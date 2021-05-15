Участница АТО/ООС, снайпер разведроты 131-го отдельного разведбатальона Ольга Гранецкая умерла от онкологии. Завтра состоится прощание. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Вчера, 14 мая, в Киевском Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" из-за осложнений, вызванных онкозаболеванием щитовидной железы, умерла Ольга Леонидовна Гранецкая, 1983 года рождения, уроженка села Юровка Козятинского района Винницкой области, участница АТО/ООС, снайпер-разведчик (2-й категории) 1-й разведывательной роты 131-го отдельного разведывательного батальона.
Об этом говорится в материале издания Суспільне, сообщает Цензор.НЕТ.
"В киевском госпитале умерла снайпер-разведчик из Винницы Ольга Гранецкая. Произошло это 14 мая. Предварительный диагноз" - острый лейкоз. Об этом изданию сообщила волонтер Юлия Щербань.
Почти год Ольга боролась с онкозаболеваниями щитовидной железы и осложнениями. После каждой операции, говорит Юлия Щербань, военнослужащая возвращалась на Восток, потому что хотела победы. Несколько недель назад состояние ее резко ухудшилось.
"39 - температура шесть дней держалась. Девушки, которые там были, "выгоняли"ее на лечение. А она говорила: - У меня еще недоделанные дела". Она хотела, чтобы все было так, как надо ", - говорит Юлия Щербань.
Гранецкая Ольга Леонидовна родилась 27 апреля 1983 года в с. Юровка на Виннитчине. В 2007 году подписала контракт в Козятинском РВК. Служила радиотелеграфистом в 101 отдельном полку связи (с 2012 года, в / ч А1660).
После начала российско-украинской войны стремилась попасть на фронт. В 2016 году ее перевели в 93 ОМБр "Холодный Яр". Воевала в артразведке. В 2017 году Ольга Гранецкая перевелась в 131 отдельный разведывательный батальон. Там выполняла боевые задачи в должности снайпера-разведчика (2-й категории) в первой разведроте.
У Ольги остались мать и две сестры Ирина Гранецкая, с которой родилась в один день, и старшая - Виктория Гранецкая-Стафийчук.
Прощание со снайпером Ольгой Гранецкой состоится в Виннице в воскресенье, 16 мая, в 10.00 в Доме офицеров.
Пожалуйста, подождите...
Вічна пам"ять мужній і тендітній Олі...
Співчуття родині...і всій Україні, яка втрачає найкращих ...
а я наздожену тільки-но посаджу дерево,
зведу дім і народжу сина тільки-но повернуся з цієї неоголошеної війни,
за кілька століть ти увійдеш до моєї оселі -
чорною нареченою, сірим янголом, білим прапором, проханням про перемир'я,
затишшям перед рясною зливою огорнеш мій стомлений старий дім
пташиними крильми,
поховаєш моїх нащадків по-церковному, по-людському, зацвітеш їм наостанок черешнею,
що вклякла біля воріт,
озвешся сотнею різних імен,
та про своє мовчатимеш
Вікторія Гранецька
"Спротив речей"
http://www.fiol.pub/books/333
Вечная память Ольге Грановской! Вона справжній Герой, ми усі винні їй та її родині.