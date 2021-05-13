Украинцы завоевали четыре медали на чемпионате Европы по водным видам спорта. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Спорт
Украинские спортсмены уже завоевали четыре медали на чемпионате Европы в Будапеште - два золота и два серебра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Национального олимпийского комитета.
19-летняя Марта Федина, которая представляет Украину в артистическом плавании, 11 мая выиграла соревнования в техническом соло, а 12 мая - добавила серебряную медаль в произвольной программе.
Также украинская команда завоевала "серебро" в технической программе.
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