Зеленский почтил память жертв политических репрессий: Склоняем головы перед теми, кто пережил ад. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
В День памяти жертв политических репрессий была установлена корзина цветов от президента Украины Владимира Зеленского к мемориальному знаку на въезде в Национальный историко-мемориальный заповедник "Быковнянские могилы".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Также были возложены цветы к братской могиле и памятному знаку польских захоронений на территории заповедника.
"Тоталитарная система применяла варварские методы расправы, разрушая тысячи судеб и превращая тысячи людей в лагерную пыль. Печально известным символом этих преступлений является Быковнянский лес на окраине Киева. В течение 1937-1941 годов он был местом тайного захоронения жертв политических репрессий, замученных и расстрелянных НКВД в киевских тюрьмах", – отметил Зеленский.
По мнению историков, количество похороненных в Быковнянском лесу может составлять до 100 тысяч человек.
"Помня это, современное поколение независимых украинцев и Украинское государство всегда будет ставить защиту жизни, здоровья, свободы и достоинства каждого человека как высшую ценность", – подчеркнул глава государства.
"Чтим сегодня память каждого погибшего и склоняем головы перед теми, кто пережил ад политических репрессий. Вечная им память", – сказал президент.
Пожалуйста, подождите...
Ми всі - жертви "візуальної диктатури": коли психологічно "чинною" є тільки та картинка, яка зараз перед очима в телевізорі. Або, як геніально написала мені одна читачка, "що минулося, те й забулося". Відбувається така свого роду повзуча лоботомія - ніби видалено в нашого суспільства орган, який відповідає за зв'язок часів і дає змогу бачити й розуміти, звідки береться сьогоднішнє, що воно - з дня вчорашнього, позавчорашнього і так далі. Це, по-моєму, найстрашніший наслідок тоталітаризму. Для цього обробляли не одне покоління, - пам'ять послідовно, по-орвелівськи відбивали ще нашим дідам і батькам, забороняючи згадувати як "нечинне" все, що не входило в офіційний наратив, і я завжди кажу, що "совєтскую власть в етой странє нікто нє отмєнял". - http://ukrzurnal.eu/ukr.archive.html/307/
а Вовочка щасливо жив у совку.
опять унюханное не шевелится как на роковинах Бабьего Яра?
"Он же еврей - ему не надо. Первый раз… Мы не понимаем.
А сегодня президент прислал корзину цветов. А следующий президент уже, наверное, полностью забудет, что был Бабий Яр"
главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх.
Проф. Преображенский@prof_preobr
16 мая 1972 года военный Ан-24Т рухнул на детский сад в Светлогорске. 35 погибших, в том числе 24 ребёнка.
В городе на сутки ввели ЧП, отключили электричество и телефоны.
Стране о трагедии не сообщили.
Граждане СССР не должны были отвлекаться от вкусного пломбира.
Зараз діє лише за протоколом . Насправді він емоційно далекий від цієї трагедії.
- Тому, що Порошенко - КОНДИТЕР, а Зеленський - ГІМНЮК!...
Як казав класик "Мерзко, когда в слова высокие убеждения, а в действиях - низкие поступки"...
Политические репрессии ? Дошло даже до того, что в 1944 вообще кровавым палачом Сталиным вождём кремлёвских коммуно-фашистов было запланировано указом начиная с Донбасса поголовное уничтожение и выселение полностью всех славян- украинцев в Сибирь и заселения освобожденных территорий лапотными москалями кацапами выходцами из татаро - угро - финской России, но для полной реализации этого сатанинского плана помешали смерть палача, и развертывания массового просто яростного сопротивления патриотов УПА которые дорогой ценной своей жизнью спасали свою славянскую украинскую нацию от полного уничтожения кремлёвскими оккупантами коммуно - фашистами, то есть москалями этими угро-финнами из лапотной московской орды. А принцип - "есть народ, есть проблемы, нет народа - нет и проблем" выдумал не кровавый маньяк палач коммуно - фашистов сталин, а его монгольские кровожадные ордынские предшественники из московского улуса и Золотой Орды.
А теперь уже кровавый наследник палача сталина фашист )(уйло замыслил свои планы по уничтожению украинского государства и украинского народа. Заселения славянской украинской территории своими москалями уже как в свою современную колонию кацапскую лапотную новроссию - пиндоссию. Но этот лютый враг проклятая вражеская паРаша которая посягает на на самое святое территориальную целостность,( Крым, Донбасс) на Суверенитет и Свободу Украинского государства, будет рано или поздно по любому справедливо уничтожена многомиллионным Украинским народом-
Правильніше буде: кошик квітів вшанував пам'ять жертв політичних репресій.
Кажучи про жертв комуністичних репресій, Зеленський не згадав комунізм. Як і Сталіна та СРСР
Три абзаци прямої мови глави держави вміщено в розповсюджену його пресслужбою ранкову новину щодо кошиків з квітами від Зеленського у Биківні.
Заборонена нині в Україні комуністична ідеологія ним не згадується. Як і Комуністична партія.
Нічого немає й про Йосипа Сталіна, СРСР та радянську окупацію як таку.
Теж саме стосується невеликого повідомлення у президентському твіттері.
Питання: а Зеленський точно патріот України, як вважають деякі його прихильники?
Я абсолютно не здивований тим , що Зепотерпілий не з'явився на історико - миморіальному
заповіднику у Биківні !
а вот если бы то же самое сделал и сказал сладчайший, то была бы ************** перемога.
опять "он еврей, это ему не нужно...." унюханный валяется ?
зачем ты обозвал своего потужного сладчайшего рабовладельца "фото ЗЕльоного ТЕЛА перед памятником ? опять "он еврей, это ему не нужно...." унюханный валяется"