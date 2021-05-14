Трамвай с пассажирами сошел с рельсов и врезался в столб в Одессе. ВИДЕО+ФОТО

В Одессе трамвай с пассажирами сошел с рельсов и врезался в столб. Пострадавших в результате инцидента нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание dumskaya.net.

Сообщается, что сошел с рельсов и протаранил столб трамвай, который следовал по маршруту №28. Инцидент произошел сегодня утром на улице Леонтовича. В коммунальном предприятии "Одессгорэлектротранс" заявили, что трамвай сошел с рельсов после наезда на посторонний предмет.

В результате аварии работа маршрута была остановлена. Жертв и пострадавших нет.

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