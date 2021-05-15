Четырехлетнюю девочку, пропавшую 14 мая в Одесской области, нашли живой за 10 км от дома, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В Одесской области сегодня, 15 мая, удалось разыскать живой 4-летнюю Амину Витичак, которая исчезла из дома накануне в 16 часов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент уголовного розыска полиции Одесчины.
Отмечается, что ребенка нашли на расстоянии 10 километров от дома.
"Совместными усилиями четырех районных подразделений полиции, близких к Малозименовому, где пропала девочка, военнослужащих Национальной Гвардии Украины, волонтеров и односельчан ребенка найдено! Очень испуганную, голодную, но, к счастью, живую", - говорится в сообщении.
Поиски продолжались примерно десять часов. К ним привлекли более 200 человек.
Девочку заметили в одном из населенных пунктов, когда она бежала босая и в одной майке по дороге.
В Нацполиции отметили: "Всего в семье воспитывается трое детей. В тот день родные праздновали день рождения младшей дочери, поэтому отсутствие средней заметили только к вечеру. Сейчас ювенальные полицейские совместно с сотрудниками соцслужб будут решать вопрос об их изъятии из семьи.
Производство, начатое по п.2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), будет закрыто. Вместе с тем решается вопрос о дополнительной квалификации события по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) того же Кодекса".
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самогонром. так шо родителям плевать, у них еще десяток таких девочек, хоть на прокат сдавай))
(как версия)
Бедный ребенок...
У меня в голове не укладывается как можно потерять ребенка 4х лет... Нахрен такая мать вообще нужна????
И праздновали по-взрослому
А́мина (араб. آمنة), Ами́на (араб. أمينة), Амина́т - женское имя арабского происхождения.