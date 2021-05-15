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Фото Происшествия
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смерть (4348) военнослужащие (2439) онкология (107) Ян Осока (1130)

Участница АТО/ООС, снайпер разведроты 131-го отдельного разведбатальона Ольга Гранецкая умерла от онкологии. Завтра состоится прощание. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Вчера, 14 мая, в Киевском Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" из-за осложнений, вызванных онкозаболеванием щитовидной железы, умерла Ольга Леонидовна Гранецкая, 1983 года рождения, уроженка села Юровка Козятинского района Винницкой области, участница АТО/ООС, снайпер-разведчик (2-й категории) 1-й разведывательной роты 131-го отдельного разведывательного батальона.

Об этом говорится в материале издания Суспільне, сообщает Цензор.НЕТ.

"В киевском госпитале умерла снайпер-разведчик из Винницы Ольга Гранецкая. Произошло это 14 мая. Предварительный диагноз" - острый лейкоз. Об этом изданию сообщила волонтер Юлия Щербань.

Почти год Ольга боролась с онкозаболеваниями щитовидной железы и осложнениями. После каждой операции, говорит Юлия Щербань, военнослужащая возвращалась на Восток, потому что хотела победы. Несколько недель назад состояние ее резко ухудшилось.

"39 - температура шесть дней держалась. Девушки, которые там были, "выгоняли"ее на лечение. А она говорила: - У меня еще недоделанные дела". Она хотела, чтобы все было так, как надо ", - говорит Юлия Щербань.

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Участница АТО/ООС, снайпер разведроты 131-го отдельного разведбатальона Ольга Гранецкая умерла от онкологии. Завтра состоится прощание 01
Участница АТО/ООС, снайпер разведроты 131-го отдельного разведбатальона Ольга Гранецкая умерла от онкологии. Завтра состоится прощание 02
Участница АТО/ООС, снайпер разведроты 131-го отдельного разведбатальона Ольга Гранецкая умерла от онкологии. Завтра состоится прощание 03

Гранецкая Ольга Леонидовна родилась 27 апреля 1983 года в с. Юровка на Виннитчине. В 2007 году подписала контракт в Козятинском РВК. Служила радиотелеграфистом в 101 отдельном полку связи (с 2012 года, в / ч А1660).

После начала российско-украинской войны стремилась попасть на фронт. В 2016 году ее перевели в 93 ОМБр "Холодный Яр". Воевала в артразведке. В 2017 году Ольга Гранецкая перевелась в 131 отдельный разведывательный батальон. Там выполняла боевые задачи в должности снайпера-разведчика (2-й категории) в первой разведроте.

У Ольги остались мать и две сестры Ирина Гранецкая, с которой родилась в один день, и старшая - Виктория Гранецкая-Стафийчук.

Прощание со снайпером Ольгой Гранецкой состоится в Виннице в воскресенье, 16 мая, в 10.00 в Доме офицеров.

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Топ комментарии
+64
Светлая память
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15.05.2021 12:14
+56
Участница АТО/ООС, снайпер разведроты 131-го отдельного разведбатальона Ольга Гранецкая умерла от онкологии. Завтра состоится прощание - Цензор.НЕТ 7595
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15.05.2021 12:15
+52
Участница АТО/ООС, снайпер разведроты 131-го отдельного разведбатальона Ольга Гранецкая умерла от онкологии. Завтра состоится прощание - Цензор.НЕТ 4573
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15.05.2021 12:21
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Светлая память
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15.05.2021 12:14 Ответить
Участница АТО/ООС, снайпер разведроты 131-го отдельного разведбатальона Ольга Гранецкая умерла от онкологии. Завтра состоится прощание - Цензор.НЕТ 7595
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15.05.2021 12:15 Ответить
Жах..... просто немає слів
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15.05.2021 12:17 Ответить
Участница АТО/ООС, снайпер разведроты 131-го отдельного разведбатальона Ольга Гранецкая умерла от онкологии. Завтра состоится прощание - Цензор.НЕТ 4573
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15.05.2021 12:21 Ответить
Лучшие уходят, а остается всякая шваль: шуфричи, бойки, медведчуки, кивы, бондаренки, лукаши и т.д и т.п. И не болеют, падлюки.
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15.05.2021 12:30 Ответить
Світла пам'ять нашій мужній Героїні 😪😪😪
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15.05.2021 12:31 Ответить
Світла пам`ять!!!
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15.05.2021 12:32 Ответить
Учасниця АТО/ООС, снайперка розвідроти 131-го окремого розвідувального батальйону Ольга Гранецька померла від онкології. Завтра відбудеться прощання - Цензор.НЕТ 9440

Вічна пам"ять мужній і тендітній Олі...
Співчуття родині...і всій Україні, яка втрачає найкращих ...
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15.05.2021 12:40 Ответить
Светлая память ,помолимся за светлую душу её !
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15.05.2021 12:41 Ответить
Хоть я в бога и не верю но хотелось бы что бы ты была в раю . Светлая память воину.
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15.05.2021 12:46 Ответить
Він каже - ти йди вперед,
а я наздожену тільки-но посаджу дерево,
зведу дім і народжу сина тільки-но повернуся з цієї неоголошеної війни,
за кілька століть ти увійдеш до моєї оселі -
чорною нареченою, сірим янголом, білим прапором, проханням про перемир'я,
затишшям перед рясною зливою огорнеш мій стомлений старий дім
пташиними крильми,
поховаєш моїх нащадків по-церковному, по-людському, зацвітеш їм наостанок черешнею,
що вклякла біля воріт,
озвешся сотнею різних імен,
та про своє мовчатимеш



Вікторія Гранецька
"Спротив речей"
http://www.fiol.pub/books/333
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15.05.2021 13:04 Ответить
Славная дивчина, искренне жаль! Ценного специалиста-снайпера потеряла Армия, надежного друга и побратима- сослуживцы, а Семья и Украина- прекрасную любящую дочь! Соболезнование родным и близким и ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ...
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15.05.2021 13:04 Ответить
Острый лейкоз у девушки- снайпера, которой неделю назад 38 исполнилолсь. Это точно не стресс- это радиация. Сколько уже прекрасных людей, воинов и волонтеров, умерло от загадочных онко-диагнозов. Как минимум надо расследование провести и снабдить наших разведчиков и ребят на передовой дозиметрами. Одному нечистому известно, что творилось и творится на шахтах проклятого Даунбасса. Но то,что там подземные ядерные испытания проводились - это неоспоримый факт.

Вечная память Ольге Грановской! Вона справжній Герой, ми усі винні їй та її родині.
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15.05.2021 13:41 Ответить
тоже давно обратил внимание . а тут после диагноза лейкоз убедился в этом и не уверен . что только шахты причина
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15.05.2021 16:45 Ответить
Спочивай з миром, Ольга.....
Учасниця АТО/ООС, снайперка розвідроти 131-го окремого розвідувального батальйону Ольга Гранецька померла від онкології. Завтра відбудеться прощання - Цензор.НЕТ 6905
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15.05.2021 19:23 Ответить
Как жаль. И девушка была красива...
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15.05.2021 20:12 Ответить
Учасниця АТО/ООС, снайперка розвідроти 131-го окремого розвідувального батальйону Ольга Гранецька померла від онкології. Завтра відбудеться прощання - Цензор.НЕТ 2109
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16.05.2021 09:57 Ответить
 
 