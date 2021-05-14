Иностранец пытался провезти в Украину 2,8 кг кокаина на 11,5 млн грн, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины предупредила контрабанду 2,8 кг кокаина, по ценам "черного рынка" стоит около 11,5 млн грн. Наркотики в Украину переправлял иностранец с одной из стран Латинской Америки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По оперативной информации спецслужбы, злоумышленник планировал продать кокаин местным наркодилерам. Он прибыл в Украину под видом туриста и якобы для получения стоматологических услуг. Для подтверждения цели посещения наркоделец даже зарегистрировался на прием в одну из киевских стоматологических клиник.

Правоохранители обнаружили наркотики в его личных вещах во время проведения углубленного таможенного досмотра в Международном аэропорту "Борисполь".

Проведенные на месте экспресс-исследования подтвердили, что обнаруженное вещество - наркотическое средство кокаин. Стоимость изъятого наркотика по ценам черного рынка составляет более 11,5 млн гривен.

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Сейчас наркокурьер задержан по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении подозрения задержанному наркокурьеру.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводили оперативники и следователи СБУ совместно с группой портового контроля в аэропорту "Борисполь" под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры и при содействии Государственной таможенной службы Украины и Государственной пограничной службы Украины.







Фото: сайт СБУ