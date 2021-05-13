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Днепропетровщина (2889) ОГА (2376) школа (2887) Большая стройка (722)

В Днепре завершается реконструкция старейшей гимназии, - ОГА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Работы по реконструкции гимназии №33 в Днепре подходят к завершению. В учебном заведении заменили все коммуникации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

По словам главы ОГА Валентина Резниченко реконструкцию гимназии проводят в рамках президентской программы "Большая стройка", используя современные технологии.

Подрядчики рассказали, что в ходе ремонта пришлось демонтировать почти все, оставив лишь стены и историческую часть фасада. За полтора века существования гимназии значительных работ здесь не проводилось.

Кроме замены всех коммуникаций, крыши, наружных и внутренних работ для нужд учеников создали двухуровневый пищеблок. На первом этаже будут хранить продукты, на втором разместили столовую с яркими картинками.

Сейчас строители работают над завершением пищеблока и благоустройством территории.

Как сообщил ранее координатор президентской программы, заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в этом году в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" будет отремонтировано и построено 95 школ и 70 детских садов по всей стране.

Читайте: На Николаевщине ремонтируют последние 8 км трассы Н-14, - ОГА

В Днепре завершается реконструкция старейшей гимназии, - ОГА 01
В Днепре завершается реконструкция старейшей гимназии, - ОГА 02
В Днепре завершается реконструкция старейшей гимназии, - ОГА 03
В Днепре завершается реконструкция старейшей гимназии, - ОГА 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Реконструкцию начали в феврале 2019, но и сюда умудрились приплести "Большую стройку"...
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13.05.2021 10:03
+3
Дебилы рукожопые. Заложить плиткой весь двор много ума не надо. Где зеленые зоны, почему нельзя по периметру хоть небольшие клумбы оставить и деревца посадить?
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13.05.2021 12:41
+2
Чушь не несите
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13.05.2021 13:11
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Але туди хоче прийти "срюзке мир" та все зруйнувати, вивезти, пограбувати...
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13.05.2021 09:16 Ответить
російське лайно хоче прийти в кожний населений пункт України... це його вологі фантазії...
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13.05.2021 09:33 Ответить
Круто.
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13.05.2021 09:19 Ответить
как важно всегда нести позитив:
-вот, прекратили реконструкцию аэропорта города, а гимназии, наоборот, - завершили
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13.05.2021 09:36 Ответить
Чушь не несите
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13.05.2021 13:11 Ответить
дизайн на уровне "ниже днища"

со 150-ти летним зданием могли б и повежливей поработать
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13.05.2021 13:18 Ответить
Я писала про аэропорт.
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13.05.2021 13:19 Ответить
12.05.21 01:21 Антимонопольный комитет остановил государственное финансирование строительства аэропорта в Днепре
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13.05.2021 14:22 Ответить
12.05.21 01:21 Антимонопольный комитет остановил государственное финансирование строительства аэропорта в Днепре

"Антимонопольный комитет Украины временно приостановил государственную помощь, оказываемую Министерством инфраструктуры Украины на проектирование и строительство аэродрома Международного аэропорта "Днепропетровск""Источник: https://censor.net/ru/n3264672
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13.05.2021 14:25 Ответить
Час назад проезжала , работают там какой- то движ идет.
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13.05.2021 17:02 Ответить
Родная школа. Бывшая мужская гимназия. Застал ещё ТЕХ преподавателей, которые легко учили указкой или линейкой по спине. И таки учили!!! Был учитель, который подымал на вытянутой руке "особо одарённого", и вежливо просил выучить программу к следующему уроку. И учили!!! Потому как болтаться над полом и быть "героем" школы... школа маленькая, и информация распространялась мгновенно. У нас был самый неудачный выпуск - ВСЕ поступили в ВУЗы, но, никто не поступил в московские и новосибирские, обычно это 20% выпуска. Но есть американцы, австралийцы, англичане, израильтяне, совсем немного украинцев и, даже один миллиардер. А так, да, неудачный выпуск. Во дворе ещё старой школы, местная шпана учила игроков Днепра играть в футбол, на высадку 3х3. И Днепр был дважды чемпионом СССР!!! Вот такая это гимназия, которой больше 100 лет.
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13.05.2021 09:53 Ответить
У меня еще прабабушка и бабушка в ней училась бабушка была 1905 ( тогда это была женская гимназия) все мои предки жили на Коцюбинского .
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13.05.2021 13:17 Ответить
похвально, так много и всё в одном предложении
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13.05.2021 14:28 Ответить
Реконструкцию начали в феврале 2019, но и сюда умудрились приплести "Большую стройку"...
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13.05.2021 10:03 Ответить
так ленточку на двери привязяли при ЗЕбене - все "по-честному" ! У Дніпрі завершується реконструкція найдавнішої гімназії, - ОДА - Цензор.НЕТ 5254
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13.05.2021 13:19 Ответить
Дебилы рукожопые. Заложить плиткой весь двор много ума не надо. Где зеленые зоны, почему нельзя по периметру хоть небольшие клумбы оставить и деревца посадить?
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13.05.2021 12:41 Ответить
а что можно было с зелеными зонами ?

шутка У Дніпрі завершується реконструкція найдавнішої гімназії, - ОДА - Цензор.НЕТ 5712
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13.05.2021 13:20 Ответить
 
 