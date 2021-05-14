"УКУ много сделал и сделает для обновления Украины", - Порошенко передал $100 тыс. на строительство Коллегиума Украинского католического университета. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко передал 100 тысяч долларов на строительство нового Коллегиума Украинского католического университета.
Об этом сообщается на официальной странице УКУ в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Новый Коллегиум УКУ - это масштабное формационное пространство для студентов, сотрудников и гостей нашего университета. Дом спроектированный по модели living learning community - сообщества, которое живет и учится вместе. Официальное открытие Коллегиума запланировано на 26 июня", - сказано в сообщении.
Порошенко рассказал, почему решил инвестировать в УКУ и развитие качественного образования: "Украинский католический университет - это обновление и одновременно возрождение традиций украинского образования. Это новые подходы не только к учебе, УКУ формирует новое понимание образования как привлечение в сообщество со своими высокими ценностями, профессиональными стандартами и пониманием миссии".
"Для меня важным всегда было и есть то, что за воплощением этой миссии стояли люди с большим моральным авторитетом - вспомню владыку Любомира Гузара, Великого канцлера Блаженнейшего Святослава, многолетнего ректора и нынешнего президента владыку Бориса Гудзяка, ректора о. Богдана Праха, проректора Мирослава Мариновича. Без преувеличения могу сказать, что их видение создало новое явление не только в образовании, но и во всей общественной жизни", - отмечает пятый президент.
"В подтверждение этих слов напомню, что УКУ стабильно находится на высшей ступени украинских образовательных рейтингов, дает качественное образование не только в гуманитаристике, но и в ИТ, бизнес-менеджменте, в управлении государственным и общественными процессами. Несомненно, это учебное заведение XXI века, ориентированное на практику и на успех его выпускников в различных сферах деятельности", - констатирует Порошенко.
"А еще важно, что это украинский университет, так как в нем преподают и учатся люди из разных концов Украины. Они приносят в его аудитории понимание всего разнообразия нашей жизни, формируют видение будущего и возвращаются, чтобы воплотить его. Убежден, что им это удастся, что УКУ много сделал и сделает для обновления Украины", - убежден Порошенко.
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