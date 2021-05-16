"Кто еще видит "плюсы СССР", пусть приедет в Быковню": Порошенко вместе с депутатами "Евросолидарности" почтили память жертв политических репрессий. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
В Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы" депутаты "Европейской Солидарности", волонтеры, общественные активисты, участники войны против российской агрессии вместе с сотнями украинцев почтили память жертв политических репрессий.
Об этом сообщает официальный сайт политической силы, передает Цензор.НЕТ.
Священники ПЦУ и УГКЦ совершили совместную поминальную молитву по невинно убиенных.
Участники чествования возложили цветы к Братской могиле и к Памятному знаку польских захоронений, установили лампады у Центрального монумента Мемориала.
"Каждый год в эти майские дни большое количество украинцев приходит на быковнянские могилы. В этот сосновый бор, который хранит память о десятках, если не сотнях тысяч украинцев, замученных советской властью. Это символ того, как наш северный сосед сотни лет - от мазепинских времен до агрессии против Украины в Крыму и на востоке - уничтожает украинский народ. И это очень мощная прививка для тех, кто и сейчас не понимает, почему ровно шесть лет назад, 15 мая 2015 года я как пятый Президент Украины подписал закон Украины о декоммунизации", - сказал журналистам лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко.
"Тогда некоторые выступали против декоммунизации. Те, кто выступал, приезжайте сюда, в Быковню. Постойте пару часов, почитайте, что здесь происходило. И вам гораздо лучше будет понятно, почему такой важной была декоммунизация. У нас, к сожалению, много людей, которые анализируют "плюсы и минусы" СССР, Советского Союза. И вы тоже приезжайте сюда, в Быковню. Каждый крест здесь будет ответом вам на "мощные плюсы СССР", - отметил Порошенко.
"И дополнительным аргументом, почему так важен фундамент украинской государственности. Почему так важен язык. Потому что за украинский язык пытали украинцев здесь в НКВДшные времена. И сейчас нам его все еще нужно защищать. Почему так важна наша армия. И поэтому сегодня здесь огромное количество ветеранов, которые своим здоровьем, своей кровью, а иногда и своей жизнью, дали право на будущее суверенного независимого нашего государства.
И почему так важна вера. Потому что сегодня представители объединенной Православной Церкви Украины и нашей Греко-Католической Церкви совершили совместный молебен за упокой душ тех мучеников, которые здесь были замучены в 30-е годы. Других церквей не было", - констатировал пятый президент.
"С этого начинается будущее Украины. Из этого мы понимаем, каких рисков мы избежали. Это мощное средство для противодействия российской пропаганде, фейковым новостям и другой лжи пятой колонны. Отсюда в том числе начинается государственность. И таких мест по Украине десятки. От Франковска и Львова - до Донецка и Полтавы. И очень важно, чтобы каждый майский день на этих местах массовых захоронений были молодые украинци. И чтобы это была мощная прививка от российской империи и мощный стимул нашего движения, нашего возвращения в Европу, в Европейский Союз, в НАТО. Никто нас не собьет с этого пути ", - отметил Порошенко.
Быковнянское захоронения жертв сталинских репрессий относится к крупнейшим на территории Украины. Количество похороненных в Быковнянском лесу окончательно не установлено, по мнению историков, оно может составлять от 20 до 100 тысяч человек.
Среди похороненных в Быковне - художники Михаил Бойчук, Василий Седляр, София Налепинская, Николай Ивасюк, Николай Касперович, Иван Падалка, писатели Майк Йохансен, Михаил Семенко, Вероника Черняховская, Мирослава Сопилка, Иван Маловичко, Яков Водяной, Юрий Вухналь, Яков Савченко, Степан Бен, ученые Александр Асаткин, Игнат Ручко, Петр Супруненко, Юрий Ткаченко, Иван Мироновский, Александр Пучкивский, Владимир Белый, актеры и режиссеры Борис Дробинский, Януарий Бортник, Сергей Каргальский Кирилл Гетман, Иосиф Ижакевич, музейщики Федор Козубовский, Неонила Заглада, Лидия Шульгина, Трофим Тесля, церковные деятели - Василий Липковский, Ефим Калишевский, Марко Грушевский, Юрий Михновский.
Пожалуйста, подождите...
Щоб хтось їхнім життям керував. Казав що і як робити, коли. Як на зоні. І кажете це не раби ???
Вільна людина - відповідає за себе сама. Але кляті совки продовжують обирати таких же совкодрочерів у владу, яких також ніколи не вчили самостійним діям. Тому замість розвитку в них і в країні застій, тому замість збагачення вони крадуть.
Ви ж ніколи не обрали у владу націоналіста. Одного державника вигнали за 5 років. Іншого назвали слабаком і також зганьбили. Ну не пришелепкуваті ??
PS При Союзі - був, про що я тут розриваюся: поганий, антилюдський, антиукраїнський, але був. І була Держава, жорстка, жорстока, але ефективна.
і чому ж ви в нас такі тупенькі -горе та й годі.
і чому ж ви в нас такі тупенькі -горе та й годі."
вредно - нифуя не делать
Потом думаем ан нет и пошли на Майдан -Бандытам тюрмы! А фигушки , они перегрызлись за власть а значит за потоки (рос.укр. энерго или ЕЭСу) и к власти пришли другие бандюганы - наследники Алика Грека с командой младорехворматоров с конвеерной лентой для бабла в чемоданах.
И снова думает ан НЕТ фиг вам и на Майдан -2 под пули снайперов.
И снова пришли олигархи пересели на потоки злочиннои влады младорехворматоров и начали усиленно грабить оставшееся. А майдановцы на фронт (мешать некому) - вперед рейдерить.
И что нам теперь ещё "нифуя" не делать? Они грабят, а мы содержим страну переводами заробитчан.
но слезами горю не поможешь
значит ещё не все Майданы закончились у нас...
Одні з тисяч прикладів - перший у світі штучний супутник Землі і космонавт, виведений ракетою, зробленою в УРСР, Великим Українцем Сергієм Павловичем Корольовим.Одні з кращих у світі літаки, зроблені в Харкові і Києві (неперевершені досі "Мрії" літають по всьому світу), океанські і морські кораблі, зроблені на ЧСЗ, з-ді "Океан" і "ім 61 комунара" в Миколаєві, одні з кращих на той час автобуси ЛАЗ (Львів) чи танки (Т-64) з ХТЗ.
Це теж "могильні хрести совкового терору?", чи "єдині плюси кривавого режиму"?
Чим можуть похвалитися нинішні "демократи", окрім того, що розікрали і розпродали всю країну, "урізали" Націю на 10 млн. людей і взялися, врешті за святая-святих - Українську Землю. Бо вже продавати нічого. Душу і гідність національну вже давно продали і перепродали. Жидам.
До рівня УРСР, голубонько, нам з вами - "як до місяця рачки"
Звикли рачкувати ? Все життя літерою Г ?
Нагадайте які репресії пережив Корольов і чому його ледь не стратили.
Мені здається, що успіхи українців за кордоном у волі значно грандіозніші. І уявіть чого б вони досягли на теренах вільної України, без отого рабського менталітету. А ЛАЗ, як і багато чого іншого, скопіювали у гидких буржуїв.
Китай сели посмотрели что былы плохо -- осудили
что хорошо -- приняли
И не брызгали желчью
Порошенко выучился бесплатно ,,выкупил предприятие ,,тоже
У нас купил 30 тонные весы за 286грн /не порошенко а новый собсвенник/
А всешивание стоило 15грн
путають злочинний політичний московський більшовицький режим(ідеологію) з атрибутами держави (управління, адміністрування територій, господаркою, роботою галузей, зокрема, медицини, освіти, соціального забезпечення...
Люди НЕ хотять срср та звірячого коммуністичного режиму, люди пишуть про те, що хочуть жити вільно і краще на своїй земл,і а для того пишуть порівняння де були на їхню думку плюси.
Пропустимо роки кривавого періоду жахливих репресій, штучного голодомору, геноціда сов. народу -рабiв десятками мільйонами в кривавій резервації в комуно фашистському ссср. І візьмемо самий найкращий і самий успішний його період, але навіть і в ньому до середини 1980-х рр в цій жахливій кривавої в'язниці народів срср кожна третя тонна хлібопродуктів вироблялася з імпортного зерна. На зерновому імпорті базувалося виробництво всієї тваринницької продукції. Кривавий ссср був змушений укладати довгострокові угоди про постачання зерна, брати величезні кредити щоб обов'язково щорічно закуповувати його.
9 млн т. в США, 5 млн т. в Канаді, 4 млн т. в Аргентини .... і в інших країнах, навіть не дивлячись на гігантські врожаї в поневоленій державі кремлем УНР яка стала колонією урср. І щоб як то зводити кінці з кінцями головна ставка була зроблена на вивезенні просто величезного обсягу палива, драгметалів і різних корисних копалин. А ось нечувані доходи від них тут же моментально проїдалися, розкрадалися або йшли для збройних сил мілітаристського - поліцейського, кривавого коммуно-фашистського ссср.
І як тільки світові цінні на енергетичні викопні види палива сильно під впали так відразу і назавжди розвалилася ця жахлива кривава в'язниця народів срср. Ось точно така доля чекає і нашого лютого ворога окупанта правонаступницю срср криваву мілітаристську паРашу.-
Если с лица земли, исчезнет кацапстан, то тогда плюсов будет уже два.
Ну а когда из людей выветрится совок, это будет. третьим плюсом.
потом понял, это он погиб чтобы сссра казалась великой сраной...
после 2014 года понял, что паРаша опять захотела казаться (не быть) великой сраной...
ну-ну...
Сатанинський радянський кремлівський режим і його слуги боялися правди про свої злочини.
Що там в голові у людей які хочуть радянського союзу і це при мілйонах вбитих ні за що