Злоумышленники пытались создать на Кировоградщине "параллельные" территориальные громады, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку, причастную к созданию незаконных органов местного самоуправления в Кировоградской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Злоумышленники планировали дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе.

"По предварительным данным следствия, участники группы пытались сформировать на территории области несколько фейковых ОТГ для присвоения полномочий официальных территориальных громад. Для этого они провели "учредительное собрание", на котором приняли решение о создании псевдообразований и назначении "руководителей", - сказано в сообщении.

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В СБУ отметили, что злоумышленники собирались взять под контроль имущество и природные ресурсы на территории нескольких поселков региона.

"Во время обысков по месту жительства организатора и двух активных участников группировки правоохранители обнаружили: документацию фейковых ОТГ; фиктивные удостоверения "депутатов"; средства связи и компьютерную технику, которую дельцы использовали для изготовления поддельной документации", - сообщают в спецслужбе.

Уточняется, что в рамках уголовного производства по ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к нему.

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В СБУ напоминают, что в марте спецслужба уже заблокировала деятельность аналогичных фейковых ОТГ на территории Кировоградской области.





