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ДТП (7445) Харьковщина (4140)

Грузовик столкнулся с легковушкой на Харьковщине - погибло два человека, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Харьковской области автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

ДТП произошло на автотрассе Киев - Харьков-Довжанский.

Водитель и 48-летняя пассажирка ВАЗа погибли на месте. Родственники погибшего утверждают, что мужчина ранее перенес инсульт и терял сознание.

Сведения о ДТП внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

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Грузовик столкнулся с легковушкой на Харьковщине - погибло два человека, - Нацполиция 01
Грузовик столкнулся с легковушкой на Харьковщине - погибло два человека, - Нацполиция 02
Грузовик столкнулся с легковушкой на Харьковщине - погибло два человека, - Нацполиция 03
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Там же две полосьі в одну сторону
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16.05.2021 17:56 Ответить
догнал в зад похоже..
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16.05.2021 18:48 Ответить
RIP
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16.05.2021 18:24 Ответить
... Родственники погибшего утверждают, что мужчина ранее перенес инсульт и терял сознание...

Де розум?!! Водій просто не мав права сідати за кермо!
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16.05.2021 18:28 Ответить
как на хрущатике ....
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16.05.2021 18:33 Ответить
опять кацапское ведро ...
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16.05.2021 18:43 Ответить
 
 