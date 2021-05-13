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Украинцы завоевали четыре медали на чемпионате Европы по водным видам спорта. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Спорт

Украинские спортсмены уже завоевали четыре медали на чемпионате Европы в Будапеште - два золота и два серебра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Национального олимпийского комитета.

19-летняя Марта Федина, которая представляет Украину в артистическом плавании, 11 мая выиграла соревнования в техническом соло, а 12 мая - добавила серебряную медаль в произвольной программе.

Украинцы завоевали четыре медали на чемпионате Европы по водным видам спорта 01

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"Золотую" медаль получили Ксения Байло и Алексей Середа, которые стали чемпионами в синхронных прыжках в воду смешанных пар с десятиметровой вышки.

Украинцы завоевали четыре медали на чемпионате Европы по водным видам спорта 03

Также украинская команда завоевала "серебро" в технической программе.

Украинцы завоевали четыре медали на чемпионате Европы по водным видам спорта 04

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Автор: Анна Судак
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Тактоже не каждому дано )))
Украинцы завоевали четыре медали на чемпионате Европы по водным видам спорта - Цензор.НЕТ 1692
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13.05.2021 00:38 Ответить
Пишаюсь!!
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13.05.2021 00:52 Ответить
ВІТАЄМО !!!!
Українці завоювали чотири медалі на чемпіонаті Європи з водних видів спорту - Цензор.НЕТ 8180

.
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13.05.2021 08:47 Ответить
Наше майбутнє !!!!!!!
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13.05.2021 21:40 Ответить
 
 