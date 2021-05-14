Спикер Сеймаса Литвы Чмилите-Нильсен вместе с Разумковым посетила админграницу с оккупированным Крымом. ФОТОрепортаж (обновлено)
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Спикер Сеймаса Литовской Республики Виктория Чмилите-Нильсен посетила административную границу с временно оккупированным Крымом.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил: "Литва - надежный партнер и союзник Украины. На протяжении многих лет она оказывает мощную поддержку нашей стране.
Сегодняшний визит Спикера Сеймаса Литовской Республики Виктории Чмилите-Нильсен на административную границу с временно оккупированным Крымом стал очередной демонстрацией этой позиции.
Вместе мы осмотрели, как работают КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". В сервисной зоне расположены ЦНАП, услугами которых могут воспользоваться наши граждане. Важно, что сегодня здесь созданы комфортные условия для людей, которые переходят из временно оккупированного Крыма на территорию свободной Украины.
Благодарен спикеру Литвы за этот визит, который является важным для нас. Несмотря ни на что - Крым был и остается украинской территорией!"
Разумков и Чмилите-Нильсен осмотрели, как работают КПВВ "Чонгар" и "Каланчак", в т.ч. ЦНАП в сервисной зоне пункта пропуска.
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Маленькая страна и БОЛЬШОЙ ДРУГ УКРАИНЫ.
Важно , когда единомышленники друг друга поддерживают . Тогда и кацапы не страшны
Эту разницу в числах и тем не менее большую поддержку я хотела подчеркнуть
В сети показали, как выглядит Северо-Крымский канал, который подавал воду в Крым и был перекрыт Госводагентством 7 лет назад, после оккупации полуострова, - 13 мая 2014-го. Объект постепенно разрушается. журналист "Радио Свобода" Левко Стек на своей странице в Facebook в четверг, 13 мая.
Журналист напомнил, что власти еще в 2017 году отчитались о том, что построили постоянную дамбу, на что ушло 35 млн гривен.
Как оказалось, в 2021-м объект до сих пор не достроен и постепенно разрушается. "Никто не знает, выдержит ли вообще дамба напор воды", - написал Стек.Он показал, что на дамбе разместили мешки с песком, которые туда доставили местные фермеры за свой счет. Мешки расползаются, местами дамба ощутимо протекает и сколько еще простоит - неизвестно.
ссылка- https://news.obozrevatel.com/society/severo-kryimskij-kanal-pokazali-na-foto-damba-mozhet-ne-vyiderzhat-napor-vodyi.htm