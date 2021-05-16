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ДТП с пьяным водителем в Запорожской области: "Лада Калина" столкнулась с микроавтобусом, погибла женщина, 6 человек пострадали. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Бердянском районе Запорожской области произошло ДТП, в результате которого одна женщина погибла, еще шесть человек получили травмы. Водитель автомобиля в состоянии алкогольного опьянения совершил столкновение с микроавтобусом "Мерседес Вито".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Запорожской области.

Установлено, что водитель автомобиля "Лада Калина", 1990 года рождения, не предоставив преимущества в движении, совершил столкновение с маршрутным автобусом "Мерседес Вито". В результате столкновения микроавтобус перевернулся: одна женщина погибла, шесть пассажиров получили травмы.

Водитель и еще два пассажира легковушки не пострадали.

По результатам медицинской экспертизы, водитель "Лады Калины" находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время он задержан в порядке статьи  УПК Украины.

ДТП с пьяным водителем в Запорожской области: Лада Калина столкнулась с микроавтобусом, погибла женщина, 6 человек пострадали 01

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения).

Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

Автор: Ірина Дашківська
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кацапське вбиває...
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16.05.2021 09:00 Ответить
за рулем был украинец але,или во всем куйло будет и дальше виновато? пить меньше надо
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16.05.2021 09:13 Ответить
навряд чи адекватний українець купить собі ладу- каліну.
то був ватан, ілі "какая разніцо".
ще і п'янючий в дупель..
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16.05.2021 09:59 Ответить
Якщо за таке буде смертна кара, то й тоді будуть бухати за кермом! Виродки!!!
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16.05.2021 09:12 Ответить
Маршрутка Віто, кучеряво живуть.
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16.05.2021 09:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=TWVrQzP2tTk
зассатый слева не остановился перед главной
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16.05.2021 09:32 Ответить
Активно ссилю треба давати, з можливістю відкриття в новому вікні.
Ось так.
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16.05.2021 11:31 Ответить
Кожен день такі сумні новини,і всерівно постійно п'яні за кермом.Не зважаючи на штрафи,на соціальний статус,п'ють і все.Допоки в самому суспільстві на побутовому рівні не буде призирства за алкоголь за кермом нічого не вдієш.Садити таких як цей водій потрібно за сттатею навмисне вбивство,це небезпечна особа для суспільства,як і інші вбивці.
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16.05.2021 09:58 Ответить
 
 