Российский подросток незаконно пересек границу с Украиной: заявил, что "в поисках лучшей жизни", - Госпогранслужба. ФОТО

Вчера местные жители помогли пограничникам Харьковского отряда остановить подростка, который незаконно пересек государственную границу Украины с РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

"О движении неизвестного от границы в тыл Украины участковому инспектору пограничной службы сообщил местный житель. Информация немедленно была передана в отдел пограничной службы. Пограничный наряд, который сразу выдвинулся в указанный района, остановил парня. Оказалось, что он незаконно пересек границу в районе населенного пункта Малые Проходы. Документов, удостоверяющих его личность, у парня не было. По словам парня, ему недавно исполнилось 15 лет. Он гражданин РФ и направляется из Ленинградской области РФ в Украину в поисках лучшей жизни. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению личности парня", - говорится в сообщении.

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