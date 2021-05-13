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США (23203) операция Объединенных сил (4182)

Военные дипломаты посольства США посетили Донбасс, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

Район проведения ООС посетили военные дипломаты Посольства США в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "13 мая, в районе операции Объединенных сил завершился трехдневный рабочий визит американской делегации с участием военных атташе.

В состав делегации вошли вновь Атташе Сухопутных войск полковник Брэндон Пресли, Атташе Сухопутных войск полковник Пол Шмидт и помощник атташе Сухопутных войск капитан Джеймс Типпетс.

Представители США посетили подразделения Вооруженных Сил Украины, которые непосредственно выполняют задачи на линии соприкосновения с противником, оценили ситуацию на фронте и убедились в присутствии российских войск на Востоке Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США в этом месяце передадут Украине два патрульных катера класса Island, - Госдепартамент

Военные дипломаты посольства США посетили Донбасс, - пресс-центр ООС 01
Военные дипломаты посольства США посетили Донбасс, - пресс-центр ООС 02
Военные дипломаты посольства США посетили Донбасс, - пресс-центр ООС 03
Военные дипломаты посольства США посетили Донбасс, - пресс-центр ООС 04
Военные дипломаты посольства США посетили Донбасс, - пресс-центр ООС 05
Военные дипломаты посольства США посетили Донбасс, - пресс-центр ООС 06
Военные дипломаты посольства США посетили Донбасс, - пресс-центр ООС 07
Военные дипломаты посольства США посетили Донбасс, - пресс-центр ООС 08
Военные дипломаты посольства США посетили Донбасс, - пресс-центр ООС 09

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+13
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13.05.2021 18:43
+11
Браво нашим американским союзникам! Боже, Храни Америку! Кремлёвская шизоидная крыса "путен", сдохни в своей подземной норе...
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13.05.2021 19:36
+10
Беня деньги уже нашел. С помощью зели. Ну и зебирателей конечно. Сидят себе и в счета коммуналки заглядывают. В зеркало боятся посмотреть, поэтому по привычке на Пороха все валят.
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13.05.2021 18:58
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13.05.2021 18:43 Ответить
-- но денег Бене не дадут...
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13.05.2021 18:47 Ответить
Беня деньги уже нашел. С помощью зели. Ну и зебирателей конечно. Сидят себе и в счета коммуналки заглядывают. В зеркало боятся посмотреть, поэтому по привычке на Пороха все валят.
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13.05.2021 18:58 Ответить
Das ist fantastisch, ja-ja! І шо тєпєрь? Підуть за нас воювати? Ні, не підуть. Бо рішення все одно приймають ляльководи біоробота байдена, які зараз зайняті тим, що руйнують економіку Сполучених Штатів, створивши штучний дефіцит пального, їм нема часу думати про Україну. Тамтешня міністерка енергетики, яка своєю мармизою та поведінкою під час інвєртю нагадала мені пацієнтку дурдома, не приховувала своєї радості і закликала мириканців швидше переходити на зелену енергію. В результаті діяльності більшовичків, які обманом прийшли до влади, виникла двозначна інфляція і спостерігається початок такої ж самої економічної розрухи, яку вчинили папєрєднікі цих більшовичків у росії після 1917 року. "Верной дорогой идете, товарищи!" - You're on the right way, morons.
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14.05.2021 07:34 Ответить
Маячня сивої кобили! За Америку просимо не турбуватися,вона скоро
дасть собі раду,Дай Боже щоб Україна могла так справлятися зі своїм
бардаком та корупцією! Дурнів в Україні як мінімум обманюють двічи!
Не за Байдена турбуйся та його міністерку енергетики а за то що ми
будемо платити за спожиту електрику вдвічи більше! Україна сама
повинна вирішувати свої проблеми а не американський дядько!
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14.05.2021 14:11 Ответить
Відвідали місце, де триває ЄТО, як каже зеленський. Военные дипломаты посольства США посетили Донбасс, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 117
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13.05.2021 19:21 Ответить
Браво нашим американским союзникам! Боже, Храни Америку! Кремлёвская шизоидная крыса "путен", сдохни в своей подземной норе...
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13.05.2021 19:36 Ответить
Америка с нами!
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14.05.2021 08:42 Ответить
Ахахахахахха
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15.05.2021 03:50 Ответить
Працюйте на користь України!!!!!! Всіх Благ!!!
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13.05.2021 20:52 Ответить
военные дипломаты из США...
где-то под рязанью,прочтиав это,упал с бутылки дневальный...
даги его потом долго мазали зубной пастой,шоб скрыть нелегкую участь рюзгэ залетчика)))
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16.05.2021 18:13 Ответить
 
 