Пассажир автобуса в Киеве выстрелил в водителя, пострадавшего госпитализировали, - МВД. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости
В воскресенье, 16 мая, пассажир одного из столичных автобусов выстрелил в водителя.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, предполагаемого стрелка задержали правоохранители, которые прибыли на другой вызов.
"Инспекторы, прибывшие на улицу Чернобыльскую, как раз заканчивали оформлять необходимые материалы, услышали звук, похожий на выстрел. Одновременно с этим к ним подбежал взволнованный мужчина и сообщил, что пассажир автобуса выстрелил в водителя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что патрульные начали преследовать вероятного стрелка, на команды остановиться тот не реагировал.
"Вскоре мужчину догнали и задержали. При себе у него был предмет, похожий на пистолет. Предварительно, у водителя с пассажиром возник конфликт из-за телефонных разговоров в салоне. Задержанный пояснил патрульным, что водитель применил против него газ, поэтому он выстрелил в ответ", - сообщают в МВД.
Пострадавшего водителя госпитализировали с ранением в грудь.
На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Святошинского управления полиции для выяснения обстоятельств происшествия и оказания правовой квалификации действий задержанного.
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На фото в новости ваш коллега, да-да ото быдло с барсеткой и в козьем прикиде, не то спортивный не то "крутой" прикид, н за киломерт видо жлоба в кубе. Так ему тоже короткоствол выдать?
Просто откройте Википедию и сами прочтите о легализации оружия в разных странах. Там миллиард аргументов. Но главный, что полный легалайз оружия есть только в США и Либерии, и то в США не во всех шататах. А быдлу нашему пока надо базовые ценности освоить общечеловеческие, вот таких как на фото полстраны, какое оружие - это дикарь, у него гуманитарный базис недорос до некоторых африканских стран.(хотя кто это поймет здесь не знаю,большинство такие же) В воющих странах оружия изымают а не разрешают.
Да и вообще вас стиль как раз сам за себя и говорит где чьи коллеги.
Показал что ваш комментарий в стиле абырвалга характерезует только вас, а не тему или оппонентов. Вы это дальше и подтвердили. Можете упиваться перемогой
лучче стакан водки и сигарета , чем нож и пистолет..
Т.Е-решить мирным способом и подумать быстро..
Предложить альтернативу...а там ..как получиться...
Нюю...почти полвека тому взад...🤣
Про походы в магазин и говорить нечего - без гранатомета лучше даже не заходить. Опсность грозит просто везде.
Правда серьезная опасность обычно исходит какраз от дебилов с оружием почему-то.
А у граждан оружия НЕТ и небыло 30 лет в обед ! Они ведь и выбирали 95 квартал вместо пысанки - вышиванки -шароваров и какие к ним теперь вопросы ? А преступникам на все эти тонкости нас рать .....и все такое
А это чувырло из статьи иностранец?
Это бесит не только водителя, но и пассажиров.
https://hunter.rozetka.com.ua/stalker_38800021/p11665014/
Файно сховали лейбу Stalker на дулі. )))
Был бы полноценный огнестрел то владельцы говнострела боялись бы руку в карман сунуть за своей пукалкой. Потому что предмет, похожий на пистолет, в руке является 100% основанием для стрельбы на поражение.
В свою очередь, владельцы короткостволов каждый раз 10 раз подумают, прежде чем за него схватится. С боевым пистолетом в руке на улице в городе тюрьма очень и очень реальная.
Ну, а дураки, которые как-то умудрились насобирать денег и подкупить мусоров долго не проживут на свободе, потому что он особо опасный для всех дурак.Или мы дурнее молдаван, которые умкдрились при своем темпераменте и обилии вина себя не перестрелять за уже около 10-ти лет владения.
А козакам билят барыги позволяют только перочинный нож и шоб не сильно острый...