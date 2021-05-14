20 323 47
Новое Зе!шоу, список врагов Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Новое Зе!шоу?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Медведчука: "весенние посадки", "война" или пиар?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка о деле Медведчука: "Ситуация выглядит как постановочное шоу"
Почему бы и нет...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Отсидеть 505 дней без доказательств или домашний арест по подозрению в госизмене, - Антоненко про Медведчука
Помощь ученого
Это же Печерский суд...
Группа поддержки
Классика
Поверьте...
Список врагов Путина
Больше фотошопов смотрите здесь
Топ комментарии
+52 Eispickel
показать весь комментарий14.05.2021 23:13
+50 olele
показать весь комментарий14.05.2021 23:27
+41 Sila Sahin
показать весь комментарий14.05.2021 23:59
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
бо ми, за версією довбонутого гебнявого шибздика, адіннарот
Это за 1,5 года керуваня криворагульного писюниста.
7 ч. ·
Путин заявил, что люди из высшего руководства Украины активно ведут бизнес в России и в Крыму, а также владеют там недвижимостью.
Кто бы это мог быть?))))))
Правда, и не три. В троём они бы может освоили смысл выражения "активно ведут бизнес" !
Уже не тільки тієї фабрики нема, вже того і Ліпецка... Бо єдина робота там була на тій фабриці...
Это для зебилья теперь каждый день полон открытий.
...