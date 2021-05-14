Ночью в Киеве психически больной мужчина убил и расчленил свою мать. Правоохранители задержали его на вокзале в Белой Церкви. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве психически больной мужчина жестоко расправился с матерью. Он убил ее, а затем расчленил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Вартови Эспрессо" в Telegram.

Отмечается, что убийство произошло ночью 14 мая в Подольском районе столицы на проспекте Правды, 38.

Правоохранители задержали злоумышленника на железнодорожном вокзале в Белой Церкви. Однако что спровоцировало мужчину на убийство – пока неизвестно.

Сейчас полицейские выясняют все детали преступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан подозреваемый в жестоком убийстве молодой пары в Харькове. Основная версия - преступление из-за ревности, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как позже сообщили в полиции, тревогу относительно женщины забила ее коллега, когда последняя не появилась на работе.

Заявительница сообщила правоохранителям, что у ее подруги постоянно возникали ссоры с сыном, а накануне из ее дома были слышны крики.

В свою очередь начальник столичной полиции Андрей Крищенко сообщил, что во время неотложного обыска правоохранители обнаружили фрагменты тела 64-летней киевлянки и установили, что к совершению преступления причастен 39-летний сын погибшей, который после совершения преступления сразу пустился в бега: "Злоумышленник постоянно конфликтовал с собственной матерью и во время очередной ссоры нанес несколько ножевых ранений женщине, а после, чтобы скрыть следы преступления, расчленил тело, фрагменты которого закопал в лесу. Полицейские Киевской области по ориентировке задержали подозреваемого на железнодорожном вокзале в городе Белая Церковь. Сейчас с задержанным проводятся следственные действия, также во время досудебного расследования будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза для установления вменяемости задержанного ".

Сведения относительно этого события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят задержанному сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения. За совершение тяжкого преступления мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.



Фото: сайт Нацполиции