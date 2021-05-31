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Кировоградщина (556) СБУ (18697) ОТГ (117)

Злоумышленники пытались создать на Кировоградщине "параллельные" территориальные громады, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку, причастную к созданию незаконных органов местного самоуправления в Кировоградской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Злоумышленники планировали дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе.

"По предварительным данным следствия, участники группы пытались сформировать на территории области несколько фейковых ОТГ для присвоения полномочий официальных территориальных громад. Для этого они провели "учредительное собрание", на котором приняли решение о создании псевдообразований и назначении "руководителей", - сказано в сообщении.

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В СБУ отметили, что злоумышленники собирались взять под контроль имущество и природные ресурсы на территории нескольких поселков региона.

"Во время обысков по месту жительства организатора и двух активных участников группировки правоохранители обнаружили: документацию фейковых ОТГ; фиктивные удостоверения "депутатов"; средства связи и компьютерную технику, которую дельцы использовали для изготовления поддельной документации", - сообщают в спецслужбе.

Уточняется, что в рамках уголовного производства по ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к нему.

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В СБУ напоминают, что в марте спецслужба уже заблокировала деятельность аналогичных фейковых ОТГ на территории Кировоградской области.

Злоумышленники пытались создать на Кировоградщине параллельные территориальные громады, - СБУ 01
Злоумышленники пытались создать на Кировоградщине параллельные территориальные громады, - СБУ 02
Злоумышленники пытались создать на Кировоградщине параллельные территориальные громады, - СБУ 03

Автор: Ольга Лузан
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Это жжжж неспроста - это враг не спит, действует.
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13.05.2021 16:42 Ответить
вот вам и первая ласточка местечковой федерализации с самоуправой.
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13.05.2021 17:08 Ответить
а по большому счету, все это на фоне колхозстроя с забором, как на кладбище.
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13.05.2021 17:10 Ответить
Мабуть группа из бывшего агронома, або мента, с прихлебаями.
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13.05.2021 17:18 Ответить
так в суд их но сбу побоится бо выйдут на себя.
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13.05.2021 17:31 Ответить
а чим відрізняються фейкові від нефейкових?? Одобрямсом з ОПи??
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13.05.2021 19:04 Ответить
 
 