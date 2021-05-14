Российский подросток незаконно пересек границу с Украиной: заявил, что "в поисках лучшей жизни", - Госпогранслужба. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
Вчера местные жители помогли пограничникам Харьковского отряда остановить подростка, который незаконно пересек государственную границу Украины с РФ.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.
"О движении неизвестного от границы в тыл Украины участковому инспектору пограничной службы сообщил местный житель. Информация немедленно была передана в отдел пограничной службы. Пограничный наряд, который сразу выдвинулся в указанный района, остановил парня. Оказалось, что он незаконно пересек границу в районе населенного пункта Малые Проходы. Документов, удостоверяющих его личность, у парня не было. По словам парня, ему недавно исполнилось 15 лет. Он гражданин РФ и направляется из Ленинградской области РФ в Украину в поисках лучшей жизни. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению личности парня", - говорится в сообщении.
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"О движении неизвестного от границы в тыл Украины участковому инспектору пограничной службы сообщил местный житель "
т.е. - погранцы и не знали бы, если бы местное население не сообщило..
тут особо и не скрывался пацан.. а будь это спецгруппа, да ночью - никто бы и не увидил..
А если серьёзно,то это хорошо, значит не вся молодёжь внимает пропаганде, хоть у кого-то сознание работает.
Так сказать, ишо не возмужал. ))
...и выпихнуть назад в Орду.
и уехать жить за границу " (с)
трусы на лямках, рост-два метра,
сначала думали - румын...
но , был в лаптях и без штанин
Якщо б я хотів перевірити ефективність кордону і можливість проникнення дрг із вантажем, то спочатку б засилав таких кадрів типу безхатченків і дурників. А вже потім саму групу.
Якщо захочуть вторгнутись, то таких випадків побільшає