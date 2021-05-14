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Борисполь (326) контрабанда (1116) наркотики (989) СБУ (6844)

Иностранец пытался провезти в Украину 2,8 кг кокаина на 11,5 млн грн, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины предупредила контрабанду 2,8 кг кокаина, по ценам "черного рынка" стоит около 11,5 млн грн. Наркотики в Украину переправлял иностранец с одной из стран Латинской Америки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По оперативной информации спецслужбы, злоумышленник планировал продать кокаин местным наркодилерам. Он прибыл в Украину под видом туриста и якобы для получения стоматологических услуг. Для подтверждения цели посещения наркоделец даже зарегистрировался на прием в одну из киевских стоматологических клиник.

Правоохранители обнаружили наркотики в его личных вещах во время проведения углубленного таможенного досмотра в Международном аэропорту "Борисполь".

Иностранец пытался провезти в Украину 2,8 кг кокаина на 11,5 млн грн, - СБУ 01

Проведенные на месте экспресс-исследования подтвердили, что обнаруженное вещество - наркотическое средство кокаин. Стоимость изъятого наркотика по ценам черного рынка составляет более 11,5 млн гривен.

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Сейчас наркокурьер задержан по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Иностранец пытался провезти в Украину 2,8 кг кокаина на 11,5 млн грн, - СБУ 02

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении подозрения задержанному наркокурьеру.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводили оперативники и следователи СБУ совместно с группой портового контроля в аэропорту "Борисполь" под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры и при содействии Государственной таможенной службы Украины и Государственной пограничной службы Украины.

Иностранец пытался провезти в Украину 2,8 кг кокаина на 11,5 млн грн, - СБУ 03
Иностранец пытался провезти в Украину 2,8 кг кокаина на 11,5 млн грн, - СБУ 04
Иностранец пытался провезти в Украину 2,8 кг кокаина на 11,5 млн грн, - СБУ 05
Фото: сайт СБУ

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Топ комментарии
+7
Вовка держись, всех не переловят.
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14.05.2021 12:51
+4
Так вот почему у нас минус один олигарх! Ваву ломает...
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14.05.2021 12:52
+3
и как вы думаете ,кому это безвозмездно, то бишь без денег достанеться? - правильно)))
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14.05.2021 12:57
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Вовка держись, всех не переловят.
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14.05.2021 12:51 Ответить
Так вот почему у нас минус один олигарх! Ваву ломает...
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14.05.2021 12:52 Ответить
не пощастило чуваку...краще би попався десь у Фінляндії або Данії.
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14.05.2021 12:56 Ответить
Я отето никак не пойму зачем везти контрабас через аеропорт.
Тут два варианта мабуть.
Первый - ето дебилы тупорылые, которые ни разу в жизни на самолёте не летали.
Второй - у них окно на таможне проплачено, а тут случайно избушники нагрянули - и пришлось "углублять" досмотр.
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14.05.2021 12:56 Ответить
Вова звони Баканову поки вкуснятіну по карманам не розтащіли!!!!!
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14.05.2021 12:57 Ответить
и как вы думаете ,кому это безвозмездно, то бишь без денег достанеться? - правильно)))
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14.05.2021 12:57 Ответить
Наверно не слышал про служебных собак натасканные на наркотики
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14.05.2021 12:58 Ответить
А в джьопу латиносу не заглядували? Може в нього ще пів кіло "на торпеді" приховано?
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14.05.2021 12:58 Ответить
судя по тому что Вовка несет его каналы поставки работают надежно

или ему Баканов конфискат подгоняет ? Иностранец пытался провезти в Украину 2,8 кг кокаина на 11,5 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 8705
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14.05.2021 13:04 Ответить
Сучий син! Хотів бізнес мусорам підбити! Сяде і надовго. Навіть якщо не патріот
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14.05.2021 13:26 Ответить
Из-за таких как он, мы от Бубочки ничего вразумительного так и не услышим.
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14.05.2021 13:38 Ответить
Озадачила констатация стоимости запрещенного вещества...
Рынка оборота кокаина в Украине нет. Или есть? А если есть, то тот, кто приносит цену, есть участником рынка.... Это очевидно?
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14.05.2021 14:21 Ответить
Не хватает их уже, сердешному.
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14.05.2021 14:26 Ответить
Наказать СБУшников за недальновидность. Как они посмели лишить Слуг народа источника законотворческой мудрости? В Госдуму России кокаин чемоданами поставляют и там такие перлы, что нашим аж завидно.
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14.05.2021 14:56 Ответить
Відать довіз до адресата, Вальдемар таке чибучив зранку. Дурь непогана. Хай везе вагонами.
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14.05.2021 15:31 Ответить
главный кондитер страны останется без своего "агар-агара".
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14.05.2021 22:39 Ответить
Іноземець намагався провезти в Україну 2,8 кг кокаїну на 11,5 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 8294
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15.05.2021 00:41 Ответить
 
 