РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12070 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
8 727 30
обстрел (20252) операция Объединенных сил (4182) огнемет (11)

Российско-оккупационные войска обстреляли из огнеметов Катериновку. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

16 мая, украинская сторона зафиксировала и верифицировала факты применения вооруженными формированиями РФ реактивного пехотного огнемета. В частности, оккупантами был открыт огонь термобарическими боеприпасами в направлении населенного пункта Катериновка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Стоит отметить, что такой вид оружия позволяет вести эффективный обстрел на дальность до 600 м, а в месте взрыва - заряд боевой подрывается, формируя огненное облако объемом 120 кубометров. Такие огнеметы находятся на вооружении российской армии и применялись в ходе первой и второй чеченских войн, спецопераций в Дагестане и Ингушетии, а теперь и в Украине. Этот случай является еще одним очередным свидетельством открытой поставки РФ вооружения и военной техники на территорию ОРДЛО с целью эскалации конфликта", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток 15 мая террористы на Донбассе 6 раз нарушили перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Обо всех зафиксированных нарушениях минских договоренностей вооруженными формированиями РФ Украинская сторона Совместного центра контроля и координацииК оперативно проинформировала СММ ОБСЕ.

"Еще раз утвердительно подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств, по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - резюмируется в сообщении.

Российско-оккупационные войска обстреляли из огнеметов Катериновку 01
Российско-оккупационные войска обстреляли из огнеметов Катериновку 02
Российско-оккупационные войска обстреляли из огнеметов Катериновку 03
Российско-оккупационные войска обстреляли из огнеметов Катериновку 04
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
Российско-оккупационные войска обстреляли из огнеметов Катериновку - Цензор.НЕТ 3478
показать весь комментарий
16.05.2021 15:22
+17
Не подобаються мені новини де жаліються на ворога, мені подобаються новини де ворог жре землю, вони радісніше Российско-оккупационные войска обстреляли из огнеметов Катериновку - Цензор.НЕТ 8259
показать весь комментарий
16.05.2021 15:29
+8
Отаке воно зелене перемир"я!!! Головне не стріляти і жодної агресіі в бік агресора !!!)))
показать весь комментарий
16.05.2021 15:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Российско-оккупационные войска обстреляли из огнеметов Катериновку - Цензор.НЕТ 3478
показать весь комментарий
16.05.2021 15:22 Ответить
Отаке воно зелене перемир"я!!! Головне не стріляти і жодної агресіі в бік агресора !!!)))
показать весь комментарий
16.05.2021 15:29 Ответить
Не подобаються мені новини де жаліються на ворога, мені подобаються новини де ворог жре землю, вони радісніше Российско-оккупационные войска обстреляли из огнеметов Катериновку - Цензор.НЕТ 8259
показать весь комментарий
16.05.2021 15:29 Ответить
Ти що про наказ генітальнішего архістратіга ********** не чув-Не стріляти !!!)))
показать весь комментарий
16.05.2021 15:34 Ответить
я наказами наркоманів не цікавлюсь
показать весь комментарий
16.05.2021 15:44 Ответить
На жаль,волею "мудрого наріда", цей наркоман Президент України !!!)))
показать весь комментарий
16.05.2021 15:47 Ответить
"Обо всех зафиксированных нарушениях минских договоренностей вооруженными формированиями РФ Украинская сторона Совместного центра контроля и координацииК оперативно проинформировала СММ ОБСЕ"
_А-аа. Да? Ну значит они больше не будут... Не стрелять же по ним в ответ?!
показать весь комментарий
16.05.2021 15:36 Ответить
Что ещё должен сделать зетьман чтобы до плугов дошло что это враг Украины?
показать весь комментарий
16.05.2021 15:38 Ответить
...может, гавнокомандующий придет в сознание, когдав украине появится это? Российско-оккупационные войска обстреляли из огнеметов Катериновку - Цензор.НЕТ 8400
Российско-оккупационные войска обстреляли из огнеметов Катериновку - Цензор.НЕТ 3489
показать весь комментарий
16.05.2021 15:48 Ответить
Оно работает на кремль! Так как, по-твоему, оно может "придти в сознание"?!
показать весь комментарий
16.05.2021 15:52 Ответить
Российско-оккупационные войска обстреляли из огнеметов Катериновку - Цензор.НЕТ 4294
показать весь комментарий
16.05.2021 16:08 Ответить
"Это" уже давно в Украине. Читай отчёты ОБСЕ.
показать весь комментарий
16.05.2021 16:42 Ответить
Уже было.
Вы, просто пропустили эту новость.
Из трёх установок, мы сожгли одну.
После этого, кацапьё отвело их, и больше не светило нигде.
показать весь комментарий
16.05.2021 22:13 Ответить
Єто и било....
показать весь комментарий
17.05.2021 00:17 Ответить
Ответьте тварям сернокислотным дождём с железобетонным градом.
показать весь комментарий
16.05.2021 15:49 Ответить
Российско-оккупационные войска обстреляли из огнеметов Катериновку - Цензор.НЕТ 6238
показать весь комментарий
16.05.2021 15:49 Ответить
А Великий кондитер зЕгордрон, не собирается выпускать конфеты "Глаза *****" и регулярно снабжать зЕлоха?
показать весь комментарий
16.05.2021 15:59 Ответить
А кто тут главный Бутусов или Эрнст? Тут тоже можно клепать распятых мальчиков?
Вообще-то там куда прилетает выстрел из РПО Шмель, картинка, наверное, несколько иная, чем на этих фото

Ну например - как объяснить нетронутую, девственную лесную подстилку и лежащую на ней трубу с лежащими на ней аккуратными песчаными кучками? Ну или девственную зелень там, где перед фотосессией должно было присутствовать 80 м3 температуры 3000С ...
показать весь комментарий
16.05.2021 16:32 Ответить
Васылько, это разгонная часть выстрела, она на момент взрыва пустая и легкая и её в первую очередь отшвыривает нафиг
показать весь комментарий
16.05.2021 17:11 Ответить
все так- але не так... "разгонка" виплевуеться біля стрілка....- то що , ті фото зроблені де, ким і коли....
показать весь комментарий
16.05.2021 17:26 Ответить
Базильюччо, ты видел как приземляется Град в осколочном режиме взрывателя? У него разгонная часть тоже пустая, уже через пару секунд после выхода из направляющей.
показать весь комментарий
16.05.2021 21:19 Ответить
80 м3 это совсем немного - 3х3х3 метра, вот если бы это был напалм...
показать весь комментарий
16.05.2021 17:44 Ответить
Перечитай букварь по арифметике Російсько-окупаційні війська обстріляли з вогнеметів Катеринівку - Цензор.НЕТ 5229
показать весь комментарий
16.05.2021 21:21 Ответить
не сработала вундерфафля, как и с сракетами, и калибрами и т.п. могучее орущее!
показать весь комментарий
17.05.2021 00:20 Ответить
Если бы не сработала, то голова была бы на месте и возились бы возле нее не фотографы, а саперы. То что не срабатывает в штатном режиме, потом может сработать в любой момент, от любого шороха.
показать весь комментарий
17.05.2021 11:42 Ответить
ну и? Сказать по теме чего хотел?
показать весь комментарий
20.05.2021 02:00 Ответить
Корова, говорю, плакала, когда огородами убегала от танка фошызских коратилей
показать весь комментарий
20.05.2021 14:50 Ответить
незрозуміло ...- коли були ті обстріли.... так як після підриву термобалістичного там повинна були зовсім інша картина - чорна гарь......- а на фото молода зелена поросль.... Російсько-окупаційні війська обстріляли з вогнеметів Катеринівку - Цензор.НЕТ 9701
показать весь комментарий
16.05.2021 17:21 Ответить
А Байрактари стоят ржавеют, а єти огнеметами уже пуляют, шо можно сказать про Зелю
показать весь комментарий
16.05.2021 21:05 Ответить
та не жалейте население, оно снова проголосовало за опзжо
показать весь комментарий
16.05.2021 22:28 Ответить
 
 