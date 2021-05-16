Украинские спортсмены завоевали 10 наград на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Спорт
Заключительный день Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в венгерском Сегеде принес сборной Украины пять наград.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Национального олимпийского комитета.
Отмечается, что Людмила Лузан и Анастасия Четверикова выиграли золото в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Также украинки завоевали бронзу в каноэ-двойке на дистанции 200 м.
Серебро этапа Кубка мира в Сегеде выиграли Мария Повх (байдарка-одиночка, 500 м) и пара Мария Кичасова-Скорик - Людмила Куклиновская (байдарка-двойка, 200 м). Бронзовыми призерами стали Повх и Иван Семыкин (байдарка-двойка, 200 м).
Накануне, сообщают в НОК, украинские спортсмены также выиграли пять медалей: две - в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров (золото - у Людмилы Лузан, серебро - у Анастасии Четвериковой), а также в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров (бронза у Лузан), байдарке-двойке на 500 м (бронза у Дмитрия Даниленко и Олега Кухарика) и каноэ-двойке на 500 м (бронза у Виталия Вергелеса и Андрея Рыбачка).
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Лучше умничать, чем молоть ерунду.
но оно почему то торчит у тебя из зада
Пропил весло - иди работай.
его фулиганы отобрали и кому та всунули.
теперь знаю кому...
ВЕРНИ ВЕСЛО
- Моня! Там не мидали ими движуть. а миска с котлетами на финишном боне...
- Так они и дома могли есть котлеты... безо всякой гребли...
- Мойша! Теперь сам будешь ходить по базарам шоп знать цены и не морочить мне голову