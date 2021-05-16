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Террористы на оккупированной Луганщине военной техникой проехались по кладбищу, уничтожив десятки могил. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Во временно неподконтрольном украинской власти Перевальске военная техника террористов "ЛНР" проехала по местному кладбищу. Горожане опубликовали в соцсетях фото изувеченных памятников и могил.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут "Новости Донбасса".

По словам очевидцев, на кладбище в районе 5-й шахты с дороги "слетел" танк, но не остановился, а проехался по могилам.

Местные жители описывают увиденное и возмущаются самим фактом случившегося: "Горе... Мы шли по могилам, которые стерли траками танка, разбитые памятники, фотографии умерших везде разбросаны, все изуродовано... Как после бомбежки".

"Лично была там, проехались – это мягко сказано, на полкладбища туда, потом разворот и обратно, деревья вырваны с корнями, разворот на могиле, от нее ничего не осталось", – пишет жительница Перевальска.

По словам людей, такое на этом кладбище происходит уже во второй раз. В прошлом году пострадало меньше могил, жители обращались к местным "властям", но результатов не было, никто не был наказан, и ущерб людям не возместили.

Кроме того, в комментариях темы местные жители пишут, что "по улице страшно ходить", поскольку военная техника передвигается по городским дорогам постоянно. По их словам, был и смертельный случай, когда на трассе дуло танка развернулось и попало во встречный гражданский автомобиль, тогда погиб мужчина.

Террористы на оккупированной Луганщине военной техникой проехались по кладбищу, уничтожив десятки могил 01
Террористы на оккупированной Луганщине военной техникой проехались по кладбищу, уничтожив десятки могил 02
Террористы на оккупированной Луганщине военной техникой проехались по кладбищу, уничтожив десятки могил 03
Террористы на оккупированной Луганщине военной техникой проехались по кладбищу, уничтожив десятки могил 04
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Топ комментарии
+99
Фух, а я уж думал бандеровцы в городе, или, чего хуже, солдаты НАТО
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16.05.2021 16:55
+67
Так собирайте митинги, демонстрации, референдумы, а не кукарекайте в Интернете. Вы же народные республики по вашим словам или как?.. Или это можно было при Украине "восставать", а при "русском мире" быстро рот заткнут и отправят на подвал, если не пристрелят в ближайшей посадке? Террористы на оккупированной Луганщине военной техникой проехались по кладбищу, уничтожив десятки могил - Цензор.НЕТ 5112
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16.05.2021 16:56
+63
пох, ибо на то их сами жители и "благословляли" , в 2014 году... Террористы на оккупированной Луганщине военной техникой проехались по кладбищу, уничтожив десятки могил - Цензор.НЕТ 6133
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16.05.2021 17:02
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Нічого дивного, орки на могилках стопарікі із скрєпной водочкой шукали після гробків
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16.05.2021 16:53 Ответить
З мертвими воювати не страшно?
ХЕРої..
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16.05.2021 16:53 Ответить
Рашоорки обыкновенные... На срассии таких 90%, не меньше. Путлер колированных рашистов выращивает...
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16.05.2021 17:30 Ответить
орда она и есть дикая тупая орда. Больше сказать нечего.
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16.05.2021 16:55 Ответить
Фух, а я уж думал бандеровцы в городе, или, чего хуже, солдаты НАТО
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16.05.2021 16:55 Ответить
точно завтра придумают фейк будто бандеровцы искали могилу распятого в 2014 году мальчика
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16.05.2021 17:31 Ответить
так це норма: по проукраїнським сторінкам це гуляє як зроблене попчлєнцами, а по дирі - як біндерівцями.
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16.05.2021 18:53 Ответить
фейк
гугл не показывает
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16.05.2021 19:03 Ответить
набери и открой
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16.05.2021 19:07 Ответить
К сожалению, это фейк. Сегодня в Израиле, во-первых, праздник, а во-вторых, нет коалиции.
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16.05.2021 19:52 Ответить
Да какая разница! Главное, что не биндеры
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16.05.2021 16:56 Ответить
путьен прізідьент міра
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16.05.2021 22:05 Ответить
Так собирайте митинги, демонстрации, референдумы, а не кукарекайте в Интернете. Вы же народные республики по вашим словам или как?.. Или это можно было при Украине "восставать", а при "русском мире" быстро рот заткнут и отправят на подвал, если не пристрелят в ближайшей посадке? Террористы на оккупированной Луганщине военной техникой проехались по кладбищу, уничтожив десятки могил - Цензор.НЕТ 5112
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16.05.2021 16:56 Ответить
да да ноту в МИД России потребовать от ООН созыва Совбеза Терористи на окупованій Луганщині військовою технікою проїхалися кладовищем, знищивши десятки могил - Цензор.НЕТ 2909 рехпублика едртена вошь навозная....
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16.05.2021 17:04 Ответить
Это люди вообще?
Макаки с оружием в руках.
В одном Гитлер таки оказался прав: русские это низшая расса.
Тупиковая ветвь эволюции.
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16.05.2021 16:56 Ответить
Мокши
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16.05.2021 16:58 Ответить
опубликовавших фото точно найдут и по тамошним законах, им как и в белопараше лет по 18 дадут, не меньше, за дискредитацию лугандона.
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16.05.2021 16:57 Ответить
завтра праздник 17. май - hipp hipp hurra

Терористи на окупованій Луганщині військовою технікою проїхалися кладовищем, знищивши десятки могил - Цензор.НЕТ 8991Терористи на окупованій Луганщині військовою технікою проїхалися кладовищем, знищивши десятки могил - Цензор.НЕТ 8991Терористи на окупованій Луганщині військовою технікою проїхалися кладовищем, знищивши десятки могил - Цензор.НЕТ 1499
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16.05.2021 17:24 Ответить
Эти фото надо показывать уродам, голосовавшим за "отделение от Украины" в 2014году. Пусть увидят работу "крепких хозяйственников". Правда, больше половины голосовавших скотов уже сбежало в Раиссю и в Украину.
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16.05.2021 17:00 Ответить
Террористы на оккупированной Луганщине военной техникой проехались по кладбищу, уничтожив десятки могил - Цензор.НЕТ 8606
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16.05.2021 17:01 Ответить
«Сотворив Господь мавп. Подивився, які вони, як себе ведуть, та й каже сам собі: «Недобре… Треба з них людей зробить…». Скликав усіх мавп до себе та й каже: «Робіть, що хочете, але щоб до завтра людьми поставали…».
Цілу ніч мавпи хвости собі відпилювали, брились, мились…
На ранок дивиться Господь - краса! Живуть люди в хатинках біленьких, квітники біля хат, садки вишневі за хатами, лани буяють житами-пшеницею, в господі - корови, вівці, свині, птиця всіляка…І возрадувався Господь, побачивши, що то добре…Коли це чує, а з лісу п»яні крики линуть. Він туди, дивиться, а частина мавп, як і вчора, хвостаті, оброслі, немиті, по гіллю скачуть. Він як крикне: «Ах ви, непокірні!Я вчора вам що звелів?!»
Перелякані мавпи по кущах розбіглись, поховались. Потім одна мавпа з кущів вилазить і каже: «А-а-а в чём де-ело? Мы па-а-украински не па-анимаем…».
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16.05.2021 17:05 Ответить
А хіба не сам господь створив їх такими, що вони не розуміють української? Терористи на окупованій Луганщині військовою технікою проїхалися кладовищем, знищивши десятки могил - Цензор.НЕТ 2882
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16.05.2021 17:25 Ответить
Ругать кацапов нет причины.
В том их беда, а не вина,
Что Богу не хватило глины,
И он слепил их из говна.
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16.05.2021 17:56 Ответить
А чого хотіли "донбасіти"? Звали Путіна з "русским миром"? От вони і прийшли...
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16.05.2021 17:01 Ответить
пох, ибо на то их сами жители и "благословляли" , в 2014 году... Террористы на оккупированной Луганщине военной техникой проехались по кладбищу, уничтожив десятки могил - Цензор.НЕТ 6133
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16.05.2021 17:02 Ответить
тупа ватка хрестить обрізаного)))
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16.05.2021 17:49 Ответить
А тетеньке не впадлу ездить к укропам за пенсией?
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16.05.2021 20:26 Ответить
"Референдум",з цього приводу,хай проведуть!
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16.05.2021 17:02 Ответить
существа они безродные эти ордиловцы, их все ненавидят и будут ненавидеть
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16.05.2021 22:24 Ответить
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин
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16.05.2021 17:03 Ответить
духовность 80 lvl
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16.05.2021 17:04 Ответить
Поделом вам. Терпите терпилы.
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16.05.2021 17:05 Ответить
"руССкие" витязи за водкай ездили в местный гынделик. Недавно ведь был день пабедабесия, заадно и дедов помянули, на их могилках.
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16.05.2021 17:07 Ответить
Рузьгый мир - он такой😁😁😁
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16.05.2021 17:10 Ответить
"Уззкій мір" зі своїми " духовними скрепами" в усій красі.
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16.05.2021 17:11 Ответить
Расія, Расія!!! Орда прийшла. Вітайте з квітами.
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16.05.2021 17:12 Ответить
Скрепно так ,по кацапки !!
Рюззький Мир на Живую-так сказать картина маслом
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16.05.2021 17:17 Ответить
Не верю, руssким бы скрепы не позволили так поступить! То были или солдаты НАТО нанятые Порошенко или нанятые им же бандеровцы из правого сектора! Терористи на окупованій Луганщині військовою технікою проїхалися кладовищем, знищивши десятки могил - Цензор.НЕТ 2247
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16.05.2021 17:21 Ответить
😁🤣🤣🤣
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16.05.2021 18:10 Ответить
вот такой след руцкого мира, а ведь могли и нуждусправить, ведь у них так принято. Это как памятка тем кто хочет увидеть у себя руцкии мир.
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16.05.2021 17:21 Ответить
странно, если было бы иначе
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16.05.2021 17:23 Ответить
именно так как это кладбище выглядит русский мир. и почему такое проишествие вызивает возмущение у местних? пусть и дальше моляться на икону мотороллы, он сейчас в котле кипит и оттуда всем им поможет
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16.05.2021 17:28 Ответить
Згадався Шевченко… «Розрита могила».
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16.05.2021 17:29 Ответить
Та то нічого... То ж братушки, свои....
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16.05.2021 17:29 Ответить
а давайте отправим им КИВУ президентом ЛДНР. там на одного проФФесора больше станет а у нас на одного морального урода меньше
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16.05.2021 17:34 Ответить
У 2014 році мукали: путен расея (!)? лягали з аквафрешамl під нашу військову техніку не пускаючи її? То якого хера ?? РАДІЙТЕ БАРАНИ !
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16.05.2021 17:37 Ответить
Призыв "путин введи", карлик услышал, поэтому местным оркам нет покоя и после смерти. Теперь они всегда в руском мире, главное чтобы там не было бендеровцев, распятый мальчик в трусиках не даст соврать.
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16.05.2021 17:47 Ответить
" Истинно православное, скрепоностное, богобоязненное, высокоморальное, освященное РПЦ народное воинство" во всей своей красе.
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16.05.2021 18:10 Ответить
это эти выродки себе место расчищали
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16.05.2021 18:12 Ответить
Головне до немає Бандерівців і Правого сектору ! А це так "мелочи жизни "! 😁
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16.05.2021 18:14 Ответить
те кто покоится в этих могилах заберут этих вандалов к себе на суд!
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16.05.2021 18:18 Ответить
ага, надейся ,кацапка, налейся.... На самом деле, живі и сейчас єто уже делают... только дело во времени... как у массадада - когда достали))))))) тогда достали)))))))
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17.05.2021 00:58 Ответить
ничего... главное, что не солдаты НАТО...
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16.05.2021 18:36 Ответить
Российские террористы просто наглядно показали, что сделали бы с кладбищем солдаты НАТО.
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16.05.2021 18:39 Ответить
Терористи на окупованій Луганщині військовою технікою проїхалися кладовищем, знищивши десятки могил - Цензор.НЕТ 1152 Терористи на окупованій Луганщині військовою технікою проїхалися кладовищем, знищивши десятки могил - Цензор.НЕТ 1152 Терористи на окупованій Луганщині військовою технікою проїхалися кладовищем, знищивши десятки могил - Цензор.НЕТ 1152 какое горе ))) Терористи на окупованій Луганщині військовою технікою проїхалися кладовищем, знищивши десятки могил - Цензор.НЕТ 3783
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16.05.2021 18:39 Ответить
Терористи на окупованій Луганщині військовою технікою проїхалися кладовищем, знищивши десятки могил - Цензор.НЕТ 522
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16.05.2021 19:00 Ответить
Только город неверный...бес был директор кладбища в горловке...
А по сути их всех надо проверить..кладбища это бизнес ФСБУ...
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16.05.2021 19:06 Ответить
Ну так вони ж кричали з піною у рота- путєн ввєді вайска! Ну так він і ввьол. Якого ж біса їм ще треба?
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16.05.2021 19:14 Ответить
Чисто рюський пейзаж.
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16.05.2021 20:06 Ответить
по ящику челяди скажут что это байрактар Украинский был
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16.05.2021 20:36 Ответить
байрактр - с траками танка - КБ Антонов с КБ Морозов - чи пережрали чи перекурили чего....
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17.05.2021 01:00 Ответить
Эту новость надо прочитать Арестовичу- пусть знает, с кем за стол переговоров садиться.
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16.05.2021 21:52 Ответить
***..ое население предателей ордила, вам все нравится, главное что бы кацапскими лаптями смердело.
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16.05.2021 22:20 Ответить
Лугандонской пропутинской быдловате не угодишь, всем они недовольны.... По могилам проехались местные херои - плохо....Начнут гусеницами живых давить, по асфальту мозги размазывать - и тогда обитатели клоаки будут недовольные рожи корчить....
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16.05.2021 22:27 Ответить
Отак стараєшся , 30 років голосуєш за рашистів ,комуністів , убивць , за різних найогидніших виродків і найпаскуднішу мерзоту , яку тільки можна собі уявити , і от нарешті добиваєшся свого . ПАБЄДА ТАВАРІСЧІ . Але раптом всі ці рашистські нелюди , яких ти обожнюєш , яким лижеш сраку , починають виривати тобі через жопу гланди . І так абідна пля , да сльос . ДАКОЛЕЕЕ!!!!!
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16.05.2021 22:30 Ответить
Как то пофиг..... ОРДЛО есть рузькэ свинарник. Мне пофиг, что там.
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16.05.2021 22:36 Ответить
Главное что безбандер и путинвведи.
Чем они недовольны?
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16.05.2021 22:42 Ответить
Ждем фото от российских "сливных бочков", где это фото будет выдаваться за очередное "зверство украинской хунты, разбомбившей ядерными ракетами кладбище Лугандонии"
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17.05.2021 05:02 Ответить
У них там поруч полігон.От і покатались.
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17.05.2021 05:35 Ответить
Это были украинские деверсанты .Это они специально приехали на танке в лугандонию чтобы устроить провокацию и свернуть все на святых АПАЛЧЕНЦЕВ!
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17.05.2021 06:27 Ответить
Русский мир такой
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17.05.2021 07:39 Ответить
Для маладой рэспублики это норма, тут нет ничего удивительного
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17.05.2021 08:49 Ответить
Пох на тех кто звал войну в Украину.
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17.05.2021 09:02 Ответить
Внуки воювали...
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17.05.2021 10:10 Ответить
Це РУЦКІЙ МІР, не більш того Терористи на окупованій Луганщині військовою технікою проїхалися кладовищем, знищивши десятки могил - Цензор.НЕТ 7173
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17.05.2021 12:20 Ответить
 
 