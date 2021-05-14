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беженцы (1474) граница (4749) Россия (91316) Харьковщина (4134)

Российский подросток незаконно пересек границу с Украиной: заявил, что "в поисках лучшей жизни", - Госпогранслужба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Вчера местные жители помогли пограничникам Харьковского отряда остановить подростка, который незаконно пересек государственную границу Украины с РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

"О движении неизвестного от границы в тыл Украины участковому инспектору пограничной службы сообщил местный житель. Информация немедленно была передана в отдел пограничной службы. Пограничный наряд, который сразу выдвинулся в указанный района, остановил парня. Оказалось, что он незаконно пересек границу в районе населенного пункта Малые Проходы. Документов, удостоверяющих его личность, у парня не было. По словам парня, ему недавно исполнилось 15 лет. Он гражданин РФ и направляется из Ленинградской области РФ в Украину в поисках лучшей жизни. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению личности парня", - говорится в сообщении.

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Российский подросток незаконно пересек границу с Украиной: заявил, что в поисках лучшей жизни, - Госпогранслужба 01
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Топ комментарии
+42
И не только кацапы. Наши ватники тоже. Любят Расею, но , какого-то хрена, с Украины не валят
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14.05.2021 16:16
+34
Міцний у нас східний кордон 🥴
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14.05.2021 16:13
+30
Кацапы на генетическом уровне понимают что жизнь в Украине лучше Российский подросток незаконно пересек границу с Украиной: заявил, что "в поисках лучшей жизни", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7020 Российский подросток незаконно пересек границу с Украиной: заявил, что "в поисках лучшей жизни", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1924
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14.05.2021 16:14
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Міцний у нас східний кордон 🥴
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14.05.2021 16:13 Ответить
Там и у российских интамнетов проблемы с географией, и даже Путлер говорит границы Мокшастана нигде не заканчиваются. Вот мальчик в трусиках и пришел к бандерам.
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14.05.2021 18:05 Ответить
Мальчик в трусиках пришел искать лучшую жизнь? Прям как в "апокалипсисе" 2006.

Російський підліток незаконно перетнув кордон з Україною: заявив, що "в пошуках кращого життя", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1652
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14.05.2021 23:52 Ответить
девочку свою он в Украину не брал, потому что с обизяной его бы точно завернули
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15.05.2021 01:35 Ответить
Кацапы на генетическом уровне понимают что жизнь в Украине лучше Российский подросток незаконно пересек границу с Украиной: заявил, что "в поисках лучшей жизни", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7020 Российский подросток незаконно пересек границу с Украиной: заявил, что "в поисках лучшей жизни", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1924
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14.05.2021 16:14 Ответить
И не только кацапы. Наши ватники тоже. Любят Расею, но , какого-то хрена, с Украины не валят
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14.05.2021 16:16 Ответить
в новости прекрасно всё...
"О движении неизвестного от границы в тыл Украины участковому инспектору пограничной службы сообщил местный житель "



т.е. - погранцы и не знали бы, если бы местное население не сообщило..
тут особо и не скрывался пацан.. а будь это спецгруппа, да ночью - никто бы и не увидил..
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14.05.2021 16:19 Ответить
Смотрел ролик на ютубе как кацапский дальнобойщик в Украину заезжал. Слова погранца: "Вы откуда едете?" "Как Ваша фамилия?" "Вы курите?" "А сигареткой не угостите?" И это первый кого водила встретил в Украине и который формирует первое впечатление о стране... Гребаный стыд!
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14.05.2021 16:26 Ответить
Местный житель группу принял бы накормил и обогрел, а тут что возьмешь с голодранца.
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14.05.2021 16:55 Ответить
Да, тут не прокатит - подобрали, обогрели. Скорее - обобрали, подогрели. ))
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14.05.2021 17:51 Ответить
Российский подросток незаконно пересек границу с Украиной: заявил, что "в поисках лучшей жизни", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1397
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14.05.2021 16:15 Ответить
Похож. Жаль там физиономию затушевали.
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14.05.2021 16:33 Ответить
Пошёл в лес ягель искать, и заблудился. ))
А если серьёзно,то это хорошо, значит не вся молодёжь внимает пропаганде, хоть у кого-то сознание работает.
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14.05.2021 16:15 Ответить
А может боярышник, преемственность поколений так сказать.
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14.05.2021 16:56 Ответить
Не, он ещё явно не в том возрасте, чтобыего потреблять.
Так сказать, ишо не возмужал. ))
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14.05.2021 17:48 Ответить
а, може валежник
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14.05.2021 17:16 Ответить
Кто знает, у них с газификацией не очень гут, не везде есть. ))
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14.05.2021 17:46 Ответить
выдадут назад для еще лучшей жизни
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14.05.2021 16:16 Ответить
пацан под пугало замаскировался а стукач его сдал. Интересно почем? Российский подросток незаконно пересек границу с Украиной: заявил, что "в поисках лучшей жизни", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8209
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14.05.2021 16:16 Ответить
Дядюшка АУ?)))))
Российский подросток незаконно пересек границу с Украиной: заявил, что "в поисках лучшей жизни", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9235
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14.05.2021 16:16 Ответить
Сибирь - в протилежну сторону.
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14.05.2021 16:17 Ответить
А може це той випадок коли у кацапа мізки запрацювали? Российский подросток незаконно пересек границу с Украиной: заявил, что "в поисках лучшей жизни", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6130
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14.05.2021 16:33 Ответить
Адекватність кацапа ЗАВЖДИ спотикається на українському питанні.
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14.05.2021 16:35 Ответить
Понять, простить и...
...и выпихнуть назад в Орду.
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14.05.2021 16:17 Ответить
... выпихнуть (за поребрик) быстрее его поросячьего визгу, не разбираясь, бо без паспорта.
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14.05.2021 16:27 Ответить
" россиянин мечтает о двух вещах - выгнать всех нероссиян из московии
и уехать жить за границу " (с)
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14.05.2021 16:18 Ответить
кацапа занесло к нам ветром ,
трусы на лямках, рост-два метра,
сначала думали - румын...
но , был в лаптях и без штанин Российский подросток незаконно пересек границу с Украиной: заявил, что "в поисках лучшей жизни", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8507
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14.05.2021 16:20 Ответить
Судя по прикиду пацан хотел попасть в Карпаты.... Российский подросток незаконно пересек границу с Украиной: заявил, что "в поисках лучшей жизни", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4041
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14.05.2021 16:21 Ответить
отпадает: без паспорта, до того ж, вiн не знае, чо таке мешти
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14.05.2021 16:25 Ответить
Не не не назад пусть там ищет нафиг нада.
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14.05.2021 16:28 Ответить
Розіпнутий хлопчик прийшов до бандерівців найматись рабом,хоча б другим. Российский подросток незаконно пересек границу с Украиной: заявил, что "в поисках лучшей жизни", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5804
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14.05.2021 16:30 Ответить
Ленинград, Ленинград, я ещё не хочу умирать..
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14.05.2021 16:33 Ответить
А чего не в Китай или в Беларусь? Ну хотя бы в Северную Корею или Абхазию?
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14.05.2021 16:35 Ответить
Тянет. Возможно, его прабабка на Украине умерла.
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14.05.2021 16:37 Ответить
Похоже пацан просто уроки географии в школе прогулял, вот и заблукав.
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14.05.2021 16:39 Ответить
на первый взгляд выглядит, как дурачек, а на деле РФ может посылать таких мол дурачков, чтобы разведать реакцию и готовность Украины по данному направлению.
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14.05.2021 16:37 Ответить
уже побежали ? Російський підліток незаконно перетнув кордон з Україною: заявив, що "в пошуках кращого життя", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2908
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14.05.2021 16:38 Ответить
с одной шестой массово бегут науковцы. к примеру... Російський підліток незаконно перетнув кордон з Україною: заявив, що "в пошуках кращого життя", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 784
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14.05.2021 17:23 Ответить
А интересно, что ему в "вяликой" не хватало??
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14.05.2021 17:02 Ответить
Треба уважно слідкувати.
Якщо б я хотів перевірити ефективність кордону і можливість проникнення дрг із вантажем, то спочатку б засилав таких кадрів типу безхатченків і дурників. А вже потім саму групу.
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14.05.2021 17:12 Ответить
+1
Якщо захочуть вторгнутись, то таких випадків побільшає
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14.05.2021 19:50 Ответить
Поворот на 180 градусов и вперед!
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14.05.2021 17:18 Ответить
В ленобласти очень холодно, даже летом. Пацан просто погреться к бандерам шел.
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14.05.2021 17:48 Ответить
А как же бандеровцы кровожадные?
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14.05.2021 18:00 Ответить
Судя по тому,как там и кто шляется,деревню и местность пора переименовать в ,,Большой проход,, из ,,Малого прохода,,
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14.05.2021 18:08 Ответить
Большой задний проход.
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15.05.2021 10:16 Ответить
Предыдущего (совершеннолетнего) искателя хорошей жизни наши доблестные погранцы выдали обратно на Роиссю. А чо такого.
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14.05.2021 18:28 Ответить
А де ж кроліка СТІНА...?????????
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14.05.2021 18:40 Ответить
клоун розпродав на Великій приватизації
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14.05.2021 19:49 Ответить
Петров или Баширов?
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14.05.2021 18:43 Ответить
Не хоче служити путлєру.
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14.05.2021 19:14 Ответить
+ ще варіант: на мордорі зараз пачками "навальнят" пакують...
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14.05.2021 21:55 Ответить
Хлопчик сам сказал, что искал лучшей жизни и ушёл из Мордора, если его туда вернут - вероятно там его и прикопают, если он осознанно ушёл искать лучшей жизни, вот ту другой вопрос - в Лугандонии созданы "лагеря" для военной подготовки подрастающей молодежи из оставшихся под оккупацией граждан Украины, обкатают их после такой подготовки на передовой и начнут засылать для проведения диверсий, вот будет проблема.
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14.05.2021 19:25 Ответить
надо укреплять забор, и таких гнать нахер обратно. Чем сильнее будет окукливаться в собственных границах путлеровский режим, тем более массово лапти будут чапать в нашу сторону, в поисках пропитания. В жопу таких, в 1919 году Скоропадский уже сделал ошибку, принял этиз ********* у себя, спасая от большевистского террора. Потом они изнывали от украинизации и радостно встречали войска Деникина, а затем и Муравьева
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14.05.2021 19:46 Ответить
Може заслали дурня кордон прощупати?
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14.05.2021 19:48 Ответить
я так и не понял: а где "европейский вал" Яценюка?
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14.05.2021 21:56 Ответить
Російський підліток незаконно перетнув кордон з Україною: заявив, що "в пошуках кращого життя", - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7381
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15.05.2021 09:33 Ответить
Теперь можно смело сказать что на России каждый дурак знает что в Украине лучше
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16.05.2021 02:39 Ответить
 
 