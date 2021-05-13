Полиция разделила титушек и активистов, пикетирующих суд по мере пресечения Медведчуку. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Печерский районный суд Киева рассматривает ходатайство по избранию меры пресечения народному депутату Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку. Тем временем, здание суда пикетируют активисты Национального корпуса, которые требуют помещения Медведчука под арест.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
В Печерском райсуде Киева проходит заседание по избранию меры пресечения Виктору Медведчуку. Тем временем, под зданием суда проходит акция активистов Национального корпуса, которые скандируют "Медведчука под арест!".
Правоохранители разделили кордном активистов и титушек, которые ранее собрались под судом.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
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На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.
12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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а по факту - то именно зеленский служил медведчуку:
Під час президентства Володимира Зеленського статки народного депутата партії ОПЗЖ Віктора Медведчука виросли у 21 раз та сягнули понад 1,2 мільярда доларів.
Про це йдеться в матеріалі "100 найбагатших українців.
Рейтинг 2020 року" видання "Фокус"
Зазначено, що у 2018 році Медведчук мав на своєму рахунку 55 мільйонів доларів, а під час влади Зеленського в 2020 році його статки склали 1,2 мільярда доларів.
и лишь желание коломойши и ахметова ОТЖАТЬ у медведчука вкусные ресурсы - сгодятся для видосиков зомбированной вате показать как "№бубочка борется с алихархами"
Суки направо, кобели налево.
это история о том, как зеля превратно понял слова Байдена о борьбе с коррупцией
- за последние несколько дней венедиктова начала кошмарить Кличка и ОПЗЖ
- а как же Татаров и те депутаты слуги урода, которых набу брало на взятках?
- где посадки нынешних министров, заммминистров и всех тех, кто гребёт взятки теперь?