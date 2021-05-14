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ОГА (2376) Тернопольщина (671) Большая стройка (722) Труш Владимир (19)

Ремонт самой длинной трассы Тернопольщины завершат в этом году, - ОГА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Трассу международного значения М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече ремонтируют на Тернопольщине. Ведущая от белорусской до румынской границы дорога, является самой протяженной транспортной артерией области.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ОГА, ремонт начали в прошлом году и успели обновить 145 км трассы.

В этом году по программе "Большая стройка" завершают оставшуюся часть в пределах области.

По словам главы Тернопольской ОГА Владимира Труша, сейчас на трассе обустраивают финишный слой покрытия.

После нанесут дорожную разметку по технологии "холодного пластика". Такая разметка будет держаться как минимум 3 года.

Дорогу введут в эксплуатацию после получения положительной оценки от ГП "Доркачество".

Ранее координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявлял, что в планах инфраструктурной программы Владимира Зеленского - за три года обновить всю сеть (более 20 тысяч км) общегосударственных дорог Украины.

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Ремонт самой длинной трассы Тернопольщины завершат в этом году, - ОГА 01
Ремонт самой длинной трассы Тернопольщины завершат в этом году, - ОГА 02
Ремонт самой длинной трассы Тернопольщины завершат в этом году, - ОГА 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Чим кращі дороги - тим більше аварій буде.
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14.05.2021 09:24 Ответить
Неправда. Кількість ДТП від якості покриття не залежать. На поганих дорогах їх навпаки, завжди більше стається. Тут більше безвідповідальність і тупість водіїв, пішоходів, дорожників і поліції. Всі потроху свій вклад вносять. Водії і пішоходи мозок вимикають, дорожники і поліція свою роботу не виконують. От і маємо страшну статистику.
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14.05.2021 09:33 Ответить
Правда, правда.
Тому що водії значно перевищують швидкість. А пішоходів на трасах зазвичай мізерна кількість.
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14.05.2021 09:37 Ответить
Это хорошо что Вы объяснили. Теперь я понял почему Порошенко дороги не делал, просто чтобы аварий меньше было(
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14.05.2021 10:00 Ответить
Взагалі -то капітальні дороги почав класти Гройсман. При ньому була повністю реконструйована дорога зі Львова на Тернопіль -Хмельницький -Вінниую і далі.
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14.05.2021 14:25 Ответить
 
 