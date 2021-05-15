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Фото Происшествия
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ДТП (3383) Нацполиция (8561) Хмельнитчина (374)

На Хмельнитчине загорелись после столкновения 3 автомобиля. Предварительно, погибли 4 человека, их личности устанавливаются, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На Хмельнитчине загорелись после столкновения 3 автомобиля. Предварительно, погибли 4 человека, их личности устанавливаются, - Нацполиция. ФОТО

В Хмельницкой области полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием трех транспортных средств, в результате которого погибли четыре человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"Авария произошла сегодня, 15 мая, около 7:00 на автодороге "Житомир – Черновцы", вблизи с.Веселовка Хмельницкого района. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля "DAF" с прицепом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым микроавтобусом "Мерседес Спринтер" и легковым автомобилем "Опель Комбо". Прицеп грузового автомобиля перевернулся, прижав "Мерседес Спринтер" и "Опель Комбо", - следует из сообщения.

Отмечается, что в результате столкновения все транспортные средства загорелись. Спасателям удалось локализовать пожар, после чего следственно-оперативная группа смогла приступить к осмотру места происшествия.

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На Хмельнитчине загорелись после столкновения 3 автомобиля. Предварительно, погибли 4 человека, их личности устанавливаются, - Нацполиция 01
На Хмельнитчине загорелись после столкновения 3 автомобиля. Предварительно, погибли 4 человека, их личности устанавливаются, - Нацполиция 02
На Хмельнитчине загорелись после столкновения 3 автомобиля. Предварительно, погибли 4 человека, их личности устанавливаются, - Нацполиция 03
На Хмельнитчине загорелись после столкновения 3 автомобиля. Предварительно, погибли 4 человека, их личности устанавливаются, - Нацполиция 04
На Хмельнитчине загорелись после столкновения 3 автомобиля. Предварительно, погибли 4 человека, их личности устанавливаются, - Нацполиция 05

Работники полиции принимают меры по установлению лиц водителей и возможных пассажиров автомобилей "Мерседес Спринтер" и "Опель Комбо", которые погибли в результате ДТП. По предварительным данным, погибших четверо.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Водитель грузового автомобиля задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Расследование продолжается.

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жах...
життя людське ніщо...
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15.05.2021 15:25 Ответить
мало би бути пожиттєве...
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15.05.2021 15:37 Ответить
шкода людей невинних
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15.05.2021 16:18 Ответить
на том участке дорога в одну сторону (от Старкона) одна полоса, а от хмельницкого - две в одном направлении. Разметка плохая, там часто вылетают на встречку водители, не обращая внимания, что там две встречных полосы, потому что их полоса в выбоинах.
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15.05.2021 19:15 Ответить
Сумно, не війна, а втрати, як на війні. За рік у нас гине в автоаваріях понад 3000 людей. Це просто жах...
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15.05.2021 21:04 Ответить
чатил в вайбере? как еще летом можно выехать на встречку
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15.05.2021 23:39 Ответить
 
 