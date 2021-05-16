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Пассажир автобуса в Киеве выстрелил в водителя, пострадавшего госпитализировали, - МВД. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В воскресенье, 16 мая, пассажир одного из столичных автобусов выстрелил в водителя.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, предполагаемого стрелка задержали правоохранители, которые прибыли на другой вызов.

"Инспекторы, прибывшие на улицу Чернобыльскую, как раз заканчивали оформлять необходимые материалы, услышали звук, похожий на выстрел. Одновременно с этим к ним подбежал взволнованный мужчина и сообщил, что пассажир автобуса выстрелил в водителя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что патрульные начали преследовать вероятного стрелка, на команды остановиться тот не реагировал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Чернигове патрульный застрелил мужчину, который бросился на него с ножами

"Вскоре мужчину догнали и задержали. При себе у него был предмет, похожий на пистолет. Предварительно, у водителя с пассажиром возник конфликт из-за телефонных разговоров в салоне. Задержанный пояснил патрульным, что водитель применил против него газ, поэтому он выстрелил в ответ", - сообщают в МВД.

Пострадавшего водителя госпитализировали с ранением в грудь.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Святошинского управления полиции для выяснения обстоятельств происшествия и оказания правовой квалификации действий задержанного.

Пассажир автобуса в Киеве выстрелил в водителя, пострадавшего госпитализировали, - МВД 01

Также смотрите: В Киеве конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой: один из них госпитализирован, второй задержан. ФОТОрепортаж

Пассажир автобуса в Киеве выстрелил в водителя, пострадавшего госпитализировали, - МВД 02

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+34
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Пассажир автобуса в Киеве выстрелил в водителя, пострадавшего госпитализировали, - МВД - Цензор.НЕТ 2015
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16.05.2021 18:42
+19
Народ нынче глупый и считает, что при любой конфликтной ситуации нужно сразу же махать кулаками, либо стрелять. Наоборот ,крутость в том, чтобы погасить и решить конфликт без силовых методов, но поди нынешним альфа-самцам это объясни, это же нужно мозги включать, а они сегодня в дефиците.)
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16.05.2021 20:06
+12
Распостранненое явление когда водитель автобуса весь маршрут "сидит" на телефоне...и никому к этому безобразию нет дела.Ну хоть одного гада подстрелил и то хорошо...
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16.05.2021 18:47
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Stalker турецький під патрон флобера.
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16.05.2021 20:47 Ответить
Safari 461M, для взрослого человека не опасен, разве что сильно надимедролен, но будет всего 1 выстрел.
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16.05.2021 20:48 Ответить
Так, сафарі, тільки не 6, а 4 дюймова модель. У мене просто старіша модель бук без такої прицільної планки.
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16.05.2021 21:20 Ответить
самое опасное оружие пишет цензор , самое опасное в мире оружие применили в Киеве на Чернобыльской
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16.05.2021 21:16 Ответить
Куда же задевались радетели корткостволов? Сколько уже рассуждали они тут о свободе и порядке, престарелые ковбои и неуверенные в себе малолетки, а как до дела дошло в кусты.
На фото в новости ваш коллега, да-да ото быдло с барсеткой и в козьем прикиде, не то спортивный не то "крутой" прикид, н за киломерт видо жлоба в кубе. Так ему тоже короткоствол выдать?
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16.05.2021 20:45 Ответить
А у вас все аргументы такие весомые? Так они болше о вас говорят, чем о теме.
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16.05.2021 20:56 Ответить
Своего узнали на фото? Нет , тогда выражайтесь плиз более четче, бо непонятно.
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16.05.2021 20:59 Ответить
Понятно все станет когда вы по теме что-то скажете, а не будете молочь чепуху с жалкой попыткой оскорбить другую сторону.
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16.05.2021 21:09 Ответить
Аргументы тут пачками выкладывал, но лень это все подымать, в н-й раз. . ради кого?
Просто откройте Википедию и сами прочтите о легализации оружия в разных странах. Там миллиард аргументов. Но главный, что полный легалайз оружия есть только в США и Либерии, и то в США не во всех шататах. А быдлу нашему пока надо базовые ценности освоить общечеловеческие, вот таких как на фото полстраны, какое оружие - это дикарь, у него гуманитарный базис недорос до некоторых африканских стран.(хотя кто это поймет здесь не знаю,большинство такие же) В воющих странах оружия изымают а не разрешают.
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16.05.2021 21:19 Ответить
Видимо, потому что аргументов миллиард, вы тут и распинаетесь про "быдло", "своих", "коллег", "ради кого", "малолеток", "ковбоев". Я ничего из аргументов не упустил?
Да и вообще вас стиль как раз сам за себя и говорит где чьи коллеги.
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16.05.2021 21:29 Ответить
Я профессионально пишу 20 лет, подчеркиваю профессионально, а тут изголяюсь , но у меня тем не менне аргументые и есть, хоть и не старался. А у вас исключительно личные претензии, даже скорей обида. Мне нет до вас делать , а то что мои "ковбои" и "малолетки" вас так пробили меня искренне радует - значит попал в цель)))
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16.05.2021 21:54 Ответить
Какие еще личные претензии, какая еще цель, что за "пробили"?
Показал что ваш комментарий в стиле абырвалга характерезует только вас, а не тему или оппонентов. Вы это дальше и подтвердили. Можете упиваться перемогой
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16.05.2021 23:05 Ответить
Ну ты и умник... Ты считаешь, что тот дурень из легального ствола палил? Который на его имя зарегистрирован и по пуле полиция прямо к нему домой ввалится? Шерлок Холмс просто нервно курит свою трубку...
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16.05.2021 21:08 Ответить
интересно , зачем тогда легальный ствол если с него нельзя палить ? Пасажир автобуса в Києві вистрілив у водія, потерпілого госпіталізували, - МВС - Цензор.НЕТ 5146 а вот это вот ствол ? ахаха
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16.05.2021 21:17 Ответить
Чтобы защитить свою жизнь. Жизни того мудака что-то угрожало? А по поводу пукалки так это был вопрос к Propan, а не утверждение. Это ж он тут тему легализации короткоствола приплел, а ты мне хороший подкол испортил...
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16.05.2021 21:26 Ответить
ой ! сударь! пардоньте ! Пасажир автобуса в Києві вистрілив у водія, потерпілого госпіталізували, - МВС - Цензор.НЕТ 779
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16.05.2021 21:30 Ответить
Пасажир автобуса в Києві вистрілив у водія, потерпілого госпіталізували, - МВС - Цензор.НЕТ 9169 Принято. Все, разряжаю свои дуэльные водяные пистолеты. Моршинська сильногазована это вам не шутки!
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16.05.2021 21:38 Ответить
Пасажир автобуса в Києві вистрілив у водія, потерпілого госпіталізували, - МВС - Цензор.НЕТ 7898
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16.05.2021 21:46 Ответить
Да какой подкол? Подкол по другому выглядит, а вы чушь написали, ну честно, на нее даже ответить сложно. Паровоз правильно вам ответил. Единственное с чем я согласен в вашем посте, с тем что я реально умник. Причем 7 лет назад когда я зарегился на этом форуме я не понимал что я умник, вернее что народ наш настолько невежествен. А благодаря множетсву интелелктуальнымх глубоких комментаров, которые не имеют мыслей ни собственных ни даже чужих, а только дрыстают эмоциями, реально чувствую себя образованнее, эрудированнее и умнее большинства. Спасибо вам коллеги форумчане.))
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16.05.2021 22:02 Ответить
Подкол в том, что ты порог применения флобера приравниваешь к порогу применения короткоствола.
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16.05.2021 22:07 Ответить
Аргументы для мусора это мусор без аргументов .
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16.05.2021 22:11 Ответить
На флобер не потрібен дозвіл- це тренувальна "зброя".
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16.05.2021 21:23 Ответить
Але якщо в країнах, де легалізоване приховане носіння короткостволу, швидко дістати і навести на когось флобер, то є шанс стати нетренувальною мішенню.
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16.05.2021 22:18 Ответить
Тому ніхто з собою не носить флобер. Ефективність для самооборони майже нульова. Проте надимедролені набої можуть завдати поранень, що призведуть до смерті (був такий випадок років з 10 тому).
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16.05.2021 22:24 Ответить
дебіл, а звідки в нього короткоствол якщо вони заборонені?
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17.05.2021 15:55 Ответить
В училище(вибачаюсь шо на рузьком) учили-
лучче стакан водки и сигарета , чем нож и пистолет..
Т.Е-решить мирным способом и подумать быстро..
Предложить альтернативу...а там ..как получиться...
Нюю...почти полвека тому взад...🤣
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16.05.2021 20:59 Ответить
Ще невідомо хто говорив по телефону. Може навпаки пасажирна передньому місці гучними розмовами заважав водієві.
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16.05.2021 21:00 Ответить
Адекватный персонаж не будет таскать с собой флобер.
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16.05.2021 21:18 Ответить
Пасажир автобуса в Києві вистрілив у водія, потерпілого госпіталізували, - МВС - Цензор.НЕТ 7529 Пасажир автобуса в Києві вистрілив у водія, потерпілого госпіталізували, - МВС - Цензор.НЕТ 7529 Пасажир автобуса в Києві вистрілив у водія, потерпілого госпіталізували, - МВС - Цензор.НЕТ 7529 так другое купить нет возможности
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16.05.2021 21:31 Ответить
Ездить в маршрутке - дело опасное. Поэтому "умные" граждане просто обязаны обзаводиться тяжелым автоматическим оружием, а не флоберами.

Про походы в магазин и говорить нечего - без гранатомета лучше даже не заходить. Опсность грозит просто везде.

Правда серьезная опасность обычно исходит какраз от дебилов с оружием почему-то.
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16.05.2021 21:54 Ответить
100500 %
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16.05.2021 22:05 Ответить
Ну ты же не в Израиле живешь , а в Украине . Поэтому менты все и порешают там же на месте .В свою пользу естессно . Дебилы с оружием у нас кто насегодня ??
А у граждан оружия НЕТ и небыло 30 лет в обед ! Они ведь и выбирали 95 квартал вместо пысанки - вышиванки -шароваров и какие к ним теперь вопросы ? А преступникам на все эти тонкости нас рать .....и все такое
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16.05.2021 22:17 Ответить
А у граждан оружия НЕТ


А это чувырло из статьи иностранец?
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17.05.2021 02:05 Ответить
Це ти у своїй паРаші кажи де зброю продають психічно хворим, які потім розстрілюють дітей по школах.
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17.05.2021 08:57 Ответить
В больницу - от ранения флобером ! Пасажир автобуса в Києві вистрілив у водія, потерпілого госпіталізували, - МВС - Цензор.НЕТ 7482 Пасажир автобуса в Києві вистрілив у водія, потерпілого госпіталізували, - МВС - Цензор.НЕТ 7482 Операция на груди -инвалидность Пасажир автобуса в Києві вистрілив у водія, потерпілого госпіталізували, - МВС - Цензор.НЕТ 7482
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16.05.2021 22:42 Ответить
оно то ржачно но дятла теперь могут вполне реально посадить и не важно, флобер там был или детская воздушка
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17.05.2021 00:13 Ответить
Свиножлобьё достало своим тупыми базарами в общественном транспорте.
Это бесит не только водителя, но и пассажиров.
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16.05.2021 22:51 Ответить
Увікнув воділа музику, повертається до пасажирів у салон і каже: "Знаєте, тактовий розмір 11/9, що був у одній з композицій Дейва Брюбека -- це найкраще, що коли-небудь ставалося у джазі". А пасажир з заднього сидіння: "Та ти гоніш, через п'ять років почався фанк, ОТАМ були ритми!..." Так діло дійшло до огнєстрєла.
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16.05.2021 23:20 Ответить
Тю, звичайний Флобер зі стволом 4,5 дюйма!
https://hunter.rozetka.com.ua/stalker_38800021/p11665014/
Файно сховали лейбу Stalker на дулі. )))
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17.05.2021 10:46 Ответить
бамбас чи кацапський кавказ?
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17.05.2021 12:12 Ответить
вези меня мразь (С)
Пасажир автобуса в Києві вистрілив у водія, потерпілого госпіталізували, - МВС - Цензор.НЕТ 9107
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17.05.2021 14:05 Ответить
а водитель газенвагена в ответ пустил газ :
Пасажир автобуса в Києві вистрілив у водія, потерпілого госпіталізували, - МВС - Цензор.НЕТ 5726
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17.05.2021 14:09 Ответить
А от був би Магнум у водія там би подивилися хто кого..... Та і інші пасажири з Глоками та Пм підключилися. Ото була б поїздочка в маршрутці.
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17.05.2021 15:16 Ответить
Треба спецом трубіти про постріли по всім ЗМІ тільки щоб тормози легалізацію зброї? Можна подумати у США схожих випадків нема, де зброя легально використовується громадянами
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17.05.2021 17:56 Ответить
Всех развращает геморройный резинострел - отсюда и некотроллируемая пальба везде, всюду в любое время. Не боятся из него стрелять - знают шо не убъют.
Был бы полноценный огнестрел то владельцы говнострела боялись бы руку в карман сунуть за своей пукалкой. Потому что предмет, похожий на пистолет, в руке является 100% основанием для стрельбы на поражение.
В свою очередь, владельцы короткостволов каждый раз 10 раз подумают, прежде чем за него схватится. С боевым пистолетом в руке на улице в городе тюрьма очень и очень реальная.
Ну, а дураки, которые как-то умудрились насобирать денег и подкупить мусоров долго не проживут на свободе, потому что он особо опасный для всех дурак.Или мы дурнее молдаван, которые умкдрились при своем темпераменте и обилии вина себя не перестрелять за уже около 10-ти лет владения.
А козакам билят барыги позволяют только перочинный нож и шоб не сильно острый...
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17.05.2021 18:10 Ответить
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