Британский патрульный корабль направляется в Черное море. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
В Черное море направляется OPV "Trent" - патрульный корабль прибрежной зоны королевского флота Великобритании.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил руководитель проекту Институт Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.
Он отметим: "Мониторинговая группа Blackseanews и "Института Черноморских стратегических исследований" сообщает, по состоянию на 9:00 (киевское время) 16.05.2021 в пролив Босфор в направлении Черного моря подходит патрульный корабль Королевского флота Великобритании OPV "Trent" (Р224).
Аббревиатура OPV - это Offshore Patrol Vessels, то есть патрульный корабль прибрежной зоны. Новый корабль, принятый в состав Королевского флота в августе 2020 года.
Интересный и верный тренд уже заметен среди наших союзников - именно патрульные корабли и патрульные операции по защите судоходства между Босфором и портами Одесской, Николаевской и Херсонской областей нам нужны сейчас для блокировки части рисков".
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Зєлю геть. Дострокові. На віче оберемо нормального
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