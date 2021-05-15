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Фото Происшествия
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дети (2753) Одесская область (1446) Нацполиция (9693)

Четырехлетнюю девочку, пропавшую 14 мая в Одесской области, нашли живой за 10 км от дома, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Одесской области сегодня, 15 мая, удалось разыскать живой 4-летнюю Амину Витичак, которая исчезла из дома накануне в 16 часов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент уголовного розыска полиции Одесчины. 

Отмечается, что ребенка нашли на расстоянии 10 километров от дома.

"Совместными усилиями четырех районных подразделений полиции, близких к Малозименовому, где пропала девочка, военнослужащих Национальной Гвардии Украины, волонтеров и односельчан ребенка найдено! Очень испуганную, голодную, но, к счастью, живую", - говорится в сообщении.

Поиски продолжались примерно десять часов. К ним привлекли более 200 человек.

Девочку заметили в одном из населенных пунктов, когда она бежала босая и в одной майке по дороге.

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В Нацполиции отметили: "Всего в семье воспитывается трое детей. В тот день родные праздновали день рождения младшей дочери, поэтому отсутствие средней заметили только к вечеру. Сейчас ювенальные полицейские совместно с сотрудниками соцслужб будут решать вопрос об их изъятии из семьи.

Производство, начатое по п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), будет закрыто. Вместе с тем решается вопрос о дополнительной квалификации события по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) того же Кодекса".

Четырехлетнюю девочку, пропавшую 14 мая в Одесской области, нашли живой за 10 км от дома, - Нацполиция 01
Четырехлетнюю девочку, пропавшую 14 мая в Одесской области, нашли живой за 10 км от дома, - Нацполиция 02

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Топ комментарии
+20
Слава Богу!
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15.05.2021 17:26
+12
Ну и слава Господу что все хорошо закончилось.
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15.05.2021 17:31
+9
...она бежала босая и в одной майке по дороге. у полиции нет вопросов что с ней случилось и что случилось во время ее исчезновения? пока хеппи эндом не пахнет....
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15.05.2021 17:25
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Нормальная пробежка, с детства в спорте.
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15.05.2021 17:24 Ответить
...она бежала босая и в одной майке по дороге. у полиции нет вопросов что с ней случилось и что случилось во время ее исчезновения? пока хеппи эндом не пахнет....
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15.05.2021 17:25 Ответить
та якби було щось, написали б.
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15.05.2021 17:27 Ответить
Хорошенькая девочка , счастье , что нашлась ! Родители наверно алкоголики , больше им лучше не рожать
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15.05.2021 18:52 Ответить
Да лучше было бы, чтоб лишить их родительских прав, для детей лучше, потому что, с такими родителями горя не оберёшься.
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15.05.2021 23:38 Ответить
Мне интересен ещё такой аспект происшествия : как можно начать производство об умышленном убийстве, если не было обнаружено тело ?
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15.05.2021 22:14 Ответить
Так же как будучи дважды зеком стать президентом.
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15.05.2021 22:59 Ответить
Нет тела - нет дела. Я не юрист, єту фразу по фильмам знаю.
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16.05.2021 15:01 Ответить
Слава Богу!
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15.05.2021 17:26 Ответить
Зевсу на нее плевать вообще-то, а вот Микки Маусу - нет - Слово Микки!
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15.05.2021 18:48 Ответить
Та на нее плевать ее же родителям...
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15.05.2021 19:09 Ответить
мне сразу показалось шо это "ромка", ну, она не мальчик ромка, а девочка-самогон ром. так шо родителям плевать, у них еще десяток таких девочек, хоть на прокат сдавай))

(как версия)
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16.05.2021 12:30 Ответить
Психологи должны работать с ней,думаю без "злого дяденьки" там не обошлось
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15.05.2021 17:28 Ответить
Рвань и алкашня - обычное дело для гиблых сел...
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15.05.2021 17:59 Ответить
Имя девочки Амина мусульманское. Мусульманам запрещено пить алкоголь.
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15.05.2021 19:48 Ответить
Да они на это, кое-что положили...
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15.05.2021 23:41 Ответить
Ну и слава Господу что все хорошо закончилось.
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15.05.2021 17:31 Ответить
С такими родителями хэпиэнд невозможен в принципе! Рано или поздно с таким поуестическим отношением к ребенку все равно боком вылезет!
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15.05.2021 19:08 Ответить
неизвестно что с ней приключилось и как она преодолела эти 10 км. А дебильным родителям совет: нехрен выставлять фотки детей в соцсетях. Чотирирічну дівчинку, яка зникла 14 травня в Одеській області, знайшли живою за 10 км від будинку, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3894
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15.05.2021 17:57 Ответить
не розумію, навіщо заводити дітей якщо не в змозі дати їм раду?
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15.05.2021 19:03 Ответить
Мама дебилка!!!
Бедный ребенок...
У меня в голове не укладывается как можно потерять ребенка 4х лет... Нахрен такая мать вообще нужна????
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15.05.2021 19:07 Ответить
Там ж написано-"праздновали день рождения" , им не до детей было,полностью сосредоточились на уничтожении шмурдякак какого-то.
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15.05.2021 20:46 Ответить
Мой ребенок, еще будучи примерно 2-3 лет, игрался в такую игру: оббегал вокруг дома (по сути, в пределах двора) и возвращался с другой стороны, занимало примерно 1 минуту. После полудесятка успешных оббеганий, он после очередного не возвратился.Прождав примерно две минуты, я начал поиски - попросил сидящих рядом соседей, чтобы его задержали, если прибежит, и начал описывать вокруг того дома круги с увеличением радиуса. Нашел на 2-м или 3-м витке - на пустыре, сразу за домом, вокруг которого он бегал. Забежал на пустырь, увидел незнакомое место и с перпугу остановился, там я его и нашел. Благодарю Небеса, что он не стал бежать дальше.
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16.05.2021 15:07 Ответить
Такая козявочка малая! Путешественница! Дай Б-г, что всё хорошо закончилось!
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15.05.2021 19:18 Ответить
В тот день родные праздновали день рождения младшей дочери,Источник: https://censor.net/ru/p3265494
И праздновали по-взрослому
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15.05.2021 19:34 Ответить
Нехай щастить тобі дитино.
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15.05.2021 19:34 Ответить
Амина - арабское женское имя, означает «чувствовать себя в безопасности».

А́мина (араб. آمنة‎), Ами́на (араб. أمينة‎), Амина́т - женское имя арабского происхождения.
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15.05.2021 19:51 Ответить
Судя по глазам, у девочки жизнь - не сахар.
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15.05.2021 19:55 Ответить
А какие глаза должны быть у 4-х летнего ребенка, сутки(в том числе и ночь) пробывшего в незнакомых местах?
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15.05.2021 21:14 Ответить
Да какое может быть у неё бедной счастье, если родители - алкаши?
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15.05.2021 23:46 Ответить
В той час коли нормальні молоді мами не можуть завагітніти, бідкаються по лікарям, платять великі гроші за допомогу, йдуть на штучне запліднення, а у алконавти луплять одне за одним...
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15.05.2021 19:58 Ответить
Да, да... После бурной юности и не могут забеременеть... А очень часто и за грешки предков... Ничего в этом мире не происходит просто так и случайно)
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15.05.2021 21:00 Ответить
Не обязательно - после бурной юности или аборта. Бывает всякое, и во вполне благополучных семьях. Помните фильм "Богатые тоже плачут"?.
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16.05.2021 15:10 Ответить
Естественно, что я перегнул в своей категоричности... Просто это был ответ на такой же посыл. Не нам решать кто имеет право рожать, а кто нет) Знаю много примеров, когда у очень правильных родителей, очень любящих поучать других, вырастают то наркоманы, то уголовники... А у тех кого они поучали и оскорбляли , вполне успешные дети...
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16.05.2021 15:19 Ответить
С чего вы взяли что они алконавты? Это село и дети всегда играют на улице)
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15.05.2021 21:07 Ответить
Ребенку всего 4 годика! Как можно оставить его без присмотра? 10 минут ребенок не попал в поле зрения уже должно только это насторожить нормальных родителей!
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15.05.2021 21:22 Ответить
4 года. Скорей всего причина в обычной ревности к младшей... До этого все внимание было к ней, а теперь она уже большая) Знакомая ситуация)
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15.05.2021 21:05 Ответить
Дурдом...
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15.05.2021 22:13 Ответить
Немає нічого дивного що вона подолала ці 10км. Якщо серед всіх наземних тварин вчинити перегони на хто перший подолає 300км, виграє людина. Решта виснажаться.
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15.05.2021 22:14 Ответить
Да нет, ты не прав, вот это именно и есть удивительно, возраст то 4 годика, да и босая, в одной майке...
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15.05.2021 23:52 Ответить
Не слід недооцінювати фізичні можливості людини, навіть маленької. Ми генетично не дуже відрізняємось від своїх предків, мешканців печер, що по 16 годин на день ходили пішки також босі в пошуках їжі.
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16.05.2021 00:25 Ответить
 
 