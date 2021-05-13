"Чайку?": Жена Лещенко опубликовала фото в образе проводницы "Укрзализныци" в коже

"Чайку?": Жена Лещенко опубликовала фото в образе проводницы "Укрзализныци" в коже
Фото Цензор.НЕТ Общество
Жена члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко Анастасия Топольская продолжает публиковать фото после скандала, разгоревшегося из-за ее выступления в Москве.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее фото Топольская опубликовала в Facebook.
"Друзья, чайку anyone?", - говорится в подписи к публикации.
Напомним, 4 мая московский артцентр Mutabor анонсировал выступление Анастасии Топольской в столице РФ 8-9 мая.
Позже Топольская похвасталась выступлением на экстравагантной вечеринке в Москве.
Анастасия Топольская отреагировала на критику за выступление в Москве, опубликовав фотографию в сторис Instagram, на котором девочка справляет нужду.
"Передаю привет всем ботофермам и хейтерам. Пишите еще. Поднимайте мои публикации в топ", - подписала снимок Топольская.
Муж Топольской, член набсовета "Укрзализныци" Лещенко заявил: Жена поехала в Москву защищать ЛГБТ от Путина и Кадырова и за это заслуживает широкой поддержки.
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Скорее похоже на трейлер новогоо психологического триллера , где у главной героини раздвоение личности.
А если серьезно-- ну что зебобики, хотели ведь "новые лица" ?
Получите и распишитесь...
Вы не в курсе, что для шоу-бизнеса главное - ЛЮБОЙ шум вокруг имени, а ещё лучше - скандал?
Я б на інше звернув увагу. На схожість з Анною Чапман, спійманою у Британії російської шпигункою. У тієї чоловік був, теж, хтось з місцевих чи то медіа, чи то богеми.