"Россия = Хамас": под посольством РФ в Киеве состоялся митинг солидарности с Израилем. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 мая, в 14.00 под посольством Российской Федерации в Киеве стартовал митинг солидарности с Израилем.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"В последние дни Государство Израиль подвергается большому количеству ракетных ударов со стороны террористической группировки ХАМАС, которые преследуют единственную цель - полное уничтожение Израиля. Однако, кому же выгодно разжигание новой волны агрессии на Ближнем Востоке? Нам известен лишь один бенефициар этого конфликта - государство-террорист Российская Федерация", - отмечают организаторы акции.

Подчеркивается, что руководству РФ безразлично, где убивать демократию, уничтожать человеческие судьбы - на востоке Украины или на Ближнем Востоке. Ведь угрозой для существования путинского режима являются страны, которые стремятся к миру и стабильности.

"Вот казалось бы - где Россия, а где Израиль и Сектор Газа? Но послушайте недавнее заявление Путина о ситуации на Ближнем Востоке: "Это происходит в непосредственной близости от наших границ и напрямую затрагивает интересы нашей безопасности". Вам не послышалось, потому что границы Россия проводит там где вздумается, где заканчивается здравый смысл и начинается хаос, война", - сказано в анонсе акции.



































По данным нашего корреспондента, собравшиеся на акцию написали на белом полотне ткани "Россия = Хамас". Акция прошла мирно, никаких столкновений не было.

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук.