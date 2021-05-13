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Черниговщина (1343) Анна Коваленко (53) тероборона (293)

Явка резервистов в первый день учений территориальной обороны Черниговской области превысила 100%. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Явка резервистов по повесткам на обучение территориальной обороны в Черниговской области в первый день призыва составила 112%.

Об этом сообщила председатель Черниговской ОГА Анна Коваленко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Она пояснила, что сверхплановая явка в первый день учений - личная инициатива резервистов, призыв которых был запланирован на последующие дни.

"Высокая явка резервистов на обучение теробороны - это именно та лакмусовая бумажка, которая показывает общественные настроения в Черниговской области. Несмотря на различные пессимистические "прогнозы", Черниговщина раз не словом, а делом показала свой патриотизм. Я благодарна всем, кто присоединился к учениям территориальной обороны, и горжусь, что Северский край имеет таких защитников и защитниц - своим решением вы показали неравнодушие к будущему Украины ", - отметила Анна Коваленко.

12 мая в Черниговской области начались плановые двухнедельные учебные сборы по территориальной обороне, в которых принимают участие 2000 военнообязанных оперативного резерва 2 очереди и резервистов 119 отдельной бригады территориальной обороны оперативного командования "Север".

Базовые лагеря будут размещаться в пределах Черниговского, Нежинского, Прилуцкого, Новгород-Северского и Корюковского районов и непосредственно в городе Чернигове.

Во время учений будут отрабатываться вопросы способности местных органов власти и органов военного управления по  формированию отрядов территориальной обороны и подготовки личного состава к выполнению возложенных задач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командир полка "Азов" рассказал о состоянии территориальной обороны в Украине

Явка резервистов в первый день учений территориальной обороны Черниговской области превысила 100% 01
Явка резервистов в первый день учений территориальной обороны Черниговской области превысила 100% 02
Явка резервистов в первый день учений территориальной обороны Черниговской области превысила 100% 03
Явка резервистов в первый день учений территориальной обороны Черниговской области превысила 100% 04
Явка резервистов в первый день учений территориальной обороны Черниговской области превысила 100% 05

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+29
Явка резервистов в первый день учений территориальной обороны Черниговской области превысила 100% - Цензор.НЕТ 8685
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13.05.2021 22:38
+21
Это ОЧЕНЬ хорошо !!! Явка резервистов в первый день учений территориальной обороны Черниговской области превысила 100% - Цензор.НЕТ 2572
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13.05.2021 22:35
+11
Путлер и кремль ещё горько пожалеют что напали на Украину!
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13.05.2021 22:36
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Это ОЧЕНЬ хорошо !!! Явка резервистов в первый день учений территориальной обороны Черниговской области превысила 100% - Цензор.НЕТ 2572
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13.05.2021 22:35 Ответить
А текст прочесть слабо?
Или не понятно?
Еще раз.
"Она пояснила, что сверхплановая явка в первый день учений - личная инициатива резервистов, призыв которых был запланирован на последующие дни."Источник: https://censor.net/ru/p3265161
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13.05.2021 22:38 Ответить
Ну ты опытный тролляка%)))
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13.05.2021 22:49 Ответить
Путлер и кремль ещё горько пожалеют что напали на Украину!
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13.05.2021 22:36 Ответить
Пощастило хто взяв свого бушлата. Погода далеко не травнева...
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13.05.2021 22:36 Ответить
Як може бути явка більше 100%?

В нас, що облік військових як на виборах у окупованому Криму вже проводять 1 прийшов 2 рахуємо?
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13.05.2021 22:37 Ответить
Вы что, совсем тупые?
"Она пояснила, что сверхплановая явка в первый день учений - личная инициатива резервистов, призыв которых был запланирован на последующие дни."Источник: https://censor.net/ru/p3265161
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13.05.2021 22:39 Ответить
Повістки були.
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14.05.2021 11:56 Ответить
Може... Враховуючи досвід ""Північної фортеці" набирали з запасом... Проте враховуючи, що комплектування тероборони здійснювалося за списками, які подавали сільські голови, то запас у 12% може бути не достатнім, адже зазвичай включали голови у ті списки весь "цвіт" місцевого сільського суспільста... Коли цей "цвіт" 12 числа поїхав до військомата, в багатьох селах лиди перехристилися...
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14.05.2021 11:55 Ответить
Явка резервистов в первый день учений территориальной обороны Черниговской области превысила 100% - Цензор.НЕТ 8685
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13.05.2021 22:38 Ответить
евреи в Израиле, там другое слово.....
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13.05.2021 22:43 Ответить
Ну там би з ним не грались, а ще би раніше зі сцени стягнули і в армію.
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13.05.2021 22:44 Ответить
Кривороджений бубочка.
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13.05.2021 23:06 Ответить
Какие дебилы комментируют?
Для особо тупых.
"Она пояснила, что сверхплановая явка в первый день учений - личная инициатива резервистов, призыв которых был запланирован на последующие дни."Источник: https://censor.net/ru/p3265161
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13.05.2021 22:40 Ответить
Для ще тупіших пояснюю на пальцях:
було заплановано призвати на навчання Х резервістів;
із зрозумілих причин розіслали повісток Х*2;
майже половина тих, кому розіслали повістки, забили на навчання болт;
але в підсумку тих, хто з"явився, виявилось все ж на 12% більше запланованого, про що голова ОДА радісно і повідомила, видавши такий фінт за нібито патріотизм резервістів.
ПС. Савенко, ти упоротий чи ще школяр, що до сих пір віриш всьому, що розказують чиновники?
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13.05.2021 23:04 Ответить
Я читаю текст, а не сочиняю, как вы, всякую хрень с арифметическими выкладками.
И вообще, с вами не знаком, прошу не тыкать впредь.
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13.05.2021 23:23 Ответить
Будь-який текст треба осмислити, а не тупо вірить всьому написаному, а тим більше сказаному чиновником. Інакще легко перетворитись на упоротого тупня. А на паркані теж багато чого пишуть...
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13.05.2021 23:32 Ответить
Окрім шапки новини далі текст не осилюємо? Явка резервистов в первый день учений территориальной обороны Черниговской области превысила 100% - Цензор.НЕТ 9056
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13.05.2021 22:45 Ответить
Аватари вже й відслужили.
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13.05.2021 22:42 Ответить
В перший же день додому поїхали, плюс 7000 штрафу.
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13.05.2021 22:43 Ответить
ну шо ты такой злой?
даже если там половина не аваторов - уже совсем неплохо....
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13.05.2021 22:45 Ответить
Бо вони мене ще вчора вибісили. Суки, ще дообіду встигли в м'ясо. Ну, вже порядок. Завтра на стрільби.
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13.05.2021 22:47 Ответить
совок - 82....
- а ну стали все перед столами - жрать хотите?
- боец должен быть голодным, а значит злым..
- сейчас похлебаете свое дерьмо - 1 минута навскидку ...
- сержанты командуйте....
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13.05.2021 23:01 Ответить
сели - хлеб по карманам - юшку в рот... - пообедали...
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13.05.2021 23:08 Ответить
так так - це вже дiло...
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13.05.2021 22:43 Ответить
Це має велике значення, адже ***** слідкує за цим.
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13.05.2021 22:44 Ответить
Це і для нас має величезне значення. Бачачи такий результат дерьмак зі своєю Бубою, сподіваюсь, не ризикнуть, ставити Україну на коліна перед фуйлом.
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13.05.2021 23:03 Ответить
Черниговщина патриотична в целом. Но всегда следует столичным трендам- если завтра Зе начнет открыто мириться с рашкой- Чернигов как всегда быстро сменит флаг и будет делать то же. Своей укорененной традиции как во Львове или Донецке нету.
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13.05.2021 22:45 Ответить
З чого ти це взяв?
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14.05.2021 06:49 Ответить
Бо життя там прожив
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14.05.2021 13:21 Ответить
Резервисты принимают Присягу???)
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13.05.2021 22:48 Ответить
Багато тих хто не служили. Що, не давати присягу? Багатьох відправили з роботи примусово. Але половина- патріотично налаштовані. Я вже мовчу про контрактників та АТОвців.
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13.05.2021 22:51 Ответить
насколько я понимаю, резервисты и тероборона - разные вещи, резервисты должны быть только военнообязаные, всегда в форме, знать свои посады в частях, получать зарплату, а тероборона-это ополченцы, можно даже без присяги....
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13.05.2021 23:00 Ответить
Оце я розумію- дисципліновані,свідомі люди. Молодці чернігівчани!
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13.05.2021 23:10 Ответить
Явка резервистов в первый день учений территориальной обороны Черниговской области превысила 100%

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але й ліниві ті українці...Як працювати то нема кому ,а як тренуватися кацапів убивати-так аж забагато! Явка резервістів у перший день навчань територіальної оборони Чернігівської області перевищила 100% - Цензор.НЕТ 1792 Напевне пообіцяли їм більше двох рабів московитомовних на халяву
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13.05.2021 23:35 Ответить
Явка резервістів у перший день навчань територіальної оборони Чернігівської області перевищила 100% - Цензор.НЕТ 6424 Явка резервістів у перший день навчань територіальної оборони Чернігівської області перевищила 100% - Цензор.НЕТ 6424 Явка резервістів у перший день навчань територіальної оборони Чернігівської області перевищила 100% - Цензор.НЕТ 6424
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14.05.2021 00:39 Ответить
Черниговчане красавцы !!
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14.05.2021 00:38 Ответить
Подяка вам, резервісти !

Це ця генеральська жОна на фотках ?
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14.05.2021 01:11 Ответить
Чому мовчать про Харків? В нас теж багатеньго зібралось.
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14.05.2021 05:48 Ответить
А ти?
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14.05.2021 07:48 Ответить
Тебе воно ...пе?
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14.05.2021 08:38 Ответить
Так.
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14.05.2021 12:35 Ответить
Клоны!
Явка резервістів у перший день навчань територіальної оборони Чернігівської області перевищила 100% - Цензор.НЕТ 3919
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14.05.2021 08:32 Ответить
 
 