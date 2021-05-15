РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
67753 посетителя онлайн
Фото Политика Украины
4904 54
Киев (11120) Кличко (2477) Евросоюз (4650)

"Украинцы высокой ценой завоевали свой европейский выбор", - Кличко встретился с послами 20 стран Европы. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Мэр Киева, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко принял участие в торжественной церемонии открытия Дня Европы, состоявшейся в столице.

Об этом сообщает его официальный сайт, передает Цензор.НЕТ.

В церемонии открытия Дня Европы также приняли участие вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, глава Представительства Европейского Союза в Украине, председатель Дунайской Комиссии, послы 20 стран Европейского Союза и государств Дунайской комиссии.

"Рад поздравить всех с открытием Дня Европы в Украине, который в Киеве отмечают уже 19 лет подряд. Общая концепция сегодняшнего праздника - "Дунайский путь в Европейский Союз" - определена не случайно. Впервые за 70 лет Украина избрана председателем "Дунайской комиссии". Это - новые возможности и признание авторитета нашего государства в Дунайском регионе", - сказал Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Ударе" призвали власть "прекратить репрессии": "Двигаться в Европу путем Януковича абсурдно"

Украинцы высокой ценой завоевали свой европейский выбор, - Кличко встретился с послами 20 стран Европы 01
Украинцы высокой ценой завоевали свой европейский выбор, - Кличко встретился с послами 20 стран Европы 02
Украинцы высокой ценой завоевали свой европейский выбор, - Кличко встретился с послами 20 стран Европы 03

Он напомнил, что сегодня также отмечают Международный день семьи.

"А в символическом смысле семья для Украины - это большая европейская семья", - отметил мэр столицы.

Также читайте: "Кошмарят столичную власть". Кличко рассказал о заказчиках обысков в коммунальных учреждениях Киева

Кличко отметил, что городские власти ежедневно работает, чтобы Киев развивался как современная европейская столица, становился удобным и комфортным для его жителей и гостей.

"Мы поддерживаем контакты с городами-побратимами, налаживаем новые экономические и культурные связи с городами Европы и мира. Перенимаем лучший опыт из муниципального управления, по развитию местного самоуправления и реализации перспективных городских проектов", - сообщил Кличко.

Украинцы высокой ценой завоевали свой европейский выбор, - Кличко встретился с послами 20 стран Европы 04
Украинцы высокой ценой завоевали свой европейский выбор, - Кличко встретился с послами 20 стран Европы 05
Украинцы высокой ценой завоевали свой европейский выбор, - Кличко встретился с послами 20 стран Европы 06

Мэр столицы отметил, что города-партнеры Киева - Будапешт, Вена, Мюнхен, Братислава, Белград - невозможно представить без славного Дуная - артерии, соединяющей наши страны и города.

"Соединяют их и общие ценности - справедливости, закона, достоинства и демократии. И цель, ради которой украинцы высокой ценой завоевали свой европейский выбор. За него отдали свои жизни наши лучшие патриоты! Поэтому мы не должны останавливаться на пути, который выбрали. А должны строить успешное и сильное украинское государство. Потому что Украина - это Европа! А Киев - европейская столица! С Днем Европы вас! Слава Украине! ", - подытожил  Кличко.

Украинцы высокой ценой завоевали свой европейский выбор, - Кличко встретился с послами 20 стран Европы 07
Украинцы высокой ценой завоевали свой европейский выбор, - Кличко встретился с послами 20 стран Европы 08
Украинцы высокой ценой завоевали свой европейский выбор, - Кличко встретился с послами 20 стран Европы 09

Согласно Указу Президента, День Европы отмечается ежегодно в третью субботу мая.

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+24
А вот поэтому ЗЕбанарии сейчас и заводят пачками уголовные дела на все, что связано с Кличко.

С ЗЕ Блинкен встретился только после Пороха и Кличка, а Ермака вобще отказался даже видеть.
Мелкий дрищ ЗЕ тупо мстит.
показать весь комментарий
15.05.2021 18:33
+12
Ну, тепер Зеленський приревнує, і проти Кличка кілька карних справ відкриють?
Не має право Кличко красуватися поряд з послами європейських держав, тільки "найвеличніший лідер" "Украинцы высокой ценой завоевали свой европейский выбор", - Кличко встретился с послами 20 стран Европы - Цензор.НЕТ 5569
показать весь комментарий
15.05.2021 18:31
+9
Сейчас дурачку зеленому вставят... Вместо того, чтобы обьединять оппозицию и страну на фоне внешней угрозы со стороны Фашисткой РФ, этот имбецил в погоне за баблом сеет раскол и смуту. Израильские политики на фоне конфликта забыли про вражду и конкуренцию. А у нас из всех евреев самый дегенеративный и жалкий.
показать весь комментарий
15.05.2021 19:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну, тепер Зеленський приревнує, і проти Кличка кілька карних справ відкриють?
Не має право Кличко красуватися поряд з послами європейських держав, тільки "найвеличніший лідер" "Украинцы высокой ценой завоевали свой европейский выбор", - Кличко встретился с послами 20 стран Европы - Цензор.НЕТ 5569
показать весь комментарий
15.05.2021 18:31 Ответить
Українці отримали можливість розбудови власної держави ,але яким чином вони скористаються цією можливістю !!!))))
показать весь комментарий
15.05.2021 18:32 Ответить
в криминализированном обществе может быть только Европрофанация вместо интеграции, что и есть в наявности
показать весь комментарий
15.05.2021 21:20 Ответить
Зелена плісняа,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація ,тому будь-яка її діяльність це лише імітація державної діяльності!!!!)))
показать весь комментарий
15.05.2021 21:23 Ответить
европейский выбор
Мантра голимая... -- типа плаката в зоне: На свободу с чистой совестью!
Вот найдётся какой-нить политик, который честно скажет: Гомадяны! Мы удаляемся от Европы. Вернуться в неё -- вот наша задача! Другого выбора у нас нет.
Может от правды похужеет на душе, зато полегчает на совести...
показать весь комментарий
15.05.2021 18:33 Ответить
предлагаешь кацапский выбор? "Украинцы высокой ценой завоевали свой европейский выбор", - Кличко встретился с послами 20 стран Европы - Цензор.НЕТ 8882
показать весь комментарий
15.05.2021 18:39 Ответить
Я предлагаю? -- тут некоторые полагают, что я над Украиной издеваюсь... -- таки есть такое -- за ВАШ кацапский выбор...*)
показать весь комментарий
15.05.2021 18:47 Ответить
Так что ты предлагаешь? кацапский выбор? "Українці високою ціною завоювали свій європейський вибір", - Кличко зустрівся із послами 20 країн Європи - Цензор.НЕТ 9114
показать весь комментарий
15.05.2021 18:48 Ответить
"Українці високою ціною завоювали свій європейський вибір", - Кличко зустрівся із послами 20 країн Європи - Цензор.НЕТ 1750
показать весь комментарий
16.05.2021 03:42 Ответить
Так такой политик есть. Это Порошенко, который как раз и говорит, что зебильная власть только удаляет Украину от Европы.
показать весь комментарий
15.05.2021 23:20 Ответить
Порошенко так не говорит! -- он говорит, что Украина выбрала европейский путь развития...
...что не соответствует действительности...
показать весь комментарий
16.05.2021 00:01 Ответить
Порошенко и сегодня на форуме ЕС во Львове говорил это. И вообще постоянно так говорит.
Я не говорю о его мотивах, а о факте того, критика зелёной власти за то, что она отдаляет Украину от Европы, звучит у Порошенко постоянно.
показать весь комментарий
16.05.2021 00:04 Ответить
Людмила... -- меня тут банят, уже третий раз за сутки... ...или второй? -- я не считаю... *Звыняйтэ, если шо...
Да, так вот: Украина не выбрала европейский путь развития -- она выбрала Зеленского!

-- после Порошенко.

Я был против! ...но хто я такой? *)
показать весь комментарий
16.05.2021 00:21 Ответить
Я тоже была против Зеленского. Я и сейчас против. Он ни по личностным качествам, ни по умственному развитию, ни по образованности вообще не годится, ни по этому Сеньке эта шапка.
показать весь комментарий
16.05.2021 00:39 Ответить
Да и не по Петьке, честно говоря... -- в текущих обстоятельствах.
показать весь комментарий
16.05.2021 00:47 Ответить
Мы уже противсiх проходили, меченая карта.
показать весь комментарий
16.05.2021 03:59 Ответить
Шамов,а что Зе и сывочолый,это все?Этому "шоколадному" не удастся всю Украину мусором,как Львов завалить,чтобы потом оттуда ванговать...
показать весь комментарий
16.05.2021 14:20 Ответить
А вот поэтому ЗЕбанарии сейчас и заводят пачками уголовные дела на все, что связано с Кличко.

С ЗЕ Блинкен встретился только после Пороха и Кличка, а Ермака вобще отказался даже видеть.
Мелкий дрищ ЗЕ тупо мстит.
показать весь комментарий
15.05.2021 18:33 Ответить
комментарий отмечен как спам
Єрмак був на зустрічі
"Українці високою ціною завоювали свій європейський вибір", - Кличко зустрівся із послами 20 країн Європи - Цензор.НЕТ 2919
показать весь комментарий
15.05.2021 20:22 Ответить
Він був тільки на пресс-конференції.
показать весь комментарий
15.05.2021 21:11 Ответить
Ви скріну не вірите. Там же підпис є.
От іще "... одним цікавим питанням була присутність голови Офісу президента Андрія Єрмака на переговорах Блінкена і Зеленського. Нібито в Білому домі вимагають усунути одного з найближчих соратників президента через нещодавнє оприлюднення стенограми його розмови з адвокатом Трампа Руді Джуліані.
Втім, виявилося, що це були лише чутки: Єрмак був присутній ..."
https://rubryka.com/article/visit-blinken-kyiv/
показать весь комментарий
15.05.2021 22:11 Ответить
Еще раз - Ермак был только на фотосессии во время пресс-конференции.
показать весь комментарий
16.05.2021 02:16 Ответить
Многократные намеки украинской стороны о том, что Ермак очень нужен на встречах, напоролись на отказ Блинкена. В итоге единственными фотографиями, где глава ОП был рядом с госсекретарем, стали фото с пресс-подхода. На одной из встреч Блинкен прямо объяснил Зеленскому, что Ермак не welcome, и это принципиальная позиция, - рассказал собеседник в ОП.
показать весь комментарий
16.05.2021 02:26 Ответить
Народ вибір зробив тільки нікому цей вибір впровадити в життя...
показать весь комментарий
15.05.2021 18:40 Ответить
Ну так вiслюча ж влада впроваджена. Или не?
показать весь комментарий
15.05.2021 18:43 Ответить
Сейчас проведут обыски в двадцати посольствах
показать весь комментарий
15.05.2021 18:42 Ответить
Раскрутка пошла.на фоне Зебила даже косноязычный Витаха выглядит Цицероном
показать весь комментарий
15.05.2021 18:45 Ответить
дол-бы зачем маски напялили на открытом воздухе
показать весь комментарий
15.05.2021 18:49 Ответить
в США маски отменили
показать весь комментарий
15.05.2021 18:52 Ответить
Це атрибут в комуняцьких вилупків.
показать весь комментарий
15.05.2021 19:24 Ответить
Євроцивілізація і ЄС ,це трохи різні речі !!!)))
показать весь комментарий
15.05.2021 19:21 Ответить
Він має на увазі те, що закріплено в Конституції. Тобі щось не подобається, до таежного союзу хочеться?
показать весь комментарий
15.05.2021 21:09 Ответить
комментарий отмечен как спам
виталик, країну захищати, це не в рингу стрибати
показать весь комментарий
15.05.2021 19:02 Ответить
Інша справа хером по клавішах стукати
показать весь комментарий
15.05.2021 21:10 Ответить
Курипко,а ты попробуй попрыгай в ринге...Даже не против Кличко,а так минуты три.Потом расскажеш...
показать весь комментарий
16.05.2021 14:23 Ответить
пострыбай в бадашані
показать весь комментарий
31.05.2021 13:41 Ответить
ГБАО
показать весь комментарий
31.05.2021 13:44 Ответить
Сейчас дурачку зеленому вставят... Вместо того, чтобы обьединять оппозицию и страну на фоне внешней угрозы со стороны Фашисткой РФ, этот имбецил в погоне за баблом сеет раскол и смуту. Израильские политики на фоне конфликта забыли про вражду и конкуренцию. А у нас из всех евреев самый дегенеративный и жалкий.
показать весь комментарий
15.05.2021 19:13 Ответить
В Україні що опозиція і країна роз"єднанні????)))
показать весь комментарий
15.05.2021 19:22 Ответить
Кхе,кхе.....это не выбор!!!.....Это поворот в развитиии цивилизации. Вы еще этого не знаете и не догадываетесь.
А выбор - это когда семки на базаре выбирают.
показать весь комментарий
15.05.2021 19:21 Ответить
Кличко - це гордість Украіни ! 👍🏼👍🏼👍🏼😊
показать весь комментарий
15.05.2021 20:09 Ответить
була...
показать весь комментарий
15.05.2021 21:18 Ответить
а шо ж Зеля Целомудренная?.. - в наркотической нирване, в тёплой ванне с аромабульбашками дЕрмака?
показать весь комментарий
15.05.2021 20:43 Ответить
На Михайловской площади не было ни одного флага ЕС,
Какой-то неадекват площадь оформлял- стенды угнетающе темные
И ещё вопрос - как долго ещё на Майдане будут стоять коричневые оформления ?
показать весь комментарий
15.05.2021 22:40 Ответить
 
 