"Украинцы высокой ценой завоевали свой европейский выбор", - Кличко встретился с послами 20 стран Европы. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Мэр Киева, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко принял участие в торжественной церемонии открытия Дня Европы, состоявшейся в столице.
Об этом сообщает его официальный сайт, передает Цензор.НЕТ.
В церемонии открытия Дня Европы также приняли участие вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, глава Представительства Европейского Союза в Украине, председатель Дунайской Комиссии, послы 20 стран Европейского Союза и государств Дунайской комиссии.
"Рад поздравить всех с открытием Дня Европы в Украине, который в Киеве отмечают уже 19 лет подряд. Общая концепция сегодняшнего праздника - "Дунайский путь в Европейский Союз" - определена не случайно. Впервые за 70 лет Украина избрана председателем "Дунайской комиссии". Это - новые возможности и признание авторитета нашего государства в Дунайском регионе", - сказал Кличко.
Он напомнил, что сегодня также отмечают Международный день семьи.
"А в символическом смысле семья для Украины - это большая европейская семья", - отметил мэр столицы.
Кличко отметил, что городские власти ежедневно работает, чтобы Киев развивался как современная европейская столица, становился удобным и комфортным для его жителей и гостей.
"Мы поддерживаем контакты с городами-побратимами, налаживаем новые экономические и культурные связи с городами Европы и мира. Перенимаем лучший опыт из муниципального управления, по развитию местного самоуправления и реализации перспективных городских проектов", - сообщил Кличко.
Мэр столицы отметил, что города-партнеры Киева - Будапешт, Вена, Мюнхен, Братислава, Белград - невозможно представить без славного Дуная - артерии, соединяющей наши страны и города.
"Соединяют их и общие ценности - справедливости, закона, достоинства и демократии. И цель, ради которой украинцы высокой ценой завоевали свой европейский выбор. За него отдали свои жизни наши лучшие патриоты! Поэтому мы не должны останавливаться на пути, который выбрали. А должны строить успешное и сильное украинское государство. Потому что Украина - это Европа! А Киев - европейская столица! С Днем Европы вас! Слава Украине! ", - подытожил Кличко.
Согласно Указу Президента, День Европы отмечается ежегодно в третью субботу мая.
Пожалуйста, подождите...
Не має право Кличко красуватися поряд з послами європейських держав, тільки "найвеличніший лідер"
Мантра голимая... -- типа плаката в зоне: На свободу с чистой совестью!
Вот найдётся какой-нить политик, который честно скажет: Гомадяны! Мы удаляемся от Европы. Вернуться в неё -- вот наша задача! Другого выбора у нас нет.
Может от правды похужеет на душе, зато полегчает на совести...
...что не соответствует действительности...
Я не говорю о его мотивах, а о факте того, критика зелёной власти за то, что она отдаляет Украину от Европы, звучит у Порошенко постоянно.
Да, так вот: Украина не выбрала европейский путь развития -- она выбрала Зеленского!
-- после Порошенко.
Я был против! ...но хто я такой? *)
С ЗЕ Блинкен встретился только после Пороха и Кличка, а Ермака вобще отказался даже видеть.
Мелкий дрищ ЗЕ тупо мстит.
От іще "... одним цікавим питанням була присутність голови Офісу президента Андрія Єрмака на переговорах Блінкена і Зеленського. Нібито в Білому домі вимагають усунути одного з найближчих соратників президента через нещодавнє оприлюднення стенограми його розмови з адвокатом Трампа Руді Джуліані.
Втім, виявилося, що це були лише чутки: Єрмак був присутній ..."
https://rubryka.com/article/visit-blinken-kyiv/
А выбор - это когда семки на базаре выбирают.
Какой-то неадекват площадь оформлял- стенды угнетающе темные
И ещё вопрос - как долго ещё на Майдане будут стоять коричневые оформления ?