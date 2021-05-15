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Неизвестные налили моющее средство в фонтан на Контрактовой площади в Киеве. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Сегодня начался сезон работы столичных фонтанов, однако один из них уже пришлось отключить. В фонтан на Контрактовой площади неизвестные налили моющее средство.
Об этом сообщили в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Подольского района КО "Киевзеленстрой", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Так, в настоящее время специалисты вынуждены остановить работу фонтана на Контрактовой площади. Им необходимо слить всю воду, провести очистку и перезапустить фонтан, что приведет к потере ресурсов КП и времени работников.
Городская власть призывает с уважением относиться к имуществу территориальной общины города Киева и не мешать киевлянам и гостям города наслаждаться работой фонтанов.
Топ комментарии
+40 Alex Firman
показать весь комментарий15.05.2021 14:13
+23 Ksenia VB
показать весь комментарий15.05.2021 14:14
+19 Colt
показать весь комментарий15.05.2021 14:26
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То був натяк -помийте !
Вода для фонтанів подається через відповідні насоси та фільтри, і будь-які сторонні речовини можуть пошкодити всю систему. Тож працівникам КП УЗН Подільського району доведеться зливати всю воду із систем і прочищати всі труби та форсунки.