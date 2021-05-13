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Лещенко (692) Укрзализныця (2638)

"Чайку?": Жена Лещенко опубликовала фото в образе проводницы "Укрзализныци" в коже

Фото Цензор.НЕТ Общество

Жена члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко Анастасия Топольская продолжает публиковать фото после скандала, разгоревшегося из-за ее выступления в Москве.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее фото Топольская опубликовала в Facebook.

"Друзья, чайку anyone?", - говорится в подписи к публикации.

Чайку?: Жена Лещенко опубликовала фото в образе проводницы Укрзализныци в коже 01

Напомним, 4 мая московский артцентр Mutabor анонсировал выступление Анастасии Топольской в столице РФ 8-9 мая.

Позже Топольская похвасталась выступлением на экстравагантной вечеринке в Москве.

Анастасия Топольская отреагировала на критику за выступление в Москве, опубликовав фотографию в сторис Instagram, на котором девочка справляет нужду.

"Передаю привет всем ботофермам и хейтерам. Пишите еще. Поднимайте мои публикации в топ", - подписала снимок Топольская.

Муж Топольской, член набсовета "Укрзализныци" Лещенко заявил: Жена поехала в Москву защищать ЛГБТ от Путина и Кадырова и за это заслуживает широкой поддержки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Член набсовета "Укрзализныци" Лещенко: Жена поехала в Москву защищать ЛГБТ от Путина и Кадырова и за это заслуживает широкой поддержки. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+65
"Чайку?": Жена Лещенко опубликовала фото в образе проводницы "Укрзализныци" в коже - Цензор.НЕТ 7685
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13.05.2021 11:20
+30
"Чайку?": Жена Лещенко опубликовала фото в образе проводницы "Укрзализныци" в коже - Цензор.НЕТ 7591
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13.05.2021 11:20
+29
Шлю...ха есть шлю...ха!
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13.05.2021 11:14
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Свят... Свят... Свят...
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13.05.2021 11:41 Ответить
Опять блевать...
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13.05.2021 11:41 Ответить
Для завершенності образу вагоноВОЖАТОЇ зіпер на матні треба було опустити... ; ) - Типу - ВСЕГДА ГАТОВА...
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13.05.2021 11:42 Ответить
Тема сисек не раскрыта. Даёшь полнометражный Adult film ! "Чайку?": Дружина Лещенка опублікувала фото в образі провідниці "Укрзалізниці" в шкірі - Цензор.НЕТ 4803 "Чайку?": Дружина Лещенка опублікувала фото в образі провідниці "Укрзалізниці" в шкірі - Цензор.НЕТ 2984
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13.05.2021 11:49 Ответить
Ця дура наривається. Сирожу зіллють. І грошей вже не буде.
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13.05.2021 11:50 Ответить
пойдет опять с коррупцией бороться "Чайку?": Дружина Лещенка опублікувала фото в образі провідниці "Укрзалізниці" в шкірі - Цензор.НЕТ 224
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13.05.2021 11:53 Ответить
Такие "проститутки" как сережа, без работы никогда не останутся...
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13.05.2021 11:55 Ответить
Если это результат реформ Лещенко в Укрзализныци -- то так себе )))

Скорее похоже на трейлер новогоо психологического триллера , где у главной героини раздвоение личности.
А если серьезно-- ну что зебобики, хотели ведь "новые лица" ?
Получите и распишитесь...
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13.05.2021 11:59 Ответить
что должен кто-нибудь сделать с чайкой?
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13.05.2021 12:00 Ответить
кто-нибудь из друзей
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13.05.2021 12:02 Ответить
Фу якась мерзота та розпуста. Судячи по цьому блдцькому цирку - Лещенко ще той куколд, або ******** золотий дощ чи копро зі своєю жіночкою. Буєєє
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13.05.2021 12:03 Ответить
Удачно мужик женился 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😊😊😊😊😊😊😊🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
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13.05.2021 12:04 Ответить
шлюха она или не совсем, мне это не ведомо, а вот то что она не совсем здоровая на голову, это уж точно ...но сейчас, когда украинцы прозябают в летаргическом сне, время ихнее, надеюсь всякие лещенки, витренки, медведчуки, кобелевы, кивы, рабиновичи, порошенки и прочий человеческий мусор ещё поплачут когда народ проснётся ...
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13.05.2021 12:10 Ответить
Да что вы в самом деле как дети?
Вы не в курсе, что для шоу-бизнеса главное - ЛЮБОЙ шум вокруг имени, а ещё лучше - скандал?
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13.05.2021 12:17 Ответить
Два дєбіла- єта сіла "Чайку?": Дружина Лещенка опублікувала фото в образі провідниці "Укрзалізниці" в шкірі - Цензор.НЕТ 2501 Це я серьожу та його ************ жону маю на увазі...
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13.05.2021 12:17 Ответить
Повія. Тупа. Лєщенко мабуть вибирав її по п"ятій точці
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13.05.2021 12:24 Ответить
Что ни говорите, а бикса она козырная. По внешности.
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13.05.2021 12:28 Ответить
Настюха тролляка еще та, но славный украинский народ не оценил)
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13.05.2021 12:34 Ответить
Ми ****** не цінуємо. У нас зовсім другі цінності.
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13.05.2021 12:49 Ответить
А, что у нее пилотка попкрек? Лядь как лядь
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13.05.2021 12:56 Ответить
І не вгамується курвега.
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13.05.2021 13:24 Ответить
Через рік Сирожа буде драпати від Зеленського, рівно через рік. Будуть щурі розбігатися, щоб про них забули і заспівають нові пісні, як жаби на болоті після дощу. Голосніше всіх будуть квакати Лящара, Найомпуштун і Люсяобдристована. Міхо вентельвсракку щось притих, мабуть гайне поранше всіх, або щось уже знає. За кого вони будуть квакати? Мабуть за Ахметова і його нову партію "Наш дім Україна", там ще уцих зрадників і дєшовок не було.
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13.05.2021 13:43 Ответить
Михо Хитрожопошвили тихо получает кучу денег без зазрения совести.Пока лохи платят надо скирдовать
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13.05.2021 15:27 Ответить
Нет ну как обосрать с ног до головы, это наш народ умеет. беда только в том, что все подряд такие. Ну и хрен с ними, то их проблемы. Сидеть обсасывать это, = уподобляться мокшанам.
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13.05.2021 14:16 Ответить
болото
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13.05.2021 15:19 Ответить
Дура .її роль на панелі
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13.05.2021 15:44 Ответить
"Чайку?": Дружина Лещенка опублікувала фото в образі провідниці "Укрзалізниці" в шкірі - Цензор.НЕТ 1842
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13.05.2021 16:01 Ответить
БАРЫЖКА )))
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13.05.2021 18:34 Ответить
В голове одни опилки :да да да
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13.05.2021 22:28 Ответить
Чучело ...
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14.05.2021 02:06 Ответить
****** развелось...
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14.05.2021 14:22 Ответить
І як вона там на цій вечірці могла когось захищати?
Я б на інше звернув увагу. На схожість з Анною Чапман, спійманою у Британії російської шпигункою. У тієї чоловік був, теж, хтось з місцевих чи то медіа, чи то богеми.
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15.05.2021 04:27 Ответить
Элитные проститутки теперь выглядят как то стремно
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15.05.2021 08:28 Ответить
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