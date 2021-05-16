ДТП с пьяным водителем в Запорожской области: "Лада Калина" столкнулась с микроавтобусом, погибла женщина, 6 человек пострадали. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В Бердянском районе Запорожской области произошло ДТП, в результате которого одна женщина погибла, еще шесть человек получили травмы. Водитель автомобиля в состоянии алкогольного опьянения совершил столкновение с микроавтобусом "Мерседес Вито".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Запорожской области.
Установлено, что водитель автомобиля "Лада Калина", 1990 года рождения, не предоставив преимущества в движении, совершил столкновение с маршрутным автобусом "Мерседес Вито". В результате столкновения микроавтобус перевернулся: одна женщина погибла, шесть пассажиров получили травмы.
Водитель и еще два пассажира легковушки не пострадали.
По результатам медицинской экспертизы, водитель "Лады Калины" находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время он задержан в порядке статьи УПК Украины.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения).
Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.
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то був ватан, ілі "какая разніцо".
ще і п'янючий в дупель..
зассатый слева не остановился перед главной
Ось так.