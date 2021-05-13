На Волыни к осени откроют новую школу, черновые работы уже завершены, - ОГА. ФОТОрепортаж

В селе Башлыки Волынской области к учебному году 2021/2022 откроют новую школу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует областная администрация.

Отмечается, что сейчас дети учатся в помещении старого дома культуры в три смены. На объекте работают более 60 строителей. На выполнение проекта выделено 49 млн гривен.

Так, общая площадь нового учебного заведения составляет 8 105 кв м. Здесь есть спортивный зал площадью более 450 кв м, пищеблок. Все помещения будут соответствовать нормам инклюзии: ширина дверей составляет 1 метр, классные комнаты и санузлы не имеют порогов, также установят специальный лифт.

В рамках президентской программы "Большая стройка" уже завершены черновые работы. В данный момент рабочие выкладывают плитку и полы, устанавливают двери и монтируют вентиляционные системы. Также здесь строят очистные сооружения, уже установлены противопожарные резервуары и построен ангар для школьного автобуса.

"В новом учебном заведении будут созданы комфортные условия для качественного обучения школьников и работы педагогического коллектива. Кроме этой школы, в 2021 году также планируем завершить строительство учебного заведения в селе Пища Ковельского района", - рассказал глава ОГА Юрий Погуляйко.

Как сообщал координатор программы "Большая стройка", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в этом году будет отремонтировано и построено 95 школ. Также по инфраструктурной программе Владимира Зеленского в 2021 году планируют открыть 70 садиков, 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 приемных отделений.

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