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Трамвай с пассажирами сошел с рельсов и врезался в столб в Одессе. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В Одессе трамвай с пассажирами сошел с рельсов и врезался в столб. Пострадавших в результате инцидента нет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание dumskaya.net.
Сообщается, что сошел с рельсов и протаранил столб трамвай, который следовал по маршруту №28. Инцидент произошел сегодня утром на улице Леонтовича. В коммунальном предприятии "Одессгорэлектротранс" заявили, что трамвай сошел с рельсов после наезда на посторонний предмет.
В результате аварии работа маршрута была остановлена. Жертв и пострадавших нет.
Топ комментарии
+6 Welt Schmerz
показать весь комментарий14.05.2021 17:14
+2 Паравоз
показать весь комментарий14.05.2021 15:56
+2 Злий Грицько
показать весь комментарий14.05.2021 16:23
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Не трамвай, об'їде - не стовп, відійде.
(комікс із парфумами у вагоні порадував окремо)
Одесса. Еду в последнем ночном трамвае, в вагоне - я один и контролерша.
Подходит ко мне, даю ей бОльшую денежку. Она:
- Вам один?
Картинно оглядываюсь по сторонам:
- Кхм, ну вроде да..!
Она с паузой смотрит на меня и так меланхолично:
- Ну если вы никого больше не видите, это не значит, что больше никого нет.
Хз, я вроде взрослый сознательный человек и ни во что не верю, но доехал я в каком-то непонятном мне напряжении...
Це знак сєпарам в Україні що з ними буде...
На таких столбах и держится Мир.