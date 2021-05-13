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Украина и Франция заключили четыре соглашения на общую сумму 1,3 млрд евро. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Сегодня, 13 мая, в Кабинете Министров Украины во время рабочего визита министра экономики, финансов и восстановления Французской Республики Брюно ле Мэра состоялось подписание четырех межправительственных соглашений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД Украины. Подписание произошло при онлайн-участии президента Владимира Зеленского. 

Отмечается, что подписание важных документов стало результатом длительной и эффективной работы украинско-французской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которую возглавляет с украинской стороны министр внутренних дел Арсен Аваков.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что в 2020 году президент Украины утвердил новую Стратегию национальной безопасности Украины, в которой обозначены 10 основных приоритетов дальнейшего развития. Французская Республика в этом документе определена одним из стратегических партнеров.

Украина и Франция заключили четыре соглашения на общую сумму 1,3 млрд евро 01

"Сегодня мы открываем новую страницу двустороннего сотрудничества между нашими странами. Мы благодарны нашим французским коллегам и друзьям, которые оказывают большую помощь Украине. Особенно я бы хотел поблагодарить посольство Франции в Украине и министра экономики, финансов и восстановления Французской Республики Брюно ле Мэра", - сказал он.

Украина и Франция заключили четыре соглашения на общую сумму 1,3 млрд евро 02

Премьер-министр отметил, что подписанные сегодня соглашения касаются совершенно разных сфер. Крупнейшим проектом является - обновление парка грузовых электрических локомотивов АО "Укрзализныця". Однако, все четыре Соглашения важны и необходимы для Украины, поскольку все соглашения предусматривают размещение производства на украинских предприятиях до 35%. Это даст новые рабочие места, опыт международной кооперации и доступ к современным мировым технологиям.

Украина и Франция заключили четыре соглашения на общую сумму 1,3 млрд евро 03

Сопредседатель Смешанной украинско-французской межправительственной комиссии, министр внутренних дел Украины Аваков отметил, что все подписанные документы имеют огромное значение для стратегического развития промышленности.

Украина и Франция заключили четыре соглашения на общую сумму 1,3 млрд евро 04

"Проекты по строительству эффективной системы водоснабжения в Киеве и Луганской области одинаково важны. Кроме того, есть стратегия премьер-министра, поэтому мы подписываем договор с компанией "Alstom" о стратегически важной отрасли промышленности - железной дороге", - отметил он.

Аваков, как сопредседатель Смешанной украинско-французской межправительственной комиссии, подписал сразу два соглашения - о совместном производстве 370 единиц машин-подъемников для работы спасателей и проект по строительству эффективной системы водоснабжения в Киеве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацгвардия получила 3-й вертолет Airbus Н-225 французского производства, - МВД. ФОТОрепортаж

Министр экономики, финансов и восстановления Французской Республики Брюно ле Мэр отметил, что Франция, вместе с Президентом Эмманюэлем Макроном, сделала свой выбор в пользу Украины.

Украина и Франция заключили четыре соглашения на общую сумму 1,3 млрд евро 05

"Ваша страна - мощное государство со значительным экономическим потенциалом. Украина и Франция имеют много общего и занимают ведущие позиции в аграрном секторе и энергетике, поэтому, учитывая это, мы будем углублять наше сотрудничество", - сказал он.

Брюно ле Мэр отметил, что общая сумма сделок достаточно значительна - 1 млрд 300 млн гривен. И особую роль в двусторонних договоренностях сыграл сопредседатель Смешанной украинско-французской межправительственной комиссии, министр внутренних дел Украины Аваков.

Украина и Франция заключили четыре соглашения на общую сумму 1,3 млрд евро 06

Четыре подписанные межправительственные соглашения предусматривают:

Обновление парка грузовых электрических локомотивов АО "Укрзализныця". Ожидается поставка 130 электровозов 80 двухсистемных, 50 - односистемних машин. Стоимость проекта - 882,5 млн евро. Ожидается создание 7000 новых рабочих мест.

Усиление защиты населения Украины от чрезвычайных ситуаций, а именно совместное производство 370 единиц машин-подъемников для работы спасателей на высоте, которых критически не хватает для пожарных ГСЧС Украины. Стоимость реализации Соглашения составит 300 млн евро.

Проект по улучшению снабжения водой в Луганской области, путем построения новых станций и сетей питьевой воды. Более 20 населенных пунктов области будут обеспечены качественной водой. Стоимость - 70 млн евро.

Проект по строительству эффективной системы водоснабжения в Киеве. Ожидается улучшение качества питьевой воды в столице для более 25% местных жителей. Стоимость Соглашения - 70 млн евро.

Аналогичная программа уже реализуется в Мариуполе.

Украина и Франция заключили четыре соглашения на общую сумму 1,3 млрд евро 07

Фото: сайт МВД

Сейчас там идет строительство фильтровальной станции и водозаборов.

Напомним, МВД Украины уже успешно реализует по аналогичной модели проект с компанией ОСЕА по построению 20 современных патрульных катеров для Госпогранслужбы, 5 из которых будут построены на Николаевском заводе "Нибулон".

Кроме того, продолжается эффективное сотрудничество МВД Украины и французской компании "Airbus Hellicopters". В общем в проект входит поставка 10 современных вертолетов - Н-145, предназначенных для нужд Нацполиции, 24 вертолета - Н-125, которые будут служить для выполнения задач Государственной пограничной службы и 21 машина - Н-225 для Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Всего 55 современных французских вертолетов.
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Топ комментарии
+7
Уже не знают, шо такого в той Франции закупить, шоб потратить государственную валюту! При том, шо ВС Украины без ракет и после 19-го года закупают либо " "бронеавтомобили", как самое простое в изготовлении,либо "Даны" из прошлого столетия. Зато на все вытребеньки валюта находится
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13.05.2021 15:23
+5
Знову аваков😳
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13.05.2021 15:12
+5
вертолеты купили, паровозы купили, осталось велосипед для Моники.
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13.05.2021 15:28
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Молодцы
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13.05.2021 15:10 Ответить
Молодец армян. Опять при бабках!!!! Лохииииииииии
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13.05.2021 16:35 Ответить
Знову аваков😳
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13.05.2021 15:12 Ответить
" - Здесь пахнет развратом ! - И падшими женщинами сАбаковыми !..." Україна і Франція уклали чотири угоди на загальну суму 1,3 млрд євро - Цензор.НЕТ 8847

к/ф "Лимонадный Джо", 1964
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13.05.2021 15:49 Ответить
где вертолеты? Один для показухи во Львове летает. А деньги тю-тю..
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13.05.2021 16:53 Ответить
Мене інше дратує. Країна воює, а у ЗСУ вертольотів майже немає і тут ця оборутка наче для МНС. Не піддається ніякій логіці.
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13.05.2021 17:24 Ответить
Опять в кредит.
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13.05.2021 15:16 Ответить
Уже не знают, шо такого в той Франции закупить, шоб потратить государственную валюту! При том, шо ВС Украины без ракет и после 19-го года закупают либо " "бронеавтомобили", как самое простое в изготовлении,либо "Даны" из прошлого столетия. Зато на все вытребеньки валюта находится
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13.05.2021 15:23 Ответить
Аваков замість заказів в Україні знає куди відправити бюджетні кошти - там де велика вірменська діаспора - Францію. Ще потрішечки черпає бюджетні кошти і в Італію, куди має драпати, якщо щось.
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13.05.2021 15:25 Ответить
вертолеты купили, паровозы купили, осталось велосипед для Моники.
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13.05.2021 15:28 Ответить
Снова втюхают старый неликвид.
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13.05.2021 16:51 Ответить
І сказав авакян : "Ета мая карова, и я єйо даю !.."
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13.05.2021 17:38 Ответить
На...а нужны другие министры если министр МВД все может за них порешать. Презик тоже не нужен
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13.05.2021 19:23 Ответить
В полиции полнейший бардак, а этот "потужний" министр-коррупционер Аваков что тут делает? Україна і Франція уклали чотири угоди на загальну суму 1,3 млрд євро - Цензор.НЕТ 6367
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13.05.2021 20:19 Ответить
причем здесь аваков к этой новости?? бред какой-то... какой он на Х* сопредседатель?
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13.05.2021 21:24 Ответить
Что опять украдут зеленые?
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13.05.2021 21:47 Ответить
Сотрудничество заключается в том, что вице-президент (он же временный министр) отрабатывает гражданство чужими деньгами
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14.05.2021 23:33 Ответить
 
 