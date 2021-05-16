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Оккупанты провели конкурс в Крыму: дети собирали-разбирали оружие и демонстрировали уровень строевой подготовки. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

В оккупированном Крыму прошел смотр-конкурс региональных отделений Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) на Южного федерального округа Кубок командующего Черноморским флотом России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"Целью конкурса стала оценка эффективности деятельности военно-патриотических клубов и проверка уровня подготовленности их воспитанников.

В ходе состязаний будущие защитники Отечества соревновались в военно-прикладных видах спорта, таких как сборка и разборка оружия, оказание первой медицинской помощи, продемонстрировали уровень строевой подготовки и исполнения строевых песен, также, на суд жюри были представлены видеопрезентации отрядов.

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В подведении итогов конкурса, которое состоялось в соединении береговой обороны армейского корпуса, помимо командования Черноморского флота приняли участие представители ДОСААФ России по Южному федеральному округу и Республике Крым, руководства республики и командование армейского корпуса.

В ходе церемонии закрытия конкурса командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов наградил команду победителя и призеров, а также лучших по видам соревнований воспитанников военно-патриотических клубов и их руководителей", - говорится в публикации.

Имена и возраст участников и победителей не уточняются.

Оккупанты провели конкурс в Крыму: дети собирали-разбирали оружие и демонстрировали уровень строевой подготовки 01

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Оккупанты провели конкурс в Крыму: дети собирали-разбирали оружие и демонстрировали уровень строевой подготовки 02
Оккупанты провели конкурс в Крыму: дети собирали-разбирали оружие и демонстрировали уровень строевой подготовки 03
Оккупанты провели конкурс в Крыму: дети собирали-разбирали оружие и демонстрировали уровень строевой подготовки 04
Оккупанты провели конкурс в Крыму: дети собирали-разбирали оружие и демонстрировали уровень строевой подготовки 05

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Топ комментарии
+19
Целенаправленно и настойчиво готовят новое пушечное мясо для дальнейших "воссоединений"
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16.05.2021 01:56
+19
Оккупанты провели конкурс в Крыму: дети собирали-разбирали оружие и демонстрировали уровень строевой подготовки - Цензор.НЕТ 3541
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16.05.2021 02:31
+5
Стратегическая авиация США отработала удары по территории России со стороны Северного полюса

https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/05/15/119863/strategicheskaya-aviatsiya-ssha-otrabotala-udary-po-territorii-rossii-so-storony-severnogo-polyusa.shtml
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16.05.2021 01:59
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Не вижу, адекватного обстановке, воспитания украинских детей... -- кацапы их будут бить в итоге.
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16.05.2021 01:52 Ответить
Целенаправленно и настойчиво готовят новое пушечное мясо для дальнейших "воссоединений"
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16.05.2021 01:56 Ответить
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Если в Украине бойцов не подготовят заранее -- у кацапов будет просто церемониальный воссоединительный марш с пушками... ...с украинским салом впридачу.
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16.05.2021 02:00 Ответить
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Каждое лето военно-патриотические лагеря "Юнацький корпус" открывают в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье, Черниговской и Черкасской областях. Патриотизм нужно воспитывать с раннего возраста, чтобы было кому дать по зубам агрессору .
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2018/07/26/7187364/
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16.05.2021 06:26 Ответить
Стратегическая авиация США отработала удары по территории России со стороны Северного полюса

https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/05/15/119863/strategicheskaya-aviatsiya-ssha-otrabotala-udary-po-territorii-rossii-so-storony-severnogo-polyusa.shtml
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16.05.2021 01:59 Ответить
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...ещё можно со стороны Южного Полюса -- в Антарктиде тоже есть территория России... *)
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16.05.2021 02:03 Ответить
Что там бомбить? 100 км севернее Москвы начинается такая разруха и нищета, что бомбы будут дороже нанесенного ущерба, а зажмуреных москалей вообще никогда не считали.
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16.05.2021 08:17 Ответить
В том то и дело что половина населения россии живет в пределах московской и ленинградской области,
Остальная половина в с десяток крупных городов, бомбить много не надо
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16.05.2021 08:31 Ответить
А что вы от плешивого ожидали
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16.05.2021 02:13 Ответить
На закрытой церемонии всем участникам в торжественной обстановке были вручены именные пояса шахидов.
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16.05.2021 02:27 Ответить
Оккупанты провели конкурс в Крыму: дети собирали-разбирали оружие и демонстрировали уровень строевой подготовки - Цензор.НЕТ 3541
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16.05.2021 02:31 Ответить
Жюков обещал что рюсские бабы мяса еще нарожають для паБЕДЫ Мировой революции Оккупанты провели конкурс в Крыму: дети собирали-разбирали оружие и демонстрировали уровень строевой подготовки - Цензор.НЕТ 9113
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16.05.2021 06:04 Ответить
Обычная рашистская показуха для телевизора. Толку от этого биомусора в реальной войне?
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16.05.2021 07:23 Ответить
Разговор двух подвыпивших офицеров в ресторане:
- Вот гражданские утверждают, что они умнее нас, военных.
- Да? А почему же они тогда строем не ходят?
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16.05.2021 07:33 Ответить
Плюсьі совка наліцо ж. (с. Зє.)
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16.05.2021 08:54 Ответить
да эти поколения уже потеряны для Украины
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16.05.2021 09:06 Ответить
Пабєдобєсіе аж зашкалює. Бідні діти,втрачене покоління...
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16.05.2021 09:25 Ответить
Оккупанты провели конкурс в Крыму: дети собирали-разбирали оружие и демонстрировали уровень строевой подготовки - Цензор.НЕТ 230
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16.05.2021 09:29 Ответить
Оккупанты провели конкурс в Крыму: дети собирали-разбирали оружие и демонстрировали уровень строевой подготовки - Цензор.НЕТ 8165
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16.05.2021 09:29 Ответить
строевая подготовка...
время идет вперед, а в стране дебилов ничего не меняется
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16.05.2021 11:50 Ответить
Чисто тебе гитлерюгенд...Нет у этих детей будущего..Скот на убой...
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16.05.2021 12:06 Ответить
потом этих идиотов учат бесплатно в Вузах Украины со всеми льготами.
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16.05.2021 14:01 Ответить
 
 