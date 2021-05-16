На Львовщине горел автобус, эвакуированы 20 пассажиров, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 мая, около пяти часов утра на автодороге "Киев-Чоп", вблизи города Николаев, во время несения службы полицейские экипажа сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции Стрыйского районного управления полиции, заметили автобус "Мерседес", из моторного отсека которого выбивалось пламя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Львовской области.

Правоохранители остановили транспортное средство, эвакуировали 20 пассажиров, сообщили о происшествии спасателям, приняли участие в ликвидации пожара, помогли вынести вещи пассажиров и охраняли место происшествия до приезда сотрудников ГСЧС.

"Благодаря умелым и решительным действиям полицейских, пострадавших в результате происшествия нет", - следует из сообщения.

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