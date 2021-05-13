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Медведчук (1754) суд (24701) титушки (506) Кива (397)

"Титушки" пришли на суд по мере пресечения Медведчуку. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Сегодня, 13 мая, в 13.00 должно начаться заседание Печерского райсуда Киева, на котором рассмотрят ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения народному депутату Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку.

На данный момент под зданием суда находится нардеп ОПЗЖ Илья Кива и большое количество молодых парней спортивного телосложения, которых еще называют "титушками", сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Кива заявил журналистам, что хочет дождаться доказательств вины Медведчука, которые представит обвинение в суде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура требует для Медведчука ареста или внесения залога в сумме 300 млн грн

Титушки пришли на суд по мере пресечения Медведчуку 01
Титушки пришли на суд по мере пресечения Медведчуку 02
Титушки пришли на суд по мере пресечения Медведчуку 03
Титушки пришли на суд по мере пресечения Медведчуку 04
Титушки пришли на суд по мере пресечения Медведчуку 05
Титушки пришли на суд по мере пресечения Медведчуку 06
Титушки пришли на суд по мере пресечения Медведчуку 07
Титушки пришли на суд по мере пресечения Медведчуку 08

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

Также на Цензор.НЕТ: Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Топ комментарии
+60
"Титушки" пришли на суд по мере пресечения Медведчуку - Цензор.НЕТ 1147
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13.05.2021 12:46
+22
"Тітушки" прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 7421
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13.05.2021 12:52
+22
які студенти ... там усі як мінімум доценти ... а може і кілька академіків ...
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13.05.2021 12:54
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Я за Януковича пасть порву - і во снє і наяву!(с)
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13.05.2021 12:45 Ответить
"Тітушки" прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 8927 "Тітушки" прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 8709
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13.05.2021 12:50 Ответить
дарма Ви так!

Яник міг хоча б з Дамбасу тітухні нагнати повну площу,
а за Медведчука морозиться лише з десяток качків
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13.05.2021 12:55 Ответить
Утилизированы дамбасята руцким миром.
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13.05.2021 14:07 Ответить
Какой-то абсурд , где ещё ,вооруженных бандюков называют ласково «титушки « ? СБУ пасует перед «охраной» подозреваемого в терроризме мертвечука !
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13.05.2021 12:56 Ответить
ну вот в кетае иx ласково называли "xунвейбины" "Тітушки" прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 5701
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13.05.2021 13:22 Ответить
офіцери сбу і є охорона мертвечука
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13.05.2021 13:38 Ответить
"ласково"? "Тітушки" прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 7183
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13.05.2021 13:52 Ответить
"Титушки" пришли на суд по мере пресечения Медведчуку - Цензор.НЕТ 1147
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13.05.2021 12:46 Ответить
жен 7никаких не будет .бабла женам никто не заплатил
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13.05.2021 12:48 Ответить
неуКівець і його штудентьі.
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13.05.2021 12:46 Ответить
Нацианальным женам предоплата не пришла. "Титушки" пришли на суд по мере пресечения Медведчуку - Цензор.НЕТ 297
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13.05.2021 12:49 Ответить
Предлагаю с Медведчука взять залог 3 000 000 грн. Приковать к ноге ядро и отпустить. Вместо него посадить в камеру Киву, Рабиновича и всех титушек хором.
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13.05.2021 12:47 Ответить
ему назначили залог 10 млн евро! 3 млн грн для него карманные деньги "Тітушки" прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 8193
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13.05.2021 13:23 Ответить
Зняли з язика - хотів це написаии . Але всі ківі найбільше бояться росії , туди б їх відправити прямо з під суду .
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13.05.2021 14:33 Ответить
Какие титушки? Это же студенты!
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13.05.2021 12:47 Ответить
які студенти ... там усі як мінімум доценти ... а може і кілька академіків ...
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13.05.2021 12:54 Ответить
Майбутні науківці.
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13.05.2021 12:55 Ответить
"Тітушки" прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 3200Сиротки...
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13.05.2021 14:31 Ответить
а де нацональні жопи?)) де їх вожді?
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13.05.2021 12:47 Ответить
А вот я заметил ни пиарщиков с флагами от партии Свобода,ни Нацкорпуса вчера возле генпрокуратуры не было а они могли бы стать заметными устроить перфоменс против Мертвечука-за грати там и Кмва был и сам он раздавпл интервью но патриотов нет,но и сегодня наших "патриотов" нет
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13.05.2021 12:54 Ответить
Треба підтягуватись патріотам, та "поспілкуватись" з цими кацапчиками
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13.05.2021 12:47 Ответить
Сподіваюся що націоналісти - Нац корпус, Свобода, ПС та інші вже там (?)
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13.05.2021 12:47 Ответить
х@й там. Нет сейчас в Украине ни одной националистической силы, кроме Дмитрия Яроша и его ребят. Эта свобода, эти нацжёны - это всё ниочём
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14.05.2021 06:15 Ответить
А що, тітухани в автозаках не поміщаються, щоб їх туди пакувати?
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13.05.2021 12:49 Ответить
Всьо повертається на круги своя.
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13.05.2021 12:49 Ответить
Как только ранее прозвучало залог для Мертвечука то стало все читаемо и не интересно сюжет известен,даже если он пробудет вип-изоляторе день два потом залог легче не станет вообще
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13.05.2021 12:50 Ответить
коллаборанты подтянулись
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13.05.2021 12:50 Ответить
Этим кто заплатит , обычные подтанцовщики , коллаборанты в зРАДЕ
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13.05.2021 13:00 Ответить
всех тетУшек переписать и вручить повестки о призыве на воинскую службу! там они мозги себе быстрее проветрят!
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13.05.2021 12:52 Ответить
спортсменов с определенных времен ненавижу. Особенно всяких "единоборцев" с отбитыми головами "Тітушки" прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 5158
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13.05.2021 12:52 Ответить
"Тітушки" прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 7421
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13.05.2021 12:52 Ответить
Нихера не пойму, у нас кто то разрешил чвк?? Где полиция? Внутренне войска? Или у нас только патриотов можно полицией прессовать?
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13.05.2021 12:55 Ответить
перша ЧВК "Титушка" зявилась саме в Україні "Тітушки" прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 7373
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13.05.2021 12:57 Ответить
Останній знак питання у вашому коментарі - зайвий.
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13.05.2021 12:57 Ответить
Це ж не націоналісти. Тих би одразу арештували. І під час заходу, і після нього.
А тітушки міцно співпрацюють з аваковим. Кива теж.
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13.05.2021 12:58 Ответить
Ківа в опезежопі за квотою Арсена.Так що прикриття з боку поліції тітушкам гарантовано.Само собою зрозуміло, що нацжон на цьому заході не буде, хіба що, якщо підтягнуться патріоти, то нацжони прийдуть для провокацій.
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13.05.2021 13:18 Ответить
если б органы были действительно заинтерессованы в решении вопроса, то без проблем организовали анонимный звонок, мол группа подозрительных людей, видели оружие - упаковали всех и до выяснениня обстоятельств
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13.05.2021 13:01 Ответить
маловато титуханов
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13.05.2021 13:02 Ответить
Это одногруппники Кивы из универа, светилы науки, будущие умы и надежный оплот
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13.05.2021 13:08 Ответить
Всех запаковать и на разминирование Донбасса голыми руками!
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13.05.2021 13:09 Ответить
Кроме физической силы
Ничего не не знают дебилы...
(Это впервую очередь о лидере названных групп населения г-не Киве)
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13.05.2021 13:11 Ответить
Печерский суд берет баксами-поэтому и таблички на английском???)
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13.05.2021 13:16 Ответить
"Тітушки" прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 328 "Тітушки" прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 3636 "Тітушки" прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 54
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13.05.2021 14:45 Ответить
Бабла пожалели на титуханов , что их ну совсем мало 😀?
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13.05.2021 13:18 Ответить
Молжет, и Киву заодно посадят, чтобы два раза не собираться?
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13.05.2021 13:18 Ответить
Титушню какую-то мрачную нашли...
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13.05.2021 13:45 Ответить
То не титушек, то кандидатов наук подтянули"Тітушки" прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 5580
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13.05.2021 14:03 Ответить
А шо? У кивы уже есть последователи? Хреново.
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13.05.2021 14:10 Ответить
Так вроде ж он отвечает за группировку кандидатов наук в опзж
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13.05.2021 16:55 Ответить
Блин, да у нас на всех таких дипломов не хватит)
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13.05.2021 18:07 Ответить
Продажні суки їх також в буцегарню як посібників зрадників України
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13.05.2021 15:19 Ответить
Зараз "нацкорпус" Білецького, як вистрибне, як вискочить і об'єднається з тітушками Медведчука. А, що ви хотіли тільки не Порошенко. Як кажуть - усеруся, а не покорюся.
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13.05.2021 15:23 Ответить
"Тітушки" прийшли на суд щодо запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 5271
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13.05.2021 15:56 Ответить
Ща погодите, из него могут потом мученика сделать.
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13.05.2021 18:11 Ответить
Жиденько. Кто-то явно ******* деньги на титушню. При том нагло. Точно старый евгей!
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13.05.2021 16:03 Ответить
Вы не поняли!
Это кандидат наук Кива, а рядом - его аспиранты!
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13.05.2021 16:39 Ответить
 
 