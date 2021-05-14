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Днепропетровщина (2892) мемориальная доска (217) потери (3864) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (109)

На Днепропетровщине открыли мемориальную доску воину 25-й ОВДБр Ростиславу Данилову. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

На Днепропетровщине на фасаде Пятихатской общеобразовательной школы №1 установили и торжественно открыли мемориальную доску ее выпускнику - солдату Ростиславу Данилову, пулеметчику 25-й Днепропетровской воздушно-десантной бригады. 27-летний воин-десантник погиб 8 ноября 2017 во время выполнения боевой задачи вблизи города Авдеевка Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

На Днепропетровщине открыли мемориальную доску воину 25-й ОВДБр Ростиславу Данилову 01

На церемонии присутствовали мать Ростислава Светлана Данилова, руководители местной власти, военнослужащие, учителя и ученики, представители общественной организации "Семейный круг погибших Героев Днепропетровщины".

Право открыть мемориальную доску было предоставлено маме павшего героя. Присутствующие на памятном мероприятии почтили погибшего воина минутой молчания. К мемориальному знаку возложили цветы.

На Днепропетровщине открыли мемориальную доску воину 25-й ОВДБр Ростиславу Данилову 02
На Днепропетровщине открыли мемориальную доску воину 25-й ОВДБр Ростиславу Данилову 03

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Ростислав Данилов родился 19 июня 1990 года в России. Еще в детстве переехал с матерью в Пятихатки, а в 2016 году в Днепр. Сначала Ростислав отслужил срочную. В ноябре 2016 года, он подписал контракт и уже через 10 дней был в районе боевых действий в составе воздушно-десантной бригады. Вернувшись с фронта на ротацию летом 2017 года, Ростислав женился. 22 октября он снова отправился на передовую.

Около полудня 8 ноября 2017 во время огневого противостояния с противником в районе шахты "Бутовка" солдат Данилов получил смертельное ранение в живот от пули вражеского снайпера. Он скончался по дороге в больницу.

На Днепропетровщине открыли мемориальную доску воину 25-й ОВДБр Ростиславу Данилову 04

Похоронили Ростислава 11 ноября 2017 г. на Шевченковском кладбище Днепра. Указом Президента Украины за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, Данилов Ростислав Алексеевич награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

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Автор: Володимир Янченко
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на одной школе уже 4 памятные доски... 4 ...
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!

На Днепропетровщине открыли мемориальную доску воину 25-й ОВДБр Ростиславу Данилову - Цензор.НЕТ 496

...
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14.05.2021 16:49 Ответить
Сумно...
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14.05.2021 16:58 Ответить
Один защищал Украину, другой кривлялся на сцене!
Ну, вы поняли какая мама выбрасывала повестки....
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14.05.2021 17:18 Ответить
25ка в частности и область-в целом понесла самые большие боевые потери,к сожалению.
Десантники не умирают,они десантируются на небо.
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14.05.2021 19:50 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
На Дніпропетровщині відкрили меморіальну дошку воїну 25-ї ОПДБр Ростиславу Данілову - Цензор.НЕТ 4863
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14.05.2021 20:09 Ответить
Вічна світла пам'ять, шана та земний уклін усім полеглим за Батьківщину Героям.....
На Дніпропетровщині відкрили меморіальну дошку воїну 25-ї ОПДБр Ростиславу Данілову - Цензор.НЕТ 866
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14.05.2021 21:40 Ответить
 
 