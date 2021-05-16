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Израиль (1760) Россия (91317) Хамас (153) Богачук Олег (1433)

"Россия = Хамас": под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, 16 мая, в 14.00 под посольством Российской Федерации в Киеве стартовал митинг солидарности с Израилем.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"В последние дни Государство Израиль подвергается большому количеству ракетных ударов со стороны террористической группировки ХАМАС, которые преследуют единственную цель - полное уничтожение Израиля. Однако, кому же выгодно разжигание новой волны агрессии на Ближнем Востоке? Нам известен лишь один бенефициар этого конфликта - государство-террорист Российская Федерация", - отмечают организаторы акции.

Подчеркивается, что руководству РФ безразлично, где убивать демократию, уничтожать человеческие судьбы - на востоке Украины или на Ближнем Востоке. Ведь угрозой для существования путинского режима являются страны, которые стремятся к миру и стабильности.

"Вот казалось бы - где Россия, а где Израиль и Сектор Газа? Но послушайте недавнее заявление Путина о ситуации на Ближнем Востоке: "Это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности". Вам не послышалось, потому что границы Россия проводит там где вздумается, где заканчивается здравый смысл и начинается хаос, война", - сказано в анонсе акции.

Россия = Хамас: под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем 01
Россия = Хамас: под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем 02
Россия = Хамас: под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем 03
Россия = Хамас: под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем 04
Россия = Хамас: под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем 05
Россия = Хамас: под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем 06
Россия = Хамас: под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем 07
Россия = Хамас: под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем 08
Россия = Хамас: под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем 09
Россия = Хамас: под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем 10
Россия = Хамас: под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем 11
Россия = Хамас: под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем 12
Россия = Хамас: под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем 13
Россия = Хамас: под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем 14
Россия = Хамас: под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем 15
Россия = Хамас: под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем 16
Россия = Хамас: под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем 17

По данным нашего корреспондента, собравшиеся на акцию написали на белом полотне ткани "Россия = Хамас". Акция прошла мирно, никаких столкновений не было. 

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+34
"Россия = Хамас": под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем - Цензор.НЕТ 98
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16.05.2021 16:03
+24
бо так называемая "Палестина" это фейк вроде "ДНР" придуманный СССР и созданный СССР.
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16.05.2021 16:05
+22
Бо Ізраїль - це форпост західної цивілізації та прогресу на Близькому Сході.
А різні "хамаси" - це як ОРДЛО: стагнація, регрес, духовні зкріпи та мишобратерство із самі-знаєте-ким.

Який шлях вам ближче?
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16.05.2021 16:27
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Страница 2 из 2
та то росіяни підтримують ізраїль на нашій території )))
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17.05.2021 15:25 Ответить
Россия должна возместить весь ущерб от обстрелов.
Пусть обследуют и всё хорошенько посчитают.
И выставят счёт кремлю.
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16.05.2021 22:55 Ответить
Почему Израиль не проводит митинги солидарности с Украиной, в нашей войне с московией. Почему Израиль до сих пор не признал Голодомор геноцидом украинского народа?! Шо мешает?
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17.05.2021 00:10 Ответить
Наверняка эти митинги в Украине организовывают и проплачивают ейные олигархи.
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17.05.2021 06:53 Ответить
Раньше я относился с сочувствием к Израилю. Но от того что творит в Украине гражданин Израиля Коломойский, я полностью сочувствие потерял. Хотя я им и зла не желаю.
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17.05.2021 06:50 Ответить
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17.05.2021 07:49 Ответить
Олигархи и политики, которые являются проолигархическими - организованные. Много народов, особенно евреи организованные. Украинцы как народ неорганизованные. Это наша беда, поэтому организованные нас дурят как хотят.
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17.05.2021 07:55 Ответить
Необходимо организоваться. Как это сделать это отдельный вопрос. И как сделать чтобы лидеры не попали под влияние тех других.
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17.05.2021 07:57 Ответить
Вийшли з прапорами захищати Ізраїль -- фашистського окупанта на палестинській землі. Хто це організував, звісно, єврейська влада. Скоро й тут буде палестинська трагедія.
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17.05.2021 12:32 Ответить
Флаг вот этой страны таскают над Киевом.
"Росія = Хамас": під посольством РФ у Києві відбувся мітинг солідарності з Ізраїлем - Цензор.НЕТ 9485
И пытаются заменить реальность виртуальностью.
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17.05.2021 15:39 Ответить
Еще раз. Мечеть Аль-Акса захватывают хабадники. Украинские земли захватывают хабадники. С кем должна быть солидарна Украина?
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17.05.2021 15:56 Ответить
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