Вакарчук встретил 46-й день рождения в кругу воинов 58-й бригады в зоне ООС и посвятил первую песню погибшему от пули снайпера Павлу Колеснику. ФОТОрепортаж

Свой 46-й день рождения Святослав Вакарчук встретил в зоне проведения ООС, в кругу воинов 16-го батальона 58-й бригады.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп "Голоса" Сергей Рахманин, информирует Цензор.НЕТ.

"Среди тех, кто в тот день слушал его песни, не было 39-летнего Павла Колесника, который накануне погиб от снайперской пули. За день до дня рождения жены ...Погибшему бойцу Слава посвятил первую песню - "Мить" (Укр. - Ред.) . Герои не умирают, пока их помнят. Победа станет возможной, когда каждый из нас будет делать все для ее приближения", - написал он.









Как сообщалось, 13 мая от пули вражеского снайпера на Донбассе погиб старший водитель мотопехотной роты Павел Колесник.

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