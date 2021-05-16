Украинские спортсмены завоевали 10 наград на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. ФОТОрепортаж

Заключительный день Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в венгерском Сегеде принес сборной Украины пять наград.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Национального олимпийского комитета.

Отмечается, что Людмила Лузан и Анастасия Четверикова выиграли золото в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Также украинки завоевали бронзу в каноэ-двойке на дистанции 200 м.

Серебро этапа Кубка мира в Сегеде выиграли Мария Повх (байдарка-одиночка, 500 м) и пара Мария Кичасова-Скорик - Людмила Куклиновская (байдарка-двойка, 200 м). Бронзовыми призерами стали Повх и Иван Семыкин (байдарка-двойка, 200 м).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинцы завоевали четыре медали на чемпионате Европы по водным видам спорта. ФОТОрепортаж









Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская теннисистка Калинина выиграла турнир ITF в Загребе, победив в финале россиянку





Накануне, сообщают в НОК, украинские спортсмены также выиграли пять медалей: две - в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров (золото - у Людмилы Лузан, серебро - у Анастасии Четвериковой), а также в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров (бронза у Лузан), байдарке-двойке на 500 м (бронза у Дмитрия Даниленко и Олега Кухарика) и каноэ-двойке на 500 м (бронза у Виталия Вергелеса и Андрея Рыбачка).





Также читайте: Гимн Украины звучал на ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве: харьковчанка Конотоп стала абсолютной чемпионкой