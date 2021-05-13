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Медведчук (1754) Нацполиция (15742) суд (24701) титушки (506) Национальная гвардия (1848) Национальный корпус (393)

Полиция разделила титушек и активистов, пикетирующих суд по мере пресечения Медведчуку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Печерский районный суд Киева рассматривает ходатайство по избранию меры пресечения народному депутату Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку. Тем временем, здание суда пикетируют активисты Национального корпуса, которые требуют помещения Медведчука под арест.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

В Печерском райсуде Киева проходит заседание по избранию меры пресечения Виктору Медведчуку. Тем временем, под зданием суда проходит акция активистов Национального корпуса, которые скандируют "Медведчука под арест!".

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Правоохранители разделили кордном активистов и титушек, которые ранее собрались под судом.

Полиция разделила титушек и активистов, пикетирующих суд по мере пресечения Медведчуку 01
Полиция разделила титушек и активистов, пикетирующих суд по мере пресечения Медведчуку 02
Полиция разделила титушек и активистов, пикетирующих суд по мере пресечения Медведчуку 03
Полиция разделила титушек и активистов, пикетирующих суд по мере пресечения Медведчуку 04
Полиция разделила титушек и активистов, пикетирующих суд по мере пресечения Медведчуку 05
Полиция разделила титушек и активистов, пикетирующих суд по мере пресечения Медведчуку 06
Полиция разделила титушек и активистов, пикетирующих суд по мере пресечения Медведчуку 07
Полиция разделила титушек и активистов, пикетирующих суд по мере пресечения Медведчуку 08
Полиция разделила титушек и активистов, пикетирующих суд по мере пресечения Медведчуку 09
Полиция разделила титушек и активистов, пикетирующих суд по мере пресечения Медведчуку 10
Полиция разделила титушек и активистов, пикетирующих суд по мере пресечения Медведчуку 11
Полиция разделила титушек и активистов, пикетирующих суд по мере пресечения Медведчуку 12
Полиция разделила титушек и активистов, пикетирующих суд по мере пресечения Медведчуку 13
Полиция разделила титушек и активистов, пикетирующих суд по мере пресечения Медведчуку 14
Полиция разделила титушек и активистов, пикетирующих суд по мере пресечения Медведчуку 15
Полиция разделила титушек и активистов, пикетирующих суд по мере пресечения Медведчуку 16
Полиция разделила титушек и активистов, пикетирующих суд по мере пресечения Медведчуку 17
Полиция разделила титушек и активистов, пикетирующих суд по мере пресечения Медведчуку 18
Полиция разделила титушек и активистов, пикетирующих суд по мере пресечения Медведчуку 19
Полиция разделила титушек и активистов, пикетирующих суд по мере пресечения Медведчуку 20
Полиция разделила титушек и активистов, пикетирующих суд по мере пресечения Медведчуку 21
Полиция разделила титушек и активистов, пикетирующих суд по мере пресечения Медведчуку 22

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

Также на Цензор.НЕТ: Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Топ комментарии
+23
В світлі останніх подій, медведчуківські тітушки звуться Дрочушки, і головний у них ківа Полиция разделила титушек и активистов, пикетирующих суд по мере пресечения Медведчуку - Цензор.НЕТ 6063
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13.05.2021 13:41
+21
Штраф медведу добавьте за то что без маски там сидит.
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13.05.2021 13:41
+8
Добре хоч Нац. корпус пiдтягнувся..
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13.05.2021 13:51
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Правила форума Совет форумчан
себя палиция не разделила еще на титушек и людей?
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13.05.2021 13:41 Ответить
В світлі останніх подій, медведчуківські тітушки звуться Дрочушки, і головний у них ківа Полиция разделила титушек и активистов, пикетирующих суд по мере пресечения Медведчуку - Цензор.НЕТ 6063
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13.05.2021 13:41 Ответить
Штраф медведу добавьте за то что без маски там сидит.
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13.05.2021 13:41 Ответить
гривен 8 - не больше... за все.
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13.05.2021 13:45 Ответить
молодец! заработал свои 8 гривен, а теперь свободен (можешь покушать)
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13.05.2021 13:47 Ответить
нацжоны титушня мусор..... свій та свої у своїх........ трое із ларця.....
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13.05.2021 13:45 Ответить
у них и спрашивай
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13.05.2021 14:15 Ответить
красиво ссут зебилам в видосиках из "центра дезинформации" вовки-шмаркли

а по факту - то именно зеленский служил медведчуку:
Під час президентства Володимира Зеленського статки народного депутата партії ОПЗЖ Віктора Медведчука виросли у 21 раз та сягнули понад 1,2 мільярда доларів.
Про це йдеться в матеріалі "100 найбагатших українців.
Рейтинг 2020 року" видання "Фокус"
Зазначено, що у 2018 році Медведчук мав на своєму рахунку 55 мільйонів доларів, а під час влади Зеленського в 2020 році його статки склали 1,2 мільярда доларів.

и лишь желание коломойши и ахметова ОТЖАТЬ у медведчука вкусные ресурсы - сгодятся для видосиков зомбированной вате показать как "№бубочка борется с алихархами" Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 715
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13.05.2021 15:16 Ответить
интересно, по какому принципу они их разделяют...
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13.05.2021 13:47 Ответить
Как полиция их различает? Полиция разделила титушек и активистов, пикетирующих суд по мере пресечения Медведчуку - Цензор.НЕТ 5441
Полиция разделила титушек и активистов, пикетирующих суд по мере пресечения Медведчуку - Цензор.НЕТ 7060
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13.05.2021 13:50 Ответить
Старым классическим способом.
Суки направо, кобели налево. Полиция разделила титушек и активистов, пикетирующих суд по мере пресечения Медведчуку - Цензор.НЕТ 5279
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13.05.2021 13:57 Ответить
По принципу, чтоб никто не догадался кто титушки, кто нацжоны.
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13.05.2021 13:50 Ответить
Добре хоч Нац. корпус пiдтягнувся..
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13.05.2021 13:51 Ответить
Сколько раз? Полиция разделила титушек и активистов, пикетирующих суд по мере пресечения Медведчуку - Цензор.НЕТ 5262
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13.05.2021 13:58 Ответить
Мало бути пів Києва на підтримку арешту.
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13.05.2021 13:59 Ответить
много фоток и не хрена не понятно
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13.05.2021 14:06 Ответить
На пятницу синоптики обещают почти жару
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13.05.2021 14:09 Ответить
но Медведчеку это не грозит на подвале
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13.05.2021 14:10 Ответить
Титушки всегда были на стороне власти. Все перевернулось на цензоре.
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13.05.2021 14:15 Ответить
Як на мене, то аваковці і геращенківці стали на бік "патріотів" поліція.
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13.05.2021 14:18 Ответить
та же петушня, что пыталась захватить Харьков, Запорожье, Мелитополь в 14-м.
Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 3600
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13.05.2021 14:26 Ответить
Витя не боится ковида...там Инфаркт на подходе.... Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 1908
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13.05.2021 14:28 Ответить
Я сначала прочитал - "полиция разделала титушек" и офигел...
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13.05.2021 14:34 Ответить
На первых пяти фотках видали какой лоб стоит, огромный, такой сам в одиночку всё ОПЗЖ разогнать может Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 2718
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13.05.2021 14:43 Ответить
Скандируют "Підарешт Медведчук", а слышится совсем другое... Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 9503
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13.05.2021 14:52 Ответить
мужики,а хто вгадає чим ця вся пародія закінчиться ??
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13.05.2021 15:04 Ответить
Кремлядська падаль! Придивившись до цієї морди - видно концентрацію ненависті до всього українського, скопичення потужного негативізму до оточуючих. Так і хочеться зі всією "пролетарською ненавистю" запустити в цю брудну пику ...
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13.05.2021 15:06 Ответить
"Пролетарии всех стран, запускайте" Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 1051
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13.05.2021 15:09 Ответить
А шо вони кричали? ПІДАРешт мертвечук? Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 887
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13.05.2021 15:06 Ответить
Народу почти нет, значит мертветчук будет править Украиной!
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13.05.2021 15:08 Ответить
Поліція авакова і геращенка розгубилися, куди краще прибитися - і ті свої і ті рідні!
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13.05.2021 15:08 Ответить
Всё идёт, как надо. Поліція розділила тітушок і активістів, які пікетують суд щодо обрання запобіжного заходу Медведчуку - Цензор.НЕТ 4215
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13.05.2021 15:10 Ответить
а чем титушка от активиста отличается ?
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13.05.2021 15:44 Ответить
робочий день..."Тітушкам" працю оплачує Мертвечук - хто оплачує роботу "актівістам"?
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13.05.2021 15:53 Ответить
Бл, понятно что в ихних женских сумочках оружие. Почему мусора их не шманают?
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13.05.2021 16:31 Ответить
своим - всё, врагам - закон.

это история о том, как зеля превратно понял слова Байдена о борьбе с коррупцией
- за последние несколько дней венедиктова начала кошмарить Кличка и ОПЗЖ
- а как же Татаров и те депутаты слуги урода, которых набу брало на взятках?
- где посадки нынешних министров, заммминистров и всех тех, кто гребёт взятки теперь?
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14.05.2021 06:11 Ответить
 
 