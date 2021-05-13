Разоблачена схема "крышевания" нелегальной торговли в столичных подземных переходах, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Проведены обыски у участников преступной группы, которые совместно с должностными лицами КГГА организовали систематическое вымогательство и получение средств от субъектов хозяйствования за незаконную аренду торговых точек в подземных переходах на территории центральных районов города Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Согласно материалам следствия, участники преступной группировки, в состав которой входят около 20 человек, в том числе, бывший народный депутат, а также действующие и бывшие депутаты Киевского городского совета, ежемесячно получают, по предварительным данным, от 5 до 7 млн грн дохода от аренды торговых точек, нелегально обустроенных в подземных пешеходных переходах станций метро в Шевченковском, Соломенском, Печерском и Голосеевском районах столицы.

Установлено, что начиная с 2012 года КГГА передала в пользование "инвесторам" 228 подземных пешеходных переходов на условиях, что частные фирмы сами будут осуществлять ремонты, уборку и будут бороться со стихийной торговлей. При этом инвесторам было предоставлено право бесконтрольно устанавливать в подземных пешеходных переходах торговые точки в любом количестве, без ограничений.

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Одним из таких инвесторов в 2012 году стал депутат Киевсовета, председатель одной из постоянных комиссий, который контролировал значительное количество посреднических структур, сдававших эти торговые площади в субаренду. При этом, ни один из инвесторов не соблюдал свои обязательства: не ремонтировал переходы и не улучшал их техническое состояние, занимаясь лишь организацией торговли.

В 2016 году Верховный суд Украины признал незаконными почти все указанные инвестиционные договоры как являющиеся мнимыми и направленными на сокрытие сделок по аренде объектов коммунального имущества.

"Несмотря на это, с 2016 года по настоящее время участниками преступной группы совершаются действия, направленные на незаконное вымогательство и получение денежных средств от субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих розничную торговлю в подземных пешеходных переходах", - подчеркнули в прокуратуре.

Отмечается, что согласно распределенным ролям, участники преступной группы, систематически каждый месяц собирали плату с "арендаторов" и обеспечивали их деятельность путем незаконного подключения к электросетям коммунальных предприятий, за что предприниматели им платили отдельно. Размер ежемесячной платы с одной торговой точки только за аренду помещений составлял от 10 до 15 тыс. грн.

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"По данным следствия, лоббирует вопрос о запрете демонтажа МАФов, которые находятся в подземных переходах, бывший народный депутат Украины 7-го и 8-го созывов. Также он использует коррупционные связи для устранения препятствий в осуществлении незаконной деятельности вышеуказанной преступной группы, за что регулярно получает денежные средства от членов указанной группировки", - говорится в сообщении.

12 мая 2021 года на основании постановлений суда проведены 14 одновременных обысков, в том числе по месту жительства депутата Киевского городского совета, который по оперативной информации организовал и контролировал указанную преступную схему; бывшего народного депутата Украины 7-го и 8-го созывов, который способствовал незаконной деятельности преступной группы; одного из руководителей Федерации бокса Украины, который является доверенным лицом экс-народного депутата.

"Сейчас в ходе обысков изъяты документы, черновые записи, а также денежные средства в сумме около 350 тыс. долларов США, из которых 250 тыс. - у бывшего народного избранника. Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 368 УК Украины. Следственные действия продолжаются", - отметили в прокуратуре.

Правоохранители добавили, что 12 мая 2021 года в рамках указанного производства продолжались активные следственные действия, в подземных переходах станций метро "Лыбидская" и "Арсенальная", где начался массовый демонтаж торговых точек и МАФов.

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