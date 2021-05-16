Российско-оккупационные войска обстреляли из огнеметов Катериновку. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
16 мая, украинская сторона зафиксировала и верифицировала факты применения вооруженными формированиями РФ реактивного пехотного огнемета. В частности, оккупантами был открыт огонь термобарическими боеприпасами в направлении населенного пункта Катериновка.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
"Стоит отметить, что такой вид оружия позволяет вести эффективный обстрел на дальность до 600 м, а в месте взрыва - заряд боевой подрывается, формируя огненное облако объемом 120 кубометров. Такие огнеметы находятся на вооружении российской армии и применялись в ходе первой и второй чеченских войн, спецопераций в Дагестане и Ингушетии, а теперь и в Украине. Этот случай является еще одним очередным свидетельством открытой поставки РФ вооружения и военной техники на территорию ОРДЛО с целью эскалации конфликта", - говорится в сообщении.
Обо всех зафиксированных нарушениях минских договоренностей вооруженными формированиями РФ Украинская сторона Совместного центра контроля и координацииК оперативно проинформировала СММ ОБСЕ.
"Еще раз утвердительно подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств, по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - резюмируется в сообщении.
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_А-аа. Да? Ну значит они больше не будут... Не стрелять же по ним в ответ?!
Вы, просто пропустили эту новость.
Из трёх установок, мы сожгли одну.
После этого, кацапьё отвело их, и больше не светило нигде.
Вообще-то там куда прилетает выстрел из РПО Шмель, картинка, наверное, несколько иная, чем на этих фото
Ну например - как объяснить нетронутую, девственную лесную подстилку и лежащую на ней трубу с лежащими на ней аккуратными песчаными кучками? Ну или девственную зелень там, где перед фотосессией должно было присутствовать 80 м3 температуры 3000С ...