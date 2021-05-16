"Кто еще видит "плюсы СССР", пусть приедет в Быковню": Порошенко вместе с депутатами "Евросолидарности" почтили память жертв политических репрессий. ФОТОрепортаж

В Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы" депутаты "Европейской Солидарности", волонтеры, общественные активисты, участники войны против российской агрессии вместе с сотнями украинцев почтили память жертв политических репрессий.

Об этом сообщает официальный сайт политической силы, передает Цензор.НЕТ.

Священники ПЦУ и УГКЦ совершили совместную поминальную молитву по невинно убиенных.

Участники чествования возложили цветы к Братской могиле и к Памятному знаку польских захоронений, установили лампады у Центрального монумента Мемориала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский почтил память жертв политических репрессий: Склоняем головы перед теми, кто пережил ад. ФОТО

"Каждый год в эти майские дни большое количество украинцев приходит на быковнянские могилы. В этот сосновый бор, который хранит память о десятках, если не сотнях тысяч украинцев, замученных советской властью. Это символ того, как наш северный сосед сотни лет - от мазепинских времен до агрессии против Украины в Крыму и на востоке - уничтожает украинский народ. И это очень мощная прививка для тех, кто и сейчас не понимает, почему ровно шесть лет назад, 15 мая 2015 года я как пятый Президент Украины подписал закон Украины о декоммунизации", - сказал журналистам лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко.

"Тогда некоторые выступали против декоммунизации. Те, кто выступал, приезжайте сюда, в Быковню. Постойте пару часов, почитайте, что здесь происходило. И вам гораздо лучше будет понятно, почему такой важной была декоммунизация. У нас, к сожалению, много людей, которые анализируют "плюсы и минусы" СССР, Советского Союза. И вы тоже приезжайте сюда, в Быковню. Каждый крест здесь будет ответом вам на "мощные плюсы СССР", - отметил Порошенко.

Также читайте: Российская агрессия против Украины вернула на нашу землю политические репрессии, - МИД

"И дополнительным аргументом, почему так важен фундамент украинской государственности. Почему так важен язык. Потому что за украинский язык пытали украинцев здесь в НКВДшные времена. И сейчас нам его все еще нужно защищать. Почему так важна наша армия. И поэтому сегодня здесь огромное количество ветеранов, которые своим здоровьем, своей кровью, а иногда и своей жизнью, дали право на будущее суверенного независимого нашего государства.

И почему так важна вера. Потому что сегодня представители объединенной Православной Церкви Украины и нашей Греко-Католической Церкви совершили совместный молебен за упокой душ тех мучеников, которые здесь были замучены в 30-е годы. Других церквей не было", - констатировал пятый президент.

"С этого начинается будущее Украины. Из этого мы понимаем, каких рисков мы избежали. Это мощное средство для противодействия российской пропаганде, фейковым новостям и другой лжи пятой колонны. Отсюда в том числе начинается государственность. И таких мест по Украине десятки. От Франковска и Львова - до Донецка и Полтавы. И очень важно, чтобы каждый майский день на этих местах массовых захоронений были молодые украинци. И чтобы это была мощная прививка от российской империи и мощный стимул нашего движения, нашего возвращения в Европу, в Европейский Союз, в НАТО. Никто нас не собьет с этого пути ", - отметил Порошенко.

Быковнянское захоронения жертв сталинских репрессий относится к крупнейшим на территории Украины. Количество похороненных в Быковнянском лесу окончательно не установлено, по мнению историков, оно может составлять от 20 до 100 тысяч человек.

Также читайте: Трагедия коммунистического террора должна стать предохранителем от попыток реанимировать "русский мир" в Украине, - Порошенко

Среди похороненных в Быковне - художники Михаил Бойчук, Василий Седляр, София Налепинская, Николай Ивасюк, Николай Касперович, Иван Падалка, писатели Майк Йохансен, Михаил Семенко, Вероника Черняховская, Мирослава Сопилка, Иван Маловичко, Яков Водяной, Юрий Вухналь, Яков Савченко, Степан Бен, ученые Александр Асаткин, Игнат Ручко, Петр Супруненко, Юрий Ткаченко, Иван Мироновский, Александр Пучкивский, Владимир Белый, актеры и режиссеры Борис Дробинский, Януарий Бортник, Сергей Каргальский Кирилл Гетман, Иосиф Ижакевич, музейщики Федор Козубовский, Неонила Заглада, Лидия Шульгина, Трофим Тесля, церковные деятели - Василий Липковский, Ефим Калишевский, Марко Грушевский, Юрий Михновский.