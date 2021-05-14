Чиновник ОТГ на Днепропетровщине подозревается в нанесении 10 млн грн убытков бюджету громады, - СБУ. ФОТОрепортаж

Руководитель ОТГ Днепропетровского региона подозревается в сговоре с коммерческими структурами. Вместе они нанесли ущерб бюджету громады почти 10 млн грн при восстановлении и реконструкции социальных инфраструктурных объектов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, в течение 2016-2020 годов председатель ОТГ через исполком громады заключил около 100 договоров на проведение строительных работ по улучшению инфраструктуры поселка на общую сумму почти 43 млн грн. Оперативники спецслужбы установили, что победителями тендеров становились аффилированные с руководством громады "сомнительные" субъекты хозяйствования. Фирмы не имели производственных мощностей, транспорта и квалифицированных рабочих, необходимых для проведения строительных работ.

Задокументировано, что выполнение работ происходило с использованием низкокачественных материалов. Подрядчики не соблюдали нормы и стандарты при проведении строительных работ, что привело к постепенному разрушению объектов. Кроме того, в сметной документации были заложены коэффициенты, которые искусственно завысили стоимость работ.

По предварительным оценкам специалистов, сумма ущерба составляет почти 10 млн гривен. Экспертная проверка продолжается.

Во время проведения санкционированных обысков по местам жительства и работы фигурантов дела изъята финансово-хозяйственная документация и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины планируется проведение ряда экспертиз, после чего будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении участникам противоправной схемы.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к схеме.

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