:56
+5
а Литва закликає не купувати касапську електренергію...
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12.05.2021 21:08
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Убеждать надо ДЕЛАМИ !!
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12.05.2021 19:56 Ответить
"Limit contacts with Zelensky and his entourage". Зебобики, кто автор этой цитаты?
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12.05.2021 20:02 Ответить
Ну при чём здесь Зеленский.По тундре, по железной дороге,Где мчится курьерский «Воркута - Ленинград»,Мы бежали с тобой, ожидая тревоги,Ожидая погони и криков солдат Рано утром проснёшься, на поверку построят И объявят бродягам золотые слова: Это Клим Ворошилов и братишка Будённый Дали людям свободу - и их любит братва! / Украинское еврейство станет тем локомотивом, который приведет Украину в ЕС.- Коломойский .02.12.10
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12.05.2021 20:05 Ответить
Ять, чемпион по ничегонеделанию и пустым декларациям призывает всех быть такими и тупо сотрясать воздух. А ты, Вава, им видосик сбацай и разошли всем.
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12.05.2021 20:06 Ответить


Йозеф Кнехт@jozefkneht1





Ну ок, виявляється Зе створив Центр протидії кібербезпеці (пряма мова).
Тобто центр, який протидіятиме захисту прав людини під час використання кіберпростору.
А також центр дезінформації. Це не просто обмовка клоуна, це він в гарячці видав всі плани єрмака. Нас будуть дезінформувати

свічка@svecha62· 11 мая

"Ми вирішили дійсно зробити центр протидії кібербезпеки. Не просто вирішили, ми його вже зробили. Я його офіційно ще не відкривав".
"Тому нам і потрібна допомога центру дезинформації, який буде розповсюджувати свою роботу."
Протидія кібербезпеки-це що? А Центр дезинформації?
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12.05.2021 20:14 Ответить
Валодя, ти її не грузи, у неї IQ дай боже кожному.
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12.05.2021 20:15 Ответить
чего же он не призывает фрицев и жабоедов,которые отрезали часть Украины под создание ордло для войны с Украиной?
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12.05.2021 20:17 Ответить
какое оно унылое. сначала бегает, клянчит подписать пустую декларацию, а теперь надоедает подписавшим
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12.05.2021 20:18 Ответить
Мля... "убєдіть"...
Треба робити так-щоб Нас запросили!
Верховенство Права -для Всіх!
Добробут Народу Неньки!!
Та, проосто, хоч Корституцію виконувати а не %&$€£,
як і впопуредники!!
🤑
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12.05.2021 20:25 Ответить
А що в цей час буде робити найвеличніший та його "новьіє ліца"? Очікувати відкатів від "великого крадівництва" та найуспішнішої перемоги над ковідом під виглядом провальної вакцинації? Чи просто красти на всьому? "Барига" хоть крав в бюджет (якщо таке можливо), а ці лишень в свої кишені-офшори (статки "не олігархів" за рік, ріст ВВП зі знаком "мінус" при обох кабмінах, "зниження" тарифів та цін, спустошення держрезерву як із засобамми індивідуального захисту, так і з зерном, яке з'їли миші і т.п.)
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12.05.2021 20:30 Ответить
тИ напевно щось забув!!!!!!!??????? Коли тебе і ВР през Литви просив не купувати енергію у лукашенко, ти ХЄР забив, тИ купуєш мокшанську енергію бо на свою тИ ХЄР забив!!!! То що ти тепер просиш у литовців?????, яб на їхньому місці на тЕбе ХЄР забив, але справа не в тобі, ІДІОТ, а в Україні, то можливо вони для нас щось зроблять!!!!!!!!!!!!!!
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12.05.2021 21:02 Ответить
а Литва закликає не купувати касапську електренергію...
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12.05.2021 21:08 Ответить
Neznaju sto eta Cmilyte mozet resit,tak celovek bez mnenije,saxmatistka byla,muz toze saxmatist trener teperesnego cempiona mira norvega
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12.05.2021 23:58 Ответить
 
 