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адвокат (1402) Бузина (206) Медведчук (1754) суд (24701)

Адвокат Медведчука Скидан также представляет потерпевших в деле Бузины. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Адвокат нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука Евгений Скидан также является представителем стороны потерпевших в деле об убийстве Олеся Бузины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

В суде по избранию меры пресечения народному депутату Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку нардепа представляет адвокат Евгений Скидан. Он же является и представителем матери Олеся Бузины в деле об убийстве.

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Адвокат Медведчука Скидан также представляет потерпевших в деле Бузины 01
Адвокат Медведчука Скидан также представляет потерпевших в деле Бузины 02
Адвокат Медведчука Скидан также представляет потерпевших в деле Бузины 03
Адвокат Медведчука Скидан также представляет потерпевших в деле Бузины 04

Скидан и мать Бузины

Адвокат Медведчука Скидан также представляет потерпевших в деле Бузины 05
Адвокат Медведчука Скидан также представляет потерпевших в деле Бузины 06

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, журналист Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе многоквартирного дома, в котором жил.

Двое подозреваемых в совершении преступления А. Медведько и Д. Полищук были задержаны 18 июня. Полищук служил в зоне АТО в звании гвардии лейтенанта Вооруженных сил Украины, был командиром 54-го разведывательного батальона. Медведько также является участником АТО - он проходил службу в составе батальона МВД "Киев-2". Подозреваемые категорически отрицают свою вину. 28 ноября 2017 года прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемых в убийстве Бузины Медведько и Полищука.
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Вот как медведчук Стуса защищал, пусть так и медведчука теперь защищают. Скидан, читай историю!
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13.05.2021 15:54 Ответить
Адвокат Медведчука Скидан также представляет потерпевших в деле Бузины - Цензор.НЕТ 8055
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13.05.2021 15:54 Ответить
Обое-рябое
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13.05.2021 15:55 Ответить
Меня всегда забавляют фотки политиков, которые потом рассказывают про "пандемию коронавируса". Разница в том, что по теме "коронавируса" они всегда все в масках, а по любым другим темам- всегда без...Адвокат Медведчука Скидан также представляет потерпевших в деле Бузины - Цензор.НЕТ 9347
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13.05.2021 16:11 Ответить
В огороде Бузина, а в Киеве дидько.
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13.05.2021 16:14 Ответить
И шо с того, што он защищает? В чем прикол?
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13.05.2021 16:45 Ответить
Значит и Медведчука ждет судьба Бузини? Его убийство било же провокацией Кремля...
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13.05.2021 18:04 Ответить
Вбивця зібрав біля себе кавалки рюзькомовного юргівна. Послухаєш їх, то ніби щойно з москви приїхали. Рюзькебидло!!!! Мертвечука треба було давно прибити цеглою. Таке не має право на життя. Стус чекає!!!!
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13.05.2021 19:16 Ответить
От аби з Медведчуком сталося як з Бузиною
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13.05.2021 21:33 Ответить
и что? и ничего.
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14.05.2021 06:45 Ответить
 
 