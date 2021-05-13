Военные дипломаты посольства США посетили Донбасс, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
Район проведения ООС посетили военные дипломаты Посольства США в Украине.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
В сообщении отмечается: "13 мая, в районе операции Объединенных сил завершился трехдневный рабочий визит американской делегации с участием военных атташе.
В состав делегации вошли вновь Атташе Сухопутных войск полковник Брэндон Пресли, Атташе Сухопутных войск полковник Пол Шмидт и помощник атташе Сухопутных войск капитан Джеймс Типпетс.
Представители США посетили подразделения Вооруженных Сил Украины, которые непосредственно выполняют задачи на линии соприкосновения с противником, оценили ситуацию на фронте и убедились в присутствии российских войск на Востоке Украины".
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+13 Andy Jumeirach
показать весь комментарий13.05.2021 18:43
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+10 Сергей Гусаченко a2dcbe9d
показать весь комментарий13.05.2021 18:58
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дасть собі раду,Дай Боже щоб Україна могла так справлятися зі своїм
бардаком та корупцією! Дурнів в Україні як мінімум обманюють двічи!
Не за Байдена турбуйся та його міністерку енергетики а за то що ми
будемо платити за спожиту електрику вдвічи більше! Україна сама
повинна вирішувати свої проблеми а не американський дядько!
где-то под рязанью,прочтиав это,упал с бутылки дневальный...
даги его потом долго мазали зубной пастой,шоб скрыть нелегкую участь рюзгэ залетчика)))