На Хмельнитчине загорелись после столкновения 3 автомобиля. Предварительно, погибли 4 человека, их личности устанавливаются, - Нацполиция. ФОТО

В Хмельницкой области полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием трех транспортных средств, в результате которого погибли четыре человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"Авария произошла сегодня, 15 мая, около 7:00 на автодороге "Житомир – Черновцы", вблизи с.Веселовка Хмельницкого района. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля "DAF" с прицепом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым микроавтобусом "Мерседес Спринтер" и легковым автомобилем "Опель Комбо". Прицеп грузового автомобиля перевернулся, прижав "Мерседес Спринтер" и "Опель Комбо", - следует из сообщения.

Отмечается, что в результате столкновения все транспортные средства загорелись. Спасателям удалось локализовать пожар, после чего следственно-оперативная группа смогла приступить к осмотру места происшествия.

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Работники полиции принимают меры по установлению лиц водителей и возможных пассажиров автомобилей "Мерседес Спринтер" и "Опель Комбо", которые погибли в результате ДТП. По предварительным данным, погибших четверо.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Водитель грузового автомобиля задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Расследование продолжается.