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Нардеп Яценко похвастался несколькометровым "ремонтом дороги". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Народный депутат Антон Яценко сообщил о ремонте дороги М-05 - Берестовец, разместив фотографию с результатом проделанных работ.
Об этом в Facebook сообщил журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.
Так, Яценко разместил пост, в котором сообщил, что была отремонтирована дорога М-05 / - Берестовец и разместил соответствующее фото.
"Одиозный нардеп, кнопкодав и коррупционер Антон Яценко хвастается в Фейсбуке вот таким "ремонтом дорог", и подает его как свое достижение. Выглядит как издевательство, но людям заходит и такое. И за того Яценко жители его округа продолжают голосовать. Это же насколько надо не уважать себя, чтобы поддерживать такого депутата", - прокомментировал Казанский.
Топ комментарии
+20 Vadym Tsyrkalyuk
показать весь комментарий14.05.2021 12:32
+17 Andriy Kalnyshevsky
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+14 олег иванов 9d1a2ffb
показать весь комментарий14.05.2021 12:32
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Пожалуйста, подождите...
то ж хай самі й катаються
із жЮлькіного інкубатора він:
З 2007 року по 2012 р. - народний депутат України VI скликання від Блоку Юлії Тимошенко,
гідного політика вивела жЮлія Володимирівна на орбіту:
- Причетний до низки корупційних схем. Отримав 2 кримінальні справи через розслідування програми Наші Гроші.[3]
- Звинуватив учасника боїв за Донецький аеропорт у вбивствах мирних жителів та мародерстві.[4]
- Голосував за диктакторські закони 16 січня 2014 року[5]
- та у 2012 році за «Закон Ківалова-Колесніченка»[6], що надавав де-факто російській мові статус другої державної.[7]
........
продовжує гадити....
Забыли трубу проложить...
может оно само это все сделало - выгрызло-уложило-укатало-похвалилось...
мамина радость...
...
ямка в штуку... прокатила как ремонт дороги в 3 лимона...
Схоже на зелених...
"Відремонтовано дорогу М-05/ - Берестівець.
А саме, на проблемних ділянках в селі Краснопілка протяжністю 7,9 км зроблено ямковий ремонт.
Зауважу, що за моїм зверненням було виділено фінансування на ремонт цієї дороги.
Вдячний за співпрацю у цьому питанні голові Черкаської обласної державної адміністрації Олександру Скічку.
Раніше за моїм зверненням вдалось відремонтувати дорогу Краснопілка - Берестівець протяжністю 1,6 км.
Працюватиму і далі над вирішенням проблеми ремонту доріг.
РЕПОСТ!!!
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#АнтонЯценко #Україна #Уманськийрайон #Краснопілка #Берестівець #ремонтдоріг"
А Казанский уже давно не журналист, а заказная писака.
работяга......