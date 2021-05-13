Явка резервистов в первый день учений территориальной обороны Черниговской области превысила 100%. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
Явка резервистов по повесткам на обучение территориальной обороны в Черниговской области в первый день призыва составила 112%.
Об этом сообщила председатель Черниговской ОГА Анна Коваленко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ОГА.
Она пояснила, что сверхплановая явка в первый день учений - личная инициатива резервистов, призыв которых был запланирован на последующие дни.
"Высокая явка резервистов на обучение теробороны - это именно та лакмусовая бумажка, которая показывает общественные настроения в Черниговской области. Несмотря на различные пессимистические "прогнозы", Черниговщина раз не словом, а делом показала свой патриотизм. Я благодарна всем, кто присоединился к учениям территориальной обороны, и горжусь, что Северский край имеет таких защитников и защитниц - своим решением вы показали неравнодушие к будущему Украины ", - отметила Анна Коваленко.
12 мая в Черниговской области начались плановые двухнедельные учебные сборы по территориальной обороне, в которых принимают участие 2000 военнообязанных оперативного резерва 2 очереди и резервистов 119 отдельной бригады территориальной обороны оперативного командования "Север".
Базовые лагеря будут размещаться в пределах Черниговского, Нежинского, Прилуцкого, Новгород-Северского и Корюковского районов и непосредственно в городе Чернигове.
Во время учений будут отрабатываться вопросы способности местных органов власти и органов военного управления по формированию отрядов территориальной обороны и подготовки личного состава к выполнению возложенных задач.
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Или не понятно?
Еще раз.
"Она пояснила, что сверхплановая явка в первый день учений - личная инициатива резервистов, призыв которых был запланирован на последующие дни."Источник: https://censor.net/ru/p3265161
В нас, що облік військових як на виборах у окупованому Криму вже проводять 1 прийшов 2 рахуємо?
"Она пояснила, что сверхплановая явка в первый день учений - личная инициатива резервистов, призыв которых был запланирован на последующие дни."Источник: https://censor.net/ru/p3265161
Для особо тупых.
"Она пояснила, что сверхплановая явка в первый день учений - личная инициатива резервистов, призыв которых был запланирован на последующие дни."Источник: https://censor.net/ru/p3265161
було заплановано призвати на навчання Х резервістів;
із зрозумілих причин розіслали повісток Х*2;
майже половина тих, кому розіслали повістки, забили на навчання болт;
але в підсумку тих, хто з"явився, виявилось все ж на 12% більше запланованого, про що голова ОДА радісно і повідомила, видавши такий фінт за нібито патріотизм резервістів.
ПС. Савенко, ти упоротий чи ще школяр, що до сих пір віриш всьому, що розказують чиновники?
И вообще, с вами не знаком, прошу не тыкать впредь.
даже если там половина не аваторов - уже совсем неплохо....
- а ну стали все перед столами - жрать хотите?
- боец должен быть голодным, а значит злым..
- сейчас похлебаете свое дерьмо - 1 минута навскидку ...
- сержанты командуйте....
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але й ліниві ті українці...Як працювати то нема кому ,а як тренуватися кацапів убивати-так аж забагато! Напевне пообіцяли їм більше двох рабів московитомовних на халяву
Це ця генеральська жОна на фотках ?