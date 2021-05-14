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Новое Зе!шоу, список врагов Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Новое Зе!шоу, список врагов Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Новое Зе!шоу?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Медведчука: "весенние посадки", "война" или пиар?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка о деле Медведчука: "Ситуация выглядит как постановочное шоу"

Новое Зе!шоу, список врагов Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Почему бы и нет...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отсидеть 505 дней без доказательств или домашний арест по подозрению в госизмене, - Антоненко про Медведчука

Новое Зе!шоу, список врагов Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Помощь ученого

Новое Зе!шоу, список врагов Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Это же Печерский суд...

Новое Зе!шоу, список врагов Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Группа поддержки

Новое Зе!шоу, список врагов Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Классика

Новое Зе!шоу, список врагов Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Поверьте...

Новое Зе!шоу, список врагов Путина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Список врагов Путина

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Топ комментарии
+52
Новое Зе!шоу, список врагов Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6475
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14.05.2021 23:13
+50
Новое Зе!шоу, список врагов Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2850
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14.05.2021 23:27
+41
Нове Зе!шоу, список ворогів Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8550
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14.05.2021 23:59
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Новое Зе!шоу, список врагов Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6475
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14.05.2021 23:13 Ответить
Может надо сразу к ХАМАС отправить? Правда хамас жалко, они конечно же террористы, мочить ракетами их надо, но зеленский это сильно жестоко.
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15.05.2021 00:26 Ответить
нихера, к террористам никакого снисхождения и никаких с ними переговоров. Сразу запущать в них самое разрушительное оружие Украины - зелю.
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15.05.2021 09:26 Ответить
Нове Зе!шоу, список ворогів Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6059
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15.05.2021 12:24 Ответить
В Новосибирске прошёл чемпионат по скоростному рытью могил.Новое Зе!шоу, список врагов Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2611
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14.05.2021 23:25 Ответить
скоріше - це був конкурс на посаду головного "гробокопателя города". Вбвця вже є, залишились не охваченими ті, хто буде хоронити - підготовка до походу в рай.
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15.05.2021 08:17 Ответить
Все для росіян!
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15.05.2021 16:30 Ответить
Україна не потрапила до списку ворогів
бо ми, за версією довбонутого гебнявого шибздика, адіннарот
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14.05.2021 23:26 Ответить
Новое Зе!шоу, список врагов Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2850
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14.05.2021 23:27 Ответить
Нове Зе!шоу, список ворогів Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3883
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14.05.2021 23:57 Ответить
Нове Зе!шоу, список ворогів Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8538
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15.05.2021 00:06 Ответить
Рос цен еще больше!
Это за 1,5 года керуваня криворагульного писюниста.
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15.05.2021 10:45 Ответить
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

7 ч. ·

Путин заявил, что люди из высшего руководства Украины активно ведут бизнес в России и в Крыму, а также владеют там недвижимостью.

Кто бы это мог быть?))))))
Новое Зе!шоу, список врагов Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2024
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14.05.2021 23:34 Ответить
Только у Пороха там бизнеса нет, в отличие от зеленского, у которого там и бизнес РАБОТАЮЩИЙ, и недвижимость)))
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15.05.2021 02:05 Ответить
Две идиотки - это вам не одна!
Правда, и не три. В троём они бы может освоили смысл выражения "активно ведут бизнес" !
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15.05.2021 12:15 Ответить
Скільки можна усі ходи бити однією і тією ж міченою картою?...
Уже не тільки тієї фабрики нема, вже того і Ліпецка... Бо єдина робота там була на тій фабриці...
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15.05.2021 22:46 Ответить
модератор удалил все мои комменты. Походу этот сайт только для меньшинств... соевых...)))
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16.05.2021 16:05 Ответить
А брехню и фейки зебильного меньшинства здесь удаляют)))
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17.05.2021 00:15 Ответить
Нове Зе!шоу, список ворогів Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4946
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15.05.2021 04:41 Ответить
Два брата - акробата
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15.05.2021 07:10 Ответить
Ты и глупость?
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15.05.2021 08:42 Ответить
Нове Зе!шоу, список ворогів Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1323
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15.05.2021 10:52 Ответить
гОмнаст-гимнаст на полусогнутых ,вали отсюда,негодяй
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15.05.2021 08:54 Ответить
Нове Зе!шоу, список ворогів Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8550
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14.05.2021 23:59 Ответить
14-ть з котрих!!!
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15.05.2021 22:48 Ответить
Украине еще только предстоит понять, сколько банда профана принесет Стране вреда и на сколько десятилетий откинет в развитии во всех областях
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15.05.2021 00:15 Ответить
25% знали это еще до того, как 73% свои высеры в избирательные урны опустили.

Это для зебилья теперь каждый день полон открытий.
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15.05.2021 02:09 Ответить
Нове Зе!шоу, список ворогів Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3905
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15.05.2021 06:31 Ответить
До речі, Ківа сьогодні буде приймати поздоровлення з Днем науки.
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15.05.2021 07:30 Ответить
Нове Зе!шоу, список ворогів Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4643
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15.05.2021 07:36 Ответить
Треба обережно, щоб "чорнило" не бризнуло на фейс.
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15.05.2021 08:03 Ответить
Нове Зе!шоу, список ворогів Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6388
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15.05.2021 09:24 Ответить
Нове Зе!шоу, список ворогів Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2065
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15.05.2021 06:33 Ответить
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15.05.2021 07:30 Ответить
Нове Зе!шоу, список ворогів Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7060
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15.05.2021 07:35 Ответить
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15.05.2021 07:46 Ответить
Нове Зе!шоу, список ворогів Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2111
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15.05.2021 21:22 Ответить
 
 