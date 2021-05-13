В Днепре завершается реконструкция старейшей гимназии, - ОГА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Работы по реконструкции гимназии №33 в Днепре подходят к завершению. В учебном заведении заменили все коммуникации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
По словам главы ОГА Валентина Резниченко реконструкцию гимназии проводят в рамках президентской программы "Большая стройка", используя современные технологии.
Подрядчики рассказали, что в ходе ремонта пришлось демонтировать почти все, оставив лишь стены и историческую часть фасада. За полтора века существования гимназии значительных работ здесь не проводилось.
Кроме замены всех коммуникаций, крыши, наружных и внутренних работ для нужд учеников создали двухуровневый пищеблок. На первом этаже будут хранить продукты, на втором разместили столовую с яркими картинками.
Сейчас строители работают над завершением пищеблока и благоустройством территории.
Как сообщил ранее координатор президентской программы, заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в этом году в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" будет отремонтировано и построено 95 школ и 70 детских садов по всей стране.
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-вот, прекратили реконструкцию аэропорта города, а гимназии, наоборот, - завершили
со 150-ти летним зданием могли б и повежливей поработать
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