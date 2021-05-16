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Порошенко (19365) репрессии (2754) Быковня (22) День памяти жертв политических репрессий (24) Европейская Солидарность (998) Дія (354)

"Кто еще видит "плюсы СССР", пусть приедет в Быковню": Порошенко вместе с депутатами "Евросолидарности" почтили память жертв политических репрессий. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

В Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы" депутаты "Европейской Солидарности", волонтеры, общественные активисты, участники войны против российской агрессии вместе с сотнями украинцев почтили память жертв политических репрессий.

Об этом сообщает официальный сайт политической силы, передает Цензор.НЕТ.

Священники ПЦУ и УГКЦ совершили совместную поминальную молитву по невинно убиенных.

Участники чествования возложили цветы к Братской могиле и к Памятному знаку польских захоронений, установили лампады у Центрального монумента Мемориала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский почтил память жертв политических репрессий: Склоняем головы перед теми, кто пережил ад. ФОТО

Кто еще видит плюсы СССР, пусть приедет в Быковню: Порошенко вместе с депутатами Евросолидарности почтили память жертв политических репрессий 01

"Каждый год в эти майские дни большое количество украинцев приходит на быковнянские могилы. В этот сосновый бор, который хранит память о десятках, если не сотнях тысяч украинцев, замученных советской властью. Это символ того, как наш северный сосед сотни лет - от мазепинских времен до агрессии против Украины в Крыму и на востоке - уничтожает украинский народ. И это очень мощная прививка для тех, кто и сейчас не понимает, почему ровно шесть лет назад, 15 мая 2015 года я как пятый Президент Украины подписал закон Украины о декоммунизации", - сказал журналистам лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко.

Кто еще видит плюсы СССР, пусть приедет в Быковню: Порошенко вместе с депутатами Евросолидарности почтили память жертв политических репрессий 02

"Тогда некоторые выступали против декоммунизации. Те, кто выступал, приезжайте сюда, в Быковню. Постойте пару часов, почитайте, что здесь происходило. И вам гораздо лучше будет понятно, почему такой важной была декоммунизация. У нас, к сожалению, много людей, которые анализируют "плюсы и минусы" СССР, Советского Союза. И вы тоже приезжайте сюда, в Быковню. Каждый крест здесь будет ответом вам на "мощные плюсы СССР", - отметил Порошенко.

Также читайте: Российская агрессия против Украины вернула на нашу землю политические репрессии, - МИД

"И дополнительным аргументом, почему так важен фундамент украинской государственности. Почему так важен язык. Потому что за украинский язык пытали украинцев здесь в НКВДшные времена. И сейчас нам его все еще нужно защищать. Почему так важна наша армия. И поэтому сегодня здесь огромное количество ветеранов, которые своим здоровьем, своей кровью, а иногда и своей жизнью, дали право на будущее суверенного независимого нашего государства.

Кто еще видит плюсы СССР, пусть приедет в Быковню: Порошенко вместе с депутатами Евросолидарности почтили память жертв политических репрессий 03

И почему так важна вера. Потому что сегодня представители объединенной Православной Церкви Украины и нашей Греко-Католической Церкви совершили совместный молебен за упокой душ тех мучеников, которые здесь были замучены в 30-е годы. Других церквей не было", - констатировал пятый президент.

"С этого начинается будущее Украины. Из этого мы понимаем, каких рисков мы избежали. Это мощное средство для противодействия российской пропаганде, фейковым новостям и другой лжи пятой колонны. Отсюда в том числе начинается государственность. И таких мест по Украине десятки. От Франковска и Львова - до Донецка и Полтавы. И очень важно, чтобы каждый майский день на этих местах массовых захоронений были молодые украинци. И чтобы это была мощная прививка от российской империи и мощный стимул нашего движения, нашего возвращения в Европу, в Европейский Союз, в НАТО. Никто нас не собьет с этого пути ", - отметил Порошенко.

Кто еще видит плюсы СССР, пусть приедет в Быковню: Порошенко вместе с депутатами Евросолидарности почтили память жертв политических репрессий 04

Быковнянское захоронения жертв сталинских репрессий относится к крупнейшим на территории Украины. Количество похороненных в Быковнянском лесу окончательно не установлено, по мнению историков, оно может составлять от 20 до 100 тысяч человек.

Также читайте: Трагедия коммунистического террора должна стать предохранителем от попыток реанимировать "русский мир" в Украине, - Порошенко

Среди похороненных в Быковне - художники Михаил Бойчук, Василий Седляр, София Налепинская, Николай Ивасюк, Николай Касперович, Иван Падалка, писатели Майк Йохансен, Михаил Семенко, Вероника Черняховская, Мирослава Сопилка, Иван Маловичко, Яков Водяной, Юрий Вухналь, Яков Савченко, Степан Бен, ученые Александр Асаткин, Игнат Ручко, Петр Супруненко, Юрий Ткаченко, Иван Мироновский, Александр Пучкивский, Владимир Белый, актеры и режиссеры Борис Дробинский, Януарий Бортник, Сергей Каргальский Кирилл Гетман, Иосиф Ижакевич, музейщики Федор Козубовский, Неонила Заглада, Лидия Шульгина, Трофим Тесля, церковные деятели - Василий Липковский, Ефим Калишевский, Марко Грушевский, Юрий Михновский.
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Топ комментарии
+53
Серп и молот - смерть и голод
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16.05.2021 14:04
+51
"Кто еще видит "плюсы СССР", пусть приедет в Быковню": Порошенко вместе с депутатами "Евросолидарности" почтили память жертв политических репрессий - Цензор.НЕТ 4792
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16.05.2021 14:07
+45
Да уж, этой речью про "плюсы жизни в СССР" Зеля конечно всех превзошёл. Надеюсь в тюрьме он увидит тоже свои плюсы.
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16.05.2021 14:06
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Золоті слова
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16.05.2021 22:17 Ответить
В бардаку вони вже мають по кілька авто, а в союзі про одну десятиліттями мріяли.
Щоб хтось їхнім життям керував. Казав що і як робити, коли. Як на зоні. І кажете це не раби ???
Вільна людина - відповідає за себе сама. Але кляті совки продовжують обирати таких же совкодрочерів у владу, яких також ніколи не вчили самостійним діям. Тому замість розвитку в них і в країні застій, тому замість збагачення вони крадуть.
Ви ж ніколи не обрали у владу націоналіста. Одного державника вигнали за 5 років. Іншого назвали слабаком і також зганьбили. Ну не пришелепкуваті ??
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17.05.2021 09:40 Ответить
З цим не можу не погодитися: Україну врятує лише жорстка націоналістична влада. По-суті диктатура накшталт НСДАП (тільки НСУАП) свого часу в Німеччині. Ця ідеологія глибинна і безсмертна. Націоналістів в Україні дуже багато - немає гідного Проводу.
PS При Союзі - був, про що я тут розриваюся: поганий, антилюдський, антиукраїнський, але був. І була Держава, жорстка, жорстока, але ефективна.
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17.05.2021 15:49 Ответить
может ты еще безсмертной хочешь быть...?
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16.05.2021 22:20 Ответить
ты , кацапка, аднака, нагло врешь! КАКИЕ ТАКИЕ 30лет? кравчук-кучма-янукович - это 20лет под твоими любимыми совкодрочерами!!! дай номер карты - скинемся тебе на билет до дныры, там все тебе понравится!
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16.05.2021 22:27 Ответить
24 серпня святкуємо 30 річчя Незалежності ! бідна твоя вчителька школото.
і чому ж ви в нас такі тупенькі -горе та й годі.
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16.05.2021 23:16 Ответить
Чогоб це ти так звиздишь? 30 років незалежності - і шо 5 років - президент Ющенко та 5 років президент Порошенко = шо не так , мокша? Скіки разом буде? "Бідна твоя вчителька школото.
і чому ж ви в нас такі тупенькі -горе та й годі."
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16.05.2021 23:30 Ответить
"Хто ще бачить "плюси СРСР", нехай приїде в Биківню": Порошенко разом із депутатами "Євросолідарності" вшанували пам'ять жертв політичних репресій - Цензор.НЕТ 9196 "Хто ще бачить "плюси СРСР", нехай приїде в Биківню": Порошенко разом із депутатами "Євросолідарності" вшанували пам'ять жертв політичних репресій - Цензор.НЕТ 9196 "Хто ще бачить "плюси СРСР", нехай приїде в Биківню": Порошенко разом із депутатами "Євросолідарності" вшанували пам'ять жертв політичних репресій - Цензор.НЕТ 9196 "Хто ще бачить "плюси СРСР", нехай приїде в Биківню": Порошенко разом із депутатами "Євросолідарності" вшанували пам'ять жертв політичних репресій - Цензор.НЕТ 9196
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16.05.2021 23:31 Ответить
хотеть не вредно,
вредно - нифуя не делать
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16.05.2021 17:30 Ответить
да уж сколько можно "нифуя" не делать ... пропахать всю жизнь за копейки, пережить развал экономики после распада империи зла с кравчучками и купонами, в очередях всей семьей и не ныли , думали перемучаемся но потом заживем и дети будут жить в нормальной стране. А НЕТ, они приступили к грабежу,обобрали до нитки и сбережения, и предприятия за ваучеры и недра, и рабочие места, и медицину, и армию, и образование((
Потом думаем ан нет и пошли на Майдан -Бандытам тюрмы! А фигушки , они перегрызлись за власть а значит за потоки (рос.укр. энерго или ЕЭСу) и к власти пришли другие бандюганы - наследники Алика Грека с командой младорехворматоров с конвеерной лентой для бабла в чемоданах.
И снова думает ан НЕТ фиг вам и на Майдан -2 под пули снайперов.
И снова пришли олигархи пересели на потоки злочиннои влады младорехворматоров и начали усиленно грабить оставшееся. А майдановцы на фронт (мешать некому) - вперед рейдерить.
И что нам теперь ещё "нифуя" не делать? Они грабят, а мы содержим страну переводами заробитчан.
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16.05.2021 17:49 Ответить
согласен на все сто
но слезами горю не поможешь
значит ещё не все Майданы закончились у нас...
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16.05.2021 17:56 Ответить
Это к своему ***** обратись, и будет тебе счастье
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16.05.2021 18:15 Ответить
ну что вы прихвостни всех к х"лу направляете у нас своих таких пруд пруди -далеко не ушли.(
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16.05.2021 18:21 Ответить
йди до ху%ла
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16.05.2021 23:06 Ответить
Позвольте поинтересоваться, у вас это где? В мухосранске за уралом?
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17.05.2021 06:28 Ответить
Могильні хрести жертв совкового терору - оце єдині плюси за 70 років кривавого режиму.
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16.05.2021 18:25 Ответить
Популізм і набір слів - "хрестики-плюсики", для лохів, щоб ставили "лайки".
Одні з тисяч прикладів - перший у світі штучний супутник Землі і космонавт, виведений ракетою, зробленою в УРСР, Великим Українцем Сергієм Павловичем Корольовим.Одні з кращих у світі літаки, зроблені в Харкові і Києві (неперевершені досі "Мрії" літають по всьому світу), океанські і морські кораблі, зроблені на ЧСЗ, з-ді "Океан" і "ім 61 комунара" в Миколаєві, одні з кращих на той час автобуси ЛАЗ (Львів) чи танки (Т-64) з ХТЗ.
Це теж "могильні хрести совкового терору?", чи "єдині плюси кривавого режиму"?
Чим можуть похвалитися нинішні "демократи", окрім того, що розікрали і розпродали всю країну, "урізали" Націю на 10 млн. людей і взялися, врешті за святая-святих - Українську Землю. Бо вже продавати нічого. Душу і гідність національну вже давно продали і перепродали. Жидам.
До рівня УРСР, голубонько, нам з вами - "як до місяця рачки"
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17.05.2021 08:48 Ответить
Текст типового раба-совкодрочера.
Звикли рачкувати ? Все життя літерою Г ?
Нагадайте які репресії пережив Корольов і чому його ледь не стратили.
Мені здається, що успіхи українців за кордоном у волі значно грандіозніші. І уявіть чого б вони досягли на теренах вільної України, без отого рабського менталітету. А ЛАЗ, як і багато чого іншого, скопіювали у гидких буржуїв.
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17.05.2021 09:27 Ответить
Ну да, сбежал Сикорский, теперь Украина не имеет своего вертолета.
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17.05.2021 13:27 Ответить
В "УРСР" люди знали, що таке туалетний папір? А ракети... супутник був один, а "Сатана" - сотнями. І нахіба їх штампували в "УРСР"? Щоб життя покращилось?))) Дебіл комуняцький...
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17.05.2021 10:55 Ответить
Бг-ггг... меня не просто улыбнуло, меня торкнуло... О чем МОжно с вами после говорить, если вы и не подозреваете, шо "Икарус" был лучше по комфорту и надежности, чем душегубка на колесах "ЛАЗ". Я уже не не говорю про "Мэрсы" с кодиционером... Вы, мабуть , до "ЛАЗов " пользовались гужевым транспортом. Одна з кращих у свiтi "61 ОКЕАНсько-комунарська" продукцiя, про яку знаете тiльки ви... Могуть ли похвастаться воровством нынешние демократы?... Знамо, шо не во вселенском масштабе, бо комуняко-КГБэшники разворовали, Карл, слышишь, все достояние Союза, нажитое несколькими поколениями советских людей.... А задрипанi почитатели тех коммунофашистских ворюг блеют , шо при совке, вместо дефицитных облизнiв, они купались в изобилии, шо вареник в масле... Поди кожаную тужурочку в сундуке периодически нафталинчиком сдабриваем? ... Або хворий, або падлюка...
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17.05.2021 13:24 Ответить
Не в советское время ли построили фабрики и заводы, которые Петя весьма выгодно прикарманил?
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16.05.2021 18:45 Ответить
Ці заводи без дорогої модернізації нах нікому не були потрібні. Як і решта 90% заводів в СиРиСиРи, які завалились за кілька років без держдотацій. "Іканаміст", мля, знайшовся. Ще розкажи, що прикарманив Юра Косюк з "Нашої Ряби" чи Герега з "Епіцентру")))
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17.05.2021 10:58 Ответить
Пане, не обращайте внимание на вереск неудачников.
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17.05.2021 13:35 Ответить
Берите пример с умных государств
Китай сели посмотрели что былы плохо -- осудили
что хорошо -- приняли
И не брызгали желчью
Порошенко выучился бесплатно ,,выкупил предприятие ,,тоже
У нас купил 30 тонные весы за 286грн /не порошенко а новый собсвенник/
А всешивание стоило 15грн
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16.05.2021 19:15 Ответить
В "умний" Китай Захід вклав за 40 років сотні мільярдів доларів збудував там тисячі і тисячі заводів. І без західних ринків збуту китайцям гаплик.
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17.05.2021 11:00 Ответить
пане, не рвите сердце, таавариСЧ - из АБЫРВАЛГа.
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17.05.2021 13:39 Ответить
дивлюсь на нас українців і дивуюсь. забули репресії і голодомори, забули крути і батурин навіть не хочемо чути про 14 тис вбитих вже вчора, не дай боже "брат " розсердиться. що ми за народ такий? сім років війни, а ми все хочемо заглянути в очі "новоспеченому гітлеру"- нема там миру. там призирство і зневага, там насилля і неволя, там смерть.
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16.05.2021 19:40 Ответить
Ніхто і ніщо НЕ забуто!

путають злочинний політичний московський більшовицький режим(ідеологію) з атрибутами держави (управління, адміністрування територій, господаркою, роботою галузей, зокрема, медицини, освіти, соціального забезпечення...

Люди НЕ хотять срср та звірячого коммуністичного режиму, люди пишуть про те, що хочуть жити вільно і краще на своїй земл,і а для того пишуть порівняння де були на їхню думку плюси.
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16.05.2021 20:05 Ответить

Пропустимо роки кривавого періоду жахливих репресій, штучного голодомору, геноціда сов. народу -рабiв десятками мільйонами в кривавій резервації в комуно фашистському ссср. І візьмемо самий найкращий і самий успішний його період, але навіть і в ньому до середини 1980-х рр в цій жахливій кривавої в'язниці народів срср кожна третя тонна хлібопродуктів вироблялася з імпортного зерна. На зерновому імпорті базувалося виробництво всієї тваринницької продукції. Кривавий ссср був змушений укладати довгострокові угоди про постачання зерна, брати величезні кредити щоб обов'язково щорічно закуповувати його.
9 млн т. в США, 5 млн т. в Канаді, 4 млн т. в Аргентини .... і в інших країнах, навіть не дивлячись на гігантські врожаї в поневоленій державі кремлем УНР яка стала колонією урср. І щоб як то зводити кінці з кінцями головна ставка була зроблена на вивезенні просто величезного обсягу палива, драгметалів і різних корисних копалин. А ось нечувані доходи від них тут же моментально проїдалися, розкрадалися або йшли для збройних сил мілітаристського - поліцейського, кривавого коммуно-фашистського ссср.
І як тільки світові цінні на енергетичні викопні види палива сильно під впали так відразу і назавжди розвалилася ця жахлива кривава в'язниця народів срср. Ось точно така доля чекає і нашого лютого ворога окупанта правонаступницю срср криваву мілітаристську паРашу.-
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16.05.2021 19:52 Ответить
Забагато уваги як до голови фракції з мізерною підтримкою
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16.05.2021 20:48 Ответить
Але замало, як на наступного президента)))
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17.05.2021 11:02 Ответить
смішно
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17.05.2021 20:49 Ответить
Читайте Шаламова В.Т. ... у него короткие рассказы и стихи (вообще бомба)
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16.05.2021 21:17 Ответить
А недавно одна судья хвасталась что гордится своим отцом- тоже судьей, который в 1989 году! Засудил на смерть воина УПА, который к стати уже до этого отсидел за свое "преступление".
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16.05.2021 21:38 Ответить
знал я как то одну суку -звали ее Александра Цой фирма Евросеть , так эта паскуда смеялась когда проезжали это место
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16.05.2021 21:41 Ответить
Единственный плюс СССР заключается в том, что СССР исчез с лица земли.
Если с лица земли, исчезнет кацапстан, то тогда плюсов будет уже два.
Ну а когда из людей выветрится совок, это будет. третьим плюсом.
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16.05.2021 22:26 Ответить
Якби не такий "плюс ссср", як блат, то Педро хріна б вступив до КДУ на міжнародні відносини.
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16.05.2021 22:38 Ответить
проститут, по себе не меряй...
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16.05.2021 22:49 Ответить
Нашествие подоляков.
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16.05.2021 23:07 Ответить
тогда не понимал за что моего лучшего друга детства, втихаря, сссра отправила в афган и там тупо убила, в 18 лет ...
потом понял, это он погиб чтобы сссра казалась великой сраной...
после 2014 года понял, что паРаша опять захотела казаться (не быть) великой сраной...
ну-ну...
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16.05.2021 23:20 Ответить
Петро Олексійович, у Вас настільки тупі прихильники, що навіть соромно - ні не за них -ЗА ВАС!
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16.05.2021 23:26 Ответить
Была патрпрослойка приспособленцев,жившая в совке при коммунизме. Вот они скучают точно. Им точно есть за чем скучать. Знавал таких,у которых черная икра в трехлитровых банках дома пропадала.
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16.05.2021 23:36 Ответить
ага, и гаражи, ГАРАЖИ С забитіе наличкой - а деть - некуда...)))))
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16.05.2021 23:43 Ответить
... просто камсі-камса-комунякам набридло по сочах відпочивати, захотільсь на сейшелах, набридли чорні смердючи "волги", захотілось шкіряних салонів "майбахів"... і - вони нікуди не поділися, вони стали нашими "прізідентами", нашими "аліхархамі", а, для того, що б народ і думати "скігліти" не смів, створили таку собі квазі-мафіозну ментавську державку (десь - гебешну), і правлять собі... а народ?!... ярмо, бубонці і добра нагайка - все для народу... ну і з сусідом, ****** звезло, бо ж не дай Бог українці з лайна виберуться...
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17.05.2021 00:23 Ответить
я знаю один плюс: киевская кондитерская фабрика имени карла-марла, которую богоравный "декоммунизировал" из лютой ненависти в заклятому совку.
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17.05.2021 00:31 Ответить
та не скажи - тада ті забіл ЗЄбіл - и бабульки от роскацапо правітельства на фільми))) та куча обл газов та обл єнерго- бабушка и гудок, та наверно, еще нищего фирташа забыл - он то побирался по мелочи , тока 4-процентов обл газа + ТИТАН Боженька почесному подарил... а еЩЕ про подаренные Боженькой ДРУГИМ металлзаводы, плавильни, и прокатку труб... Ай вей - печально... никаие канхветы не помогут!!!!))))
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17.05.2021 01:18 Ответить
Люта ненависть - це про тебе. Люта ненависть до більш розумніших, успішніших, багатших. Ти - совок, бідний, тупий та заздрісний.
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17.05.2021 11:05 Ответить
У Порошенко свои счеты с коммунистами. За батю, репрессированного за воровство.
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17.05.2021 04:01 Ответить
Спасибі тобі, Петре! Ти продовжуєш рятувати Україну від московсько-комуністичного віруса, що страшніший за будь-який ковід... Ми з тобою! Слава Україні! Героям слава!
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17.05.2021 07:11 Ответить
А колись могили в Биковні були "зашифровані" і завдяки українським десидентам ми взнали про них.
Сатанинський радянський кремлівський режим і його слуги боялися правди про свої злочини.
Що там в голові у людей які хочуть радянського союзу і це при мілйонах вбитих ні за що "Хто ще бачить "плюси СРСР", нехай приїде в Биківню": Порошенко разом із депутатами "Євросолідарності" вшанували пам'ять жертв політичних репресій - Цензор.НЕТ 1653
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17.05.2021 12:01 Ответить
"Хто ще бачить "плюси СРСР", нехай приїде в Биківню": Порошенко разом із депутатами "Євросолідарності" вшанували пам'ять жертв політичних репресій - Цензор.НЕТ 3568
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17.05.2021 12:07 Ответить
"Хто ще бачить "плюси СРСР", нехай приїде в Биківню": Порошенко разом із депутатами "Євросолідарності" вшанували пам'ять жертв політичних репресій - Цензор.НЕТ 7906
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17.05.2021 12:08 Ответить
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