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Крым (26018) Литва (2125) Разумков Дмитрий (1521)

Спикер Сеймаса Литвы Чмилите-Нильсен вместе с Разумковым посетила админграницу с оккупированным Крымом. ФОТОрепортаж (обновлено)

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Спикер Сеймаса Литовской Республики Виктория Чмилите-Нильсен посетила административную границу с временно оккупированным Крымом.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил: "Литва - надежный партнер и союзник Украины. На протяжении многих лет она оказывает мощную поддержку нашей стране.

Сегодняшний визит Спикера Сеймаса Литовской Республики Виктории Чмилите-Нильсен на административную границу с временно оккупированным Крымом стал очередной демонстрацией этой позиции.

Вместе мы осмотрели, как работают КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". В сервисной зоне расположены ЦНАП, услугами которых могут воспользоваться наши граждане. Важно, что сегодня здесь созданы комфортные условия для людей, которые переходят из временно оккупированного Крыма на территорию свободной Украины.

Благодарен спикеру Литвы за этот визит, который является важным для нас. Несмотря ни на что - Крым был и остается украинской территорией!"

Спикер Сеймаса Литвы Чмилите-Нильсен вместе с Разумковым посетила админграницу с оккупированным Крымом 01

Разумков и Чмилите-Нильсен осмотрели, как работают КПВВ "Чонгар" и "Каланчак", в т.ч. ЦНАП в сервисной зоне пункта пропуска.

Спикер Сеймаса Литвы Чмилите-Нильсен вместе с Разумковым посетила админграницу с оккупированным Крымом 02

Спикер Сеймаса Литвы Чмилите-Нильсен вместе с Разумковым посетила админграницу с оккупированным Крымом 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва поможет Украине с вакцинацией от COVID-19, - спикер Сейма Чмилите-Нильсен

Спикер Сеймаса Литвы Чмилите-Нильсен вместе с Разумковым посетила админграницу с оккупированным Крымом 04

Спикер Сеймаса Литвы Чмилите-Нильсен вместе с Разумковым посетила админграницу с оккупированным Крымом 05
Спикер Сеймаса Литвы Чмилите-Нильсен вместе с Разумковым посетила админграницу с оккупированным Крымом 06

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военные инструкторы, 700 бронежилетов и вакцина для жителей Донбасса: спикер сейма Литвы Чмилите-Нильсен рассказала о помощи для Украины

Спикер Сеймаса Литвы Чмилите-Нильсен вместе с Разумковым посетила админграницу с оккупированным Крымом 07

Спикер Сеймаса Литвы Чмилите-Нильсен вместе с Разумковым посетила админграницу с оккупированным Крымом 08

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+15
Спікерка Сеймаса Литви Чмиліте-Нільсен відвідала адмінмежу з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 8345
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13.05.2021 17:50
+2
Перекрытый канал в Крым показали на фото: дамба может не выдержать напор воды

В сети показали, как выглядит Северо-Крымский канал, который подавал воду в Крым и был перекрыт Госводагентством 7 лет назад, после оккупации полуострова, - 13 мая 2014-го. Объект постепенно разрушается. журналист "Радио Свобода" Левко Стек на своей странице в Facebook в четверг, 13 мая.

Журналист напомнил, что власти еще в 2017 году отчитались о том, что построили постоянную дамбу, на что ушло 35 млн гривен.
Как оказалось, в 2021-м объект до сих пор не достроен и постепенно разрушается. Спікерка Сеймаса Литви Чмиліте-Нільсен відвідала адмінмежу з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 5212 "Никто не знает, выдержит ли вообще дамба напор воды", - написал Стек.Он показал, что на дамбе разместили мешки с песком, которые туда доставили местные фермеры за свой счет. Мешки расползаются, местами дамба ощутимо протекает и сколько еще простоит - неизвестно.

ссылка- https://news.obozrevatel.com/society/severo-kryimskij-kanal-pokazali-na-foto-damba-mozhet-ne-vyiderzhat-napor-vodyi.htm

Спікерка Сеймаса Литви Чмиліте-Нільсен відвідала адмінмежу з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 2548
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14.05.2021 00:12
+1
В Литве граждан всего где-то 1, 5 млн . Это в 2-3 раза меньше чем в Киеве .
Маленькая страна и БОЛЬШОЙ ДРУГ УКРАИНЫ.
Важно , когда единомышленники друг друга поддерживают . Тогда и кацапы не страшны
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13.05.2021 23:13
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Правила форума Совет форумчан
Что она там не видела ?
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13.05.2021 16:44 Ответить
Спікерка Сеймаса Литви Чмиліте-Нільсен відвідала адмінмежу з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 8345
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13.05.2021 17:50 Ответить
Как обычно вертолетом?) Хоть бы разок на машине проехались)
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13.05.2021 20:53 Ответить
Дмитрий Разумков - руководитель зеленого стада в парламенте
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13.05.2021 22:17 Ответить
В Литве граждан всего где-то 1, 5 млн . Это в 2-3 раза меньше чем в Киеве .
Маленькая страна и БОЛЬШОЙ ДРУГ УКРАИНЫ.
Важно , когда единомышленники друг друга поддерживают . Тогда и кацапы не страшны
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13.05.2021 23:13 Ответить
Интересно, когда Зе помирится с Санду , а то Ермак рассорил две страны своим Чаусом
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13.05.2021 23:14 Ответить
Не делайте эту ошибку - в Литве граждан 2,8 млн. Пропагандисты кремля говорят 1,5.
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13.05.2021 23:30 Ответить
Я к пропагандистам хремля не отношусь . 2,8 - не 40
Эту разницу в числах и тем не менее большую поддержку я хотела подчеркнуть
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13.05.2021 23:44 Ответить
никогда не оправдывайтесь - смейтесь! Спікерка Сеймаса Литви Чмиліте-Нільсен відвідала адмінмежу з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 7471
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13.05.2021 23:52 Ответить
Перекрытый канал в Крым показали на фото: дамба может не выдержать напор воды

В сети показали, как выглядит Северо-Крымский канал, который подавал воду в Крым и был перекрыт Госводагентством 7 лет назад, после оккупации полуострова, - 13 мая 2014-го. Объект постепенно разрушается. журналист "Радио Свобода" Левко Стек на своей странице в Facebook в четверг, 13 мая.

Журналист напомнил, что власти еще в 2017 году отчитались о том, что построили постоянную дамбу, на что ушло 35 млн гривен.
Как оказалось, в 2021-м объект до сих пор не достроен и постепенно разрушается. Спікерка Сеймаса Литви Чмиліте-Нільсен відвідала адмінмежу з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 5212 "Никто не знает, выдержит ли вообще дамба напор воды", - написал Стек.Он показал, что на дамбе разместили мешки с песком, которые туда доставили местные фермеры за свой счет. Мешки расползаются, местами дамба ощутимо протекает и сколько еще простоит - неизвестно.

ссылка- https://news.obozrevatel.com/society/severo-kryimskij-kanal-pokazali-na-foto-damba-mozhet-ne-vyiderzhat-napor-vodyi.htm

Спікерка Сеймаса Литви Чмиліте-Нільсен відвідала адмінмежу з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 2548
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14.05.2021 00:12 Ответить
военный на второй фотке -"вон там засели эти пид@расы"
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14.05.2021 16:33 Ответить
 
 