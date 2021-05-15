Делегация Американского совета по внешней политике посетила Приазовье, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

14 мая состоялся визит представителей Американского совета по внешней политике в район проведения операции Объединенных сил.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Делегация посетила Мариупольский отряд морской охраны ГПС Украины, а при выходе в море - убедилась в присутствии военных катеров РФ в акватории Азовского моря.

В ходе брифинга представителей Американского совета по внешней политике ознакомили с политикой безопасности ситуацией в районе проведения операции Объединенных сил.

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В дальнейшем, иностранные гости ознакомились с работой контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово". Он является одним из семи КПВВ в районе проведения ООС и вынужденно не работает в полной мере из-за того, что российско-оккупационные войска с противоположной стороны блокируют движение людей и транспорта.

Также представители американской делегации посетили одно из подразделений Вооруженных Сил Украины, которое выполняет боевые задачи в сдерживании российской агрессии вблизи Широкино.

Побывав возле линии соприкосновения, иностранные делегаты воочию увидели последствия "русского мира" на Приазовье, оценили ситуацию на фронте и убедились в присутствии российских войск на Востоке Украины".

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