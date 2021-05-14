На Днепропетровщине открыли мемориальную доску воину 25-й ОВДБр Ростиславу Данилову. ФОТОрепортаж

На Днепропетровщине на фасаде Пятихатской общеобразовательной школы №1 установили и торжественно открыли мемориальную доску ее выпускнику - солдату Ростиславу Данилову, пулеметчику 25-й Днепропетровской воздушно-десантной бригады. 27-летний воин-десантник погиб 8 ноября 2017 во время выполнения боевой задачи вблизи города Авдеевка Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

На церемонии присутствовали мать Ростислава Светлана Данилова, руководители местной власти, военнослужащие, учителя и ученики, представители общественной организации "Семейный круг погибших Героев Днепропетровщины".

Право открыть мемориальную доску было предоставлено маме павшего героя. Присутствующие на памятном мероприятии почтили погибшего воина минутой молчания. К мемориальному знаку возложили цветы.





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Ростислав Данилов родился 19 июня 1990 года в России. Еще в детстве переехал с матерью в Пятихатки, а в 2016 году в Днепр. Сначала Ростислав отслужил срочную. В ноябре 2016 года, он подписал контракт и уже через 10 дней был в районе боевых действий в составе воздушно-десантной бригады. Вернувшись с фронта на ротацию летом 2017 года, Ростислав женился. 22 октября он снова отправился на передовую.

Около полудня 8 ноября 2017 во время огневого противостояния с противником в районе шахты "Бутовка" солдат Данилов получил смертельное ранение в живот от пули вражеского снайпера. Он скончался по дороге в больницу.

Похоронили Ростислава 11 ноября 2017 г. на Шевченковском кладбище Днепра. Указом Президента Украины за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, Данилов Ростислав Алексеевич награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

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