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Нардеп Кива с криком "оттягивай" помогал отъезду автомобиля с Медведчуком от суда. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Народный депутат из фракции ОПЗЖ Илья Кива принял активное участие в обеспечении отъезда автомобиля с Виктором Медведчуком от здания Печерского суда. Автомобиль пытались заблокировать, скандируя "путинская курва".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Нардеп Кива с криком оттягивай помогал отъезду автомобиля с Медведчуком от суда 01

Нардеп Кива с криком оттягивай помогал отъезду автомобиля с Медведчуком от суда 02

Также смотрите: Медведчук примет решение про обжалование своей меры пресечения после консультаций с адвокатами. ВИДЕО

Нардеп Кива с криком оттягивай помогал отъезду автомобиля с Медведчуком от суда 03
Нардеп Кива с криком оттягивай помогал отъезду автомобиля с Медведчуком от суда 04
Нардеп Кива с криком оттягивай помогал отъезду автомобиля с Медведчуком от суда 05
Нардеп Кива с криком оттягивай помогал отъезду автомобиля с Медведчуком от суда 06

Смотрите: "Перед моим лицом жопы не будет": Кива в суде по делу Медведчука ругался с журналистом. ВИДЕО

Как сообщалось,13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

Ранее прокуратура просила отправить Медведчука в СИЗО с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн. Медведчук заявлял, что из-за блокирования его счетов не сможет сам заплатить за себя залог.

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+25
Специалист по оттягиванию
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13.05.2021 22:53
+17
Российская агентура рулит в столице Украины несмотря на десятки тысяч раненых и убитых украинцев, оккупированный Крым и Донбасс и похоже украинцев это устраивает, как устраивало 100 лет назад в УНР а потом мы жрали своих детей... видимо хотят повторить.
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13.05.2021 22:56
+16
во прогнулся то.. мало того чтосалупа с ушами, дрочер, наркоман, доцент, головорез так еще и пес шалудивый.. вот же наградил бог родину ушлепком
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13.05.2021 22:56
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Специалист по оттягиванию
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13.05.2021 22:53 Ответить
оттягівай!
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13.05.2021 23:08 Ответить
Оттягивай шкурку , оттягивай!
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14.05.2021 05:25 Ответить
Он обычная шестёрка, на побегушках, противно смотреть. Выглядит, как ляшко, который через ж прошёл, только опзЖ... Не могу из их аббревиатуры сложить слово счастье.
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14.05.2021 06:41 Ответить
Він не про те говорив - "оттягивай".
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13.05.2021 22:54 Ответить
Нардеп Кива з криком "оттягивай" допомагав від'їзду автомобіля з Медведчуком від суду - Цензор.НЕТ 8720
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14.05.2021 05:30 Ответить
Оттянул.
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14.05.2021 08:47 Ответить
ПроФФесор Кива выполняет у медведчука функции держиморды и лидера незаконного вооружённого формирования?.. Что там специалист по французским локомотивам Аваков себе думает по этому поводу?
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13.05.2021 22:54 Ответить
Шоу зеленого балагану для лохів.
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13.05.2021 22:55 Ответить
во прогнулся то.. мало того чтосалупа с ушами, дрочер, наркоман, доцент, головорез так еще и пес шалудивый.. вот же наградил бог родину ушлепком
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13.05.2021 22:56 Ответить
так оно ж кричало недавно: "вот мы придем к власти..." не дай бог - это гибрид швондера+бандюка-рекетира"
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13.05.2021 23:23 Ответить
НЕ ДАСТ!
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14.05.2021 09:37 Ответить
Да уж... из-за него слово "доцент" теперь стоит в одном ряду с наркоман и ушлепок...
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14.05.2021 09:30 Ответить
лысая шляпа...... Нардеп Кива с криком "оттягивай" помогал отъезду автомобиля с Медведчуком от суда - Цензор.НЕТ 4393 отягивай.......
депутатский дрочун с опытом на службе...... Нардеп Кива с криком "оттягивай" помогал отъезду автомобиля с Медведчуком от суда - Цензор.НЕТ 4393
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13.05.2021 22:56 Ответить
Советские войска наступали... Фюрер в бункере усиленно оттягивал свой конц!
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13.05.2021 22:56 Ответить
*ажестачённа
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13.05.2021 23:02 Ответить
Российская агентура рулит в столице Украины несмотря на десятки тысяч раненых и убитых украинцев, оккупированный Крым и Донбасс и похоже украинцев это устраивает, как устраивало 100 лет назад в УНР а потом мы жрали своих детей... видимо хотят повторить.
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13.05.2021 22:56 Ответить
А ну давай, давай оттягивай,
Кивара семишкурная!
А ну давай, давай, давай
Толкай, подстилка смурная!
(пестня ис расии)
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13.05.2021 23:00 Ответить
Шабаш звіроподібних не може довго тягтися. В Україні мають найтись підпільні організації,які наведуть порядок та встановлять справедливість. Іншого не дано. Стус чекає!!!
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13.05.2021 23:08 Ответить
Нардеп Кива з криком "оттягивай" допомагав від'їзду автомобіля з Медведчуком від суду - Цензор.НЕТ 3439
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13.05.2021 23:09 Ответить
Мертвечука НА НАРИ.
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13.05.2021 23:09 Ответить
Просто бычара. Шестерка отрабатывает место в Раде.
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13.05.2021 23:19 Ответить
А кто-то это киви ведь выбирал?! Наверное, такие же киви... Много их, оказывается, у нас в Украине. Но патриотов больше! не истерим и не опускаем руки. Гнид надо давить морально и физически. Иначе они нас двить будут!
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13.05.2021 23:20 Ответить
Українці все будуть терпіти,краю нема тут
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13.05.2021 23:29 Ответить
Так оттянул или не оттянул? Вот в чем вопрос
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13.05.2021 23:31 Ответить
ПЫСЫ: и кому? Согласитесь, это тоже немаловажная штука. В смысле факт, а не объект оттягивания. Хотя для кого-то второе тоже важно. Но это уже другая история.
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13.05.2021 23:32 Ответить
Залог у преступника 300 млн гривен ! АХАХА! Вот страна ! Миллионов ! Карл ! не 74200 гривен ! А миллионов ! КАААААРЛ!!!!! Нардеп Кива з криком "оттягивай" допомагав від'їзду автомобіля з Медведчуком від суду - Цензор.НЕТ 1893
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13.05.2021 23:56 Ответить
и этих денег он таки и не заплатил!
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14.05.2021 01:08 Ответить
Где-нибудь в Афганистане такому Киве в толпе бы воткнули заточку и стало бы чище.
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14.05.2021 00:14 Ответить
Ну и где грозные оуновцы, свободовцы и другие, которые любят ночные хождения с факелами ? Даже не порезали резину на машине.
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14.05.2021 00:17 Ответить
кто такие "оуновцы"? ты может имеешь ввиду "тягныбоковцев" на зарплате у *********? Нардеп Кива з криком "оттягивай" допомагав від'їзду автомобіля з Медведчуком від суду - Цензор.НЕТ 1269
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14.05.2021 02:52 Ответить
Именно. Самое время обступить Медведчука с лозунгами "Смерть ворогам!"
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14.05.2021 07:35 Ответить
Медведчук ведёт себя кабудто он король в этой стране.
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14.05.2021 00:22 Ответить
Скорее как наследный принц...
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14.05.2021 00:54 Ответить
Генерал губернатор в опале...
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14.05.2021 01:09 Ответить
Подпиши петицию на увольнение вора и преследователя активистов Революции Достоинства татарова:
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0
Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!??? Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и клеветник (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб.
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14.05.2021 01:19 Ответить
"Оттягивай!" - кричал Кива.
Мертвечук оттягивал и оттягивал, пока Кива не эякулировал.
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14.05.2021 03:55 Ответить
Кива раньше был патриотом. А с другими патриотами не будет как с Кивой?
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14.05.2021 07:02 Ответить
Шакал Табакі при Шерханові. Прийде час і буде - " а ми ідьом на сєвєр, а ми ідьом на сєвєр".
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14.05.2021 07:10 Ответить
как то очень слабо блокировали
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14.05.2021 07:27 Ответить
На пробитой резине машина Медведчука смотрелась бы фактурнее.
Даже этого не сделали.
Наверное, все эти "блокировщики" были титушками Медведчука.
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14.05.2021 07:38 Ответить
А куда бравый нац. Корпус испарился?
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14.05.2021 07:53 Ответить
Погані справи... Морди у Королєвської і Медведчука задоволені...
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14.05.2021 08:09 Ответить
Нардеп Кива з криком "оттягивай" допомагав від'їзду автомобіля з Медведчуком від суду - Цензор.НЕТ 1384
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14.05.2021 08:54 Ответить
Нда....
Постарел Шуфрич, постарел - раньше-то он оттягивал...
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14.05.2021 10:11 Ответить
Та после того как ему в Одессе оттянули у него видимо желание пропало.Киве просто ещё не прилетало.
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14.05.2021 10:42 Ответить
Він наривається повторити Бузину.
хто вже йому роги обламає.......??
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14.05.2021 10:47 Ответить
Надо было людям отойти и запустить в эту титушню пару десятков гранат. Во феерверк красивый был бы
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14.05.2021 12:09 Ответить
Ну что, на очереди Киво- Могилянская академия. Судя по обстановке, ждать не долго.
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14.05.2021 13:45 Ответить
Кива снова все перепутал. Он должен был кричать :"Отсасывай!!!".
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14.05.2021 15:27 Ответить
 
 