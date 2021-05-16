Оккупанты провели конкурс в Крыму: дети собирали-разбирали оружие и демонстрировали уровень строевой подготовки. ФОТОрепортаж

В оккупированном Крыму прошел смотр-конкурс региональных отделений Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) на Южного федерального округа Кубок командующего Черноморским флотом России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"Целью конкурса стала оценка эффективности деятельности военно-патриотических клубов и проверка уровня подготовленности их воспитанников.

В ходе состязаний будущие защитники Отечества соревновались в военно-прикладных видах спорта, таких как сборка и разборка оружия, оказание первой медицинской помощи, продемонстрировали уровень строевой подготовки и исполнения строевых песен, также, на суд жюри были представлены видеопрезентации отрядов.

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В подведении итогов конкурса, которое состоялось в соединении береговой обороны армейского корпуса, помимо командования Черноморского флота приняли участие представители ДОСААФ России по Южному федеральному округу и Республике Крым, руководства республики и командование армейского корпуса.

В ходе церемонии закрытия конкурса командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов наградил команду победителя и призеров, а также лучших по видам соревнований воспитанников военно-патриотических клубов и их руководителей", - говорится в публикации.

Имена и возраст участников и победителей не уточняются.

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