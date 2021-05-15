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Фото Происшествия
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Киев (10131) фонтан (20)

Неизвестные налили моющее средство в фонтан на Контрактовой площади в Киеве. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Сегодня начался сезон работы столичных фонтанов, однако один из них уже пришлось отключить. В фонтан на Контрактовой площади неизвестные налили моющее средство.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Подольского района КО "Киевзеленстрой", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, в настоящее время специалисты вынуждены остановить работу фонтана на Контрактовой площади. Им необходимо слить всю воду, провести очистку и перезапустить фонтан, что приведет к потере ресурсов КП и времени работников.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кличко открыл новый фонтан со скульптурой Архангела Михаила в парке "Владимирская горка". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Неизвестные налили моющее средство в фонтан на Контрактовой площади в Киеве 01
Неизвестные налили моющее средство в фонтан на Контрактовой площади в Киеве 02

Также смотрите: Зеленский пробежал через фонтан на Театральной площади Мариуполя. ВИДЕО

Городская власть призывает с уважением относиться к имуществу территориальной общины города Киева и не мешать киевлянам и гостям города наслаждаться работой фонтанов.

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Топ комментарии
+40
Неизвестные налили моющее средство в фонтан на Контрактовой площади в Киеве - Цензор.НЕТ 6460
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15.05.2021 14:13
+23
Фонтан такий зачовганий....
То був натяк -помийте !
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15.05.2021 14:14
+19
Научные открытия Кивы в жизнь !
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15.05.2021 14:26
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Неизвестные налили моющее средство в фонтан на Контрактовой площади в Киеве - Цензор.НЕТ 6460
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15.05.2021 14:13 Ответить
Даже к бабке не ходи Неизвестные налили моющее средство в фонтан на Контрактовой площади в Киеве - Цензор.НЕТ 9910
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15.05.2021 14:22 Ответить
там ночью была "пенная вечеринка" с подводной групповухой
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15.05.2021 16:22 Ответить
Научные открытия Кивы в жизнь !
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15.05.2021 14:26 Ответить
так это научный эксперимент?
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15.05.2021 16:06 Ответить
стопудово, без учОных тут не обошлось
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15.05.2021 15:47 Ответить
Вода дуже дорога. Не потрібно її витрачати даремно заради розваги.
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15.05.2021 14:14 Ответить
Игнатьев Фион - гандоны и коллаборанты-крысщане уже себе яйца откусили от увиденного Неизвестные налили моющее средство в фонтан на Контрактовой площади в Киеве - Цензор.НЕТ 5737
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15.05.2021 14:19 Ответить
Поотлизывали!
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15.05.2021 14:52 Ответить
Дорогие дворцы Ахметова в содержании. А украинцы имеют право на отдых около фонтана.
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16.05.2021 12:42 Ответить
Фонтан такий зачовганий....
То був натяк -помийте !
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15.05.2021 14:14 Ответить
Заодно можна і плитку помити. Теж брудна.
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15.05.2021 14:15 Ответить
Опять Кива " научные эксперименты проводит"
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15.05.2021 14:17 Ответить
Ноучные
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15.05.2021 14:28 Ответить
« эффективность органических моющих для экоутилизации жомовой ямы на модельном эксперименте фонтановой генерации пены» бугагагаг😂🤪🤯 на тему докторской )
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16.05.2021 00:58 Ответить
Невідомі налили миючий засіб у фонтан на Контрактовій площі в Києві - Цензор.НЕТ 2679
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16.05.2021 01:03 Ответить
Дебилы какие-то
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15.05.2021 14:22 Ответить
Поймать и вымыть их в этом фонтане, а потом задницами этих вредителей выдраить плитку около фонтана
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15.05.2021 14:27 Ответить
Теперь начнётся: чернила начнут бросать, карбид, в общем, надо ставить видеонаблюдение с хорошим разрешением и качественной ночной карптинкой.
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15.05.2021 14:27 Ответить
А к осени в Киев подтянутся студенты-льготники из Лугандонии.. моющее в фонтанах покажется детскими шутками..
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15.05.2021 15:57 Ответить
Мыться будут в фонтанах))) Кличко воду не включит)))
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16.05.2021 00:59 Ответить
только к камером надо мусоров приставить шоп не украли
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15.05.2021 16:30 Ответить
кто-то устроил большую постирушку ?
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15.05.2021 14:30 Ответить
За такую "постирушку" надо большой штраф назначить, чтоб мало уродам не показалось
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15.05.2021 14:50 Ответить
Неизвестные налили моющее средство в фонтан на Контрактовой площади в Киеве - Цензор.НЕТ 2947
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15.05.2021 14:48 Ответить
https://censor.net/ru/news/3265463/ukraina_obyazatelno_budet_v_evropeyiskom_soyuze_zelenskiyi 😆
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15.05.2021 14:53 Ответить
Зато чище будет. Пацаны за свои кровные вам красоту наводят, а вы ... эх.
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15.05.2021 14:54 Ответить
Так собі пінна вечірка...
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15.05.2021 15:22 Ответить
А лучше дрожжей в туалет с дыркой насыпать. ОТО ТАК ВУЛКАН!
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15.05.2021 15:29 Ответить
А в чём проблема? Фонтан явно чище станет. Пена попенится, и уйдёт в канализацию вместе с брудом. Не думаю, что там вода идёт по циклу через фильтры. Лучше "писателей" по стенам ловите.
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15.05.2021 15:36 Ответить
Для особо одаренных цитирую Київзеленбуд:

Вода для фонтанів подається через відповідні насоси та фільтри, і будь-які сторонні речовини можуть пошкодити всю систему. Тож працівникам КП УЗН Подільського району доведеться зливати всю воду із систем і прочищати всі труби та форсунки.
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16.05.2021 08:02 Ответить
Так же можно поднапрячь свои пальцы и легко нагуглить поломки оборудования фонтанов из-за пенообразователей, это обычное дело судя по количеству случаев
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16.05.2021 08:08 Ответить
Продовженя однієї лінії - невідомі спаскудили фонтан, невідомі встановили, що ківа кандидат наук, невідомі обрали скомороха своїм керманичем...
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15.05.2021 15:56 Ответить
какие остроумные коментарии, и никто ненаписал, что МЫ все в этом общежитии Быдло!!!!!
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15.05.2021 18:23 Ответить
ЭТО СЕПАРЫ !!!
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15.05.2021 20:27 Ответить
Лугандонское и дамбасянское быдло понаехавшее в Киев. Только не понятно чего они не свалят в свою Луганду и Донбабве
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15.05.2021 22:13 Ответить
це він Невідомі налили миючий засіб у фонтан на Контрактовій площі в Києві - Цензор.НЕТ 51 Невідомі налили миючий засіб у фонтан на Контрактовій площі в Києві - Цензор.НЕТ 5203
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15.05.2021 21:59 Ответить
зато хоть отмоют нормально фонтан, будет блестеть как у кота яйца!
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16.05.2021 07:58 Ответить
 
 