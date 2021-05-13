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вымогательство (428) КГГА (2932) Киев (24550) прокуратура (4868)

Разоблачена схема "крышевания" нелегальной торговли в столичных подземных переходах, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Проведены обыски у участников преступной группы, которые совместно с должностными лицами КГГА организовали систематическое вымогательство и получение средств от субъектов хозяйствования за незаконную аренду торговых точек в подземных переходах на территории центральных районов города Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Согласно материалам следствия, участники преступной группировки, в состав которой входят около 20 человек, в том числе, бывший народный депутат, а также действующие и бывшие депутаты Киевского городского совета, ежемесячно получают, по предварительным данным, от 5 до 7 млн грн дохода от аренды торговых точек, нелегально обустроенных в подземных пешеходных переходах станций метро в Шевченковском, Соломенском, Печерском и Голосеевском районах столицы.

Установлено, что начиная с 2012 года КГГА передала в пользование "инвесторам" 228 подземных пешеходных переходов на условиях, что частные фирмы сами будут осуществлять ремонты, уборку и будут бороться со стихийной торговлей. При этом инвесторам было предоставлено право бесконтрольно устанавливать в подземных пешеходных переходах торговые точки в любом количестве, без ограничений.

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Одним из таких инвесторов в 2012 году стал депутат Киевсовета, председатель одной из постоянных комиссий, который контролировал значительное количество посреднических структур, сдававших эти торговые площади в субаренду. При этом, ни один из инвесторов не соблюдал свои обязательства: не ремонтировал переходы и не улучшал их техническое состояние, занимаясь лишь организацией торговли.

В 2016 году Верховный суд Украины признал незаконными почти все указанные инвестиционные договоры как являющиеся мнимыми и направленными на сокрытие сделок по аренде объектов коммунального имущества.

"Несмотря на это, с 2016 года по настоящее время участниками преступной группы совершаются действия, направленные на незаконное вымогательство и получение денежных средств от субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих розничную торговлю в подземных пешеходных переходах", - подчеркнули в прокуратуре.

Отмечается, что согласно распределенным ролям, участники преступной группы, систематически каждый месяц собирали плату с "арендаторов" и обеспечивали их деятельность путем незаконного подключения к электросетям коммунальных предприятий, за что предприниматели им платили отдельно. Размер ежемесячной платы с одной торговой точки только за аренду помещений составлял от 10 до 15 тыс. грн.

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"По данным следствия, лоббирует вопрос о запрете демонтажа МАФов, которые находятся в подземных переходах, бывший народный депутат Украины 7-го и 8-го созывов. Также он использует коррупционные связи для устранения препятствий в осуществлении незаконной деятельности вышеуказанной преступной группы, за что регулярно получает денежные средства от членов указанной группировки", - говорится в сообщении.

12 мая 2021 года на основании постановлений суда проведены 14 одновременных обысков, в том числе по месту жительства депутата Киевского городского совета, который по оперативной информации организовал и контролировал указанную преступную схему; бывшего народного депутата Украины 7-го и 8-го созывов, который способствовал незаконной деятельности преступной группы; одного из руководителей Федерации бокса Украины, который является доверенным лицом экс-народного депутата.

"Сейчас в ходе обысков изъяты документы, черновые записи, а также денежные средства в сумме около 350 тыс. долларов США, из которых 250 тыс. - у бывшего народного избранника. Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 368 УК Украины. Следственные действия продолжаются", - отметили в прокуратуре.

Правоохранители добавили, что 12 мая 2021 года в рамках указанного производства продолжались активные следственные действия, в подземных переходах станций метро "Лыбидская" и "Арсенальная", где начался массовый демонтаж торговых точек и МАФов.

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Разоблачена схема крышевания нелегальной торговли в столичных подземных переходах, - прокуратура 01
Разоблачена схема крышевания нелегальной торговли в столичных подземных переходах, - прокуратура 02
Разоблачена схема крышевания нелегальной торговли в столичных подземных переходах, - прокуратура 03
Разоблачена схема крышевания нелегальной торговли в столичных подземных переходах, - прокуратура 04
Разоблачена схема крышевания нелегальной торговли в столичных подземных переходах, - прокуратура 05
Разоблачена схема крышевания нелегальной торговли в столичных подземных переходах, - прокуратура 06
Разоблачена схема крышевания нелегальной торговли в столичных подземных переходах, - прокуратура 07

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Для того что бы они учились работать цивилизованно а не через взятки и подкуп чинуш.
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13.05.2021 11:56
+5
Преступная группа обезврежена однако поборы не прекратились....
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13.05.2021 11:40
+4
Да ладно! А кто крышует действующие открыто залы игровых автоматов? Вроде как подпольные, вроде как запрещённые. Но работают на тех же местах...
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13.05.2021 12:18
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Преступная группа обезврежена однако поборы не прекратились....
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13.05.2021 11:40 Ответить
Побори пішли в касу 95-го кварталу, який гастролює в органах державної влади.
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13.05.2021 11:45 Ответить
а торговцев то зачем выселять? зачем их последнего лишать?
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13.05.2021 11:47 Ответить
Для того что бы они учились работать цивилизованно а не через взятки и подкуп чинуш.
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13.05.2021 11:56 Ответить
вы где нибудь видели чтобы в цивилизованном мире в подземных переходах торговали всяким ширпотребом включая трусы и молоко которые бабульки распологают прямо на земле?
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13.05.2021 13:06 Ответить
А вы где нибудь в цивилизованном мире видели, чтобы правительство выплачивала бабулькам такую пенсию, что на эту пенсию даже молоко не купить, даже такое, которое стоит прямо на земле?
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18.05.2021 20:17 Ответить
Незачет!!!
10-ки и 20-ки англфунтов старые...
Обменники *ука не хотят брать,
им давай новые "пластмассовые" деньги Разоблачена схема "крышевания" нелегальной торговли в столичных подземных переходах, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7525
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13.05.2021 12:04 Ответить
Да ладно! А кто крышует действующие открыто залы игровых автоматов? Вроде как подпольные, вроде как запрещённые. Но работают на тех же местах...
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13.05.2021 12:18 Ответить
А кто Вам сказал что их кто то крышует? Их можно смело относить к структуре МВД....
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13.05.2021 12:43 Ответить
Эта схема стара как мир!
Сдаёшь помещения оптом своему человеку, а уже он в розницу по рыночным ценам.
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13.05.2021 12:42 Ответить
9 лет так можно было, а щаз чет преступно стало. Видно упали откаты и бизнес "заметили". Всюду крыза!
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13.05.2021 12:52 Ответить
Как сказал бы Виталя "это не просто только то что и как, и даже не это самое потому что. Я же как бы ого и всюду, а они ну такое и насовсем! Нехорошо если бы!" ))
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13.05.2021 13:04 Ответить
О взялись за "Саранчу" интересно на сколько запала хватит их щемить, или просто поменяют одних на жругих?
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13.05.2021 14:33 Ответить
 
 