Террористы на оккупированной Луганщине военной техникой проехались по кладбищу, уничтожив десятки могил. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Во временно неподконтрольном украинской власти Перевальске военная техника террористов "ЛНР" проехала по местному кладбищу. Горожане опубликовали в соцсетях фото изувеченных памятников и могил.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут "Новости Донбасса".
По словам очевидцев, на кладбище в районе 5-й шахты с дороги "слетел" танк, но не остановился, а проехался по могилам.
Местные жители описывают увиденное и возмущаются самим фактом случившегося: "Горе... Мы шли по могилам, которые стерли траками танка, разбитые памятники, фотографии умерших везде разбросаны, все изуродовано... Как после бомбежки".
"Лично была там, проехались – это мягко сказано, на полкладбища туда, потом разворот и обратно, деревья вырваны с корнями, разворот на могиле, от нее ничего не осталось", – пишет жительница Перевальска.
По словам людей, такое на этом кладбище происходит уже во второй раз. В прошлом году пострадало меньше могил, жители обращались к местным "властям", но результатов не было, никто не был наказан, и ущерб людям не возместили.
Кроме того, в комментариях темы местные жители пишут, что "по улице страшно ходить", поскольку военная техника передвигается по городским дорогам постоянно. По их словам, был и смертельный случай, когда на трассе дуло танка развернулось и попало во встречный гражданский автомобиль, тогда погиб мужчина.
Пожалуйста, подождите...
ХЕРої..
гугл не показывает
Макаки с оружием в руках.
В одном Гитлер таки оказался прав: русские это низшая расса.
Тупиковая ветвь эволюции.
Цілу ніч мавпи хвости собі відпилювали, брились, мились…
На ранок дивиться Господь - краса! Живуть люди в хатинках біленьких, квітники біля хат, садки вишневі за хатами, лани буяють житами-пшеницею, в господі - корови, вівці, свині, птиця всіляка…І возрадувався Господь, побачивши, що то добре…Коли це чує, а з лісу п»яні крики линуть. Він туди, дивиться, а частина мавп, як і вчора, хвостаті, оброслі, немиті, по гіллю скачуть. Він як крикне: «Ах ви, непокірні!Я вчора вам що звелів?!»
Перелякані мавпи по кущах розбіглись, поховались. Потім одна мавпа з кущів вилазить і каже: «А-а-а в чём де-ело? Мы па-а-украински не па-анимаем…».
В том их беда, а не вина,
Что Богу не хватило глины,
И он слепил их из говна.
Рюззький Мир на Живую-так сказать картина маслом
А по сути их всех надо проверить..кладбища это бизнес ФСБУ...
Чем они недовольны?