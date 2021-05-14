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Трамвай с пассажирами сошел с рельсов и врезался в столб в Одессе. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Одессе трамвай с пассажирами сошел с рельсов и врезался в столб. Пострадавших в результате инцидента нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание dumskaya.net.

Сообщается, что сошел с рельсов и протаранил столб трамвай, который следовал по маршруту №28. Инцидент произошел сегодня утром на улице Леонтовича. В коммунальном предприятии "Одессгорэлектротранс" заявили, что трамвай сошел с рельсов после наезда на посторонний предмет.

В результате аварии работа маршрута была остановлена. Жертв и пострадавших нет.

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Трамвай с пассажирами сошел с рельсов и врезался в столб в Одессе 01

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Топ комментарии
+6
))) згадав містичне на тему одеських трамваїв
(комікс із парфумами у вагоні порадував окремо)

Одесса. Еду в последнем ночном трамвае, в вагоне - я один и контролерша.
Подходит ко мне, даю ей бОльшую денежку. Она:
- Вам один?
Картинно оглядываюсь по сторонам:
- Кхм, ну вроде да..!
Она с паузой смотрит на меня и так меланхолично:
- Ну если вы никого больше не видите, это не значит, что больше никого нет.
Хз, я вроде взрослый сознательный человек и ни во что не верю, но доехал я в каком-то непонятном мне напряжении...

Трамвай з пасажирами зійшов з рейок і врізався у стовп в Одесі - Цензор.НЕТ 8914
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14.05.2021 17:14
+2
Столб перебегал дорогу трамваю!
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14.05.2021 15:56
+2
Нєсправілась с управлєнієм... Трамвай з пасажирами зійшов з рейок і врізався у стовп в Одесі - Цензор.НЕТ 9509
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14.05.2021 16:23
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Правила форума Совет форумчан
Прикро, але без потерпілих.
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14.05.2021 14:36 Ответить
водилу проверили на нарко-алкогольное опьянение? знаем мы этих шумахеров...
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14.05.2021 14:41 Ответить
Як в анекдоті:
Не трамвай, об'їде - не стовп, відійде.
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14.05.2021 15:11 Ответить
стовпу медаль, зупинив таку махіну, могла б наробити ще ділов.
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14.05.2021 15:13 Ответить
Столб перебегал дорогу трамваю!
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14.05.2021 15:56 Ответить
Мало,что мерсам перебегают,уже на трамваи переключились Трамвай з пасажирами зійшов з рейок і врізався у стовп в Одесі - Цензор.НЕТ 2375
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14.05.2021 16:40 Ответить
Нєсправілась с управлєнієм... Трамвай з пасажирами зійшов з рейок і врізався у стовп в Одесі - Цензор.НЕТ 9509
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14.05.2021 16:23 Ответить
))) згадав містичне на тему одеських трамваїв
(комікс із парфумами у вагоні порадував окремо)

Одесса. Еду в последнем ночном трамвае, в вагоне - я один и контролерша.
Подходит ко мне, даю ей бОльшую денежку. Она:
- Вам один?
Картинно оглядываюсь по сторонам:
- Кхм, ну вроде да..!
Она с паузой смотрит на меня и так меланхолично:
- Ну если вы никого больше не видите, это не значит, что больше никого нет.
Хз, я вроде взрослый сознательный человек и ни во что не верю, но доехал я в каком-то непонятном мне напряжении...

Трамвай з пасажирами зійшов з рейок і врізався у стовп в Одесі - Цензор.НЕТ 8914
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14.05.2021 17:14 Ответить
Трамвай з пасажирами зійшов з рейок і врізався у стовп в Одесі - Цензор.НЕТ 6517
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14.05.2021 18:21 Ответить
эт у тебя третий глаз еще не открылся, прозреешь - много нового увидишь
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14.05.2021 22:22 Ответить
Якось приблизно отак...
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14.05.2021 22:31 Ответить
Терористы захватили,хотели маршрут поменять.
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14.05.2021 16:40 Ответить
В Одессе трамвай с пассажирами сошел с рельсов и врезался в столб. Пострадавших в результате инцидента нет. Источник: https://censor.net/ru/p3265307

Це знак сєпарам в Україні що з ними буде...
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14.05.2021 17:38 Ответить
Столб принципиальный и со своего места не сошёл.
На таких столбах и держится Мир.
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14.05.2021 20:14 Ответить
Столб переходил не по зебре.
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15.05.2021 01:13 Ответить
Кучу ржавого металла стянутого рекламной липучкой, нельзя назвать трамваем.
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15.05.2021 13:59 Ответить
 
 