Активисты пикетируют сессию Киевсовета: протестуют против застройки зеленых зон, низких зарплат и игнорирования инфраструктуры для велосипедистов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 мая, должна состоятся сессия Киевсовета. Под зданием КГГА проходят акции протеста против застройки Минского массива, зон озер на Позняках и Осокорках. Также на пикет вышли работники Киевского метрополитена, водители скорых, велосипедисты и др.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня под зданием КГГА в центре Киева проходит ряд акций протеста. В частности, представители Национального корпуса пришли напомнить об аварийном состоянии мостов в Киеве. Также они обратили внимание на хаотическую застройку Киева и принесли для проведения акции палатку в виде дома, на которой написано: "Благодаря баблу, строю, где хочу". В результате из-за этого "домика" между правоохранителями и протестующими возникла перепалка. Также активисты напомнили о ряде обысков в структурах КГГА и возможной коррупции столичных чиновников.

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Под зданием КГГа также проходит акция протеста против застройки Минского массива. В частности, митингующие рассказали, что сегодня Киевский городской совет вновь рассмотрит вопрос о принятии "Детального плана территории в границах улиц Юрия Кондратюка, Михаила Майорова и западной стороны леса в Оболонском районе города Киева" (ДПТ), которым предлагается построить в Оболонском районе города Киева новый микрорайон из 19 жилых домов высотой до 26 этажей.

"ДПТ - это мошенническая схема дерибана государственных земель сельскохозяйственного назначения (земли принадлежат агрокомбината "Пуща-Водица"), которую пытаются легализовать путем коллективного голосования депутатов. Более того, на сессию выносится вопрос принятия нового разделения города на 219 новых ДПТ! Застройщики надеются порезать столицу Украины, как пирог. Этого нельзя допустить", - заявили оргпанизаторы акции.

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Также под КГГА проходит акция против застройки зеленой зоны и озер на Осокорках и Позняках, ул. Львовской в Святошинском районе.

Кроме того, под зданием КГГА проходит акция велосипедистов "Хватит нас убивать" в память о сбитой насмерть велосипедистке, участницы велосипедного движения Киева Вероники Билокур. Активисты отмечают, что ситуация с инфраструктурой и безопасностью для велосипедистов в Киеве за последние годы не изменилась.

Также под КГГА проходит акция работников столичного Метрополитена, которые требуют поднят цену на проезд.

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Кроме того, на протест вышли водители скорых, которые требуют поднять им зарплату, а также выплатить "ковидные" доплаты.





















































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ