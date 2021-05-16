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Украинские спортсмены завоевали 10 наград на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Спорт

Заключительный день Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в венгерском Сегеде принес сборной Украины пять наград.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Национального олимпийского комитета.

Отмечается, что Людмила Лузан и Анастасия Четверикова выиграли золото в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Также украинки завоевали бронзу в каноэ-двойке на дистанции 200 м.

Серебро этапа Кубка мира в Сегеде выиграли Мария Повх (байдарка-одиночка, 500 м) и пара Мария Кичасова-Скорик - Людмила Куклиновская (байдарка-двойка, 200 м). Бронзовыми призерами стали Повх и Иван Семыкин (байдарка-двойка, 200 м).

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Украинские спортсмены завоевали 10 наград на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ 01
Украинские спортсмены завоевали 10 наград на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ 02
Украинские спортсмены завоевали 10 наград на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ 03
Украинские спортсмены завоевали 10 наград на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ 04

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Украинские спортсмены завоевали 10 наград на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ 05
Украинские спортсмены завоевали 10 наград на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ 06

Накануне, сообщают в НОК, украинские спортсмены также выиграли пять медалей: две - в каноэ-одиночке на дистанции 500 метров (золото - у Людмилы Лузан, серебро - у Анастасии Четвериковой), а также в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров (бронза у Лузан), байдарке-двойке на 500 м (бронза у Дмитрия Даниленко и Олега Кухарика) и каноэ-двойке на 500 м (бронза у Виталия Вергелеса и Андрея Рыбачка).

Украинские спортсмены завоевали 10 наград на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ 07
Украинские спортсмены завоевали 10 наград на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ 08

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+10
Молодці,красуні чорнобриві!!! Слава Україні!! )))
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16.05.2021 21:50
+6
Вітання, хлопці й дівчата! Украинские спортсмены завоевали 10 наград на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ - Цензор.НЕТ 6922
Украинские спортсмены завоевали 10 наград на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ - Цензор.НЕТ 5031
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16.05.2021 21:52
+3
Когда-то в детстве, я тоже греблей на байдарке занимался -- на Матвеевском заливе... ...с годами, ****** ложкой по тарелке победила! ...ну, или почти победила...*)
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16.05.2021 21:50
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Підозрюю, що гребли зі сторони Закарпаття у сторону Німеччини.
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16.05.2021 21:48 Ответить
Сегед,це угорсько-сербсько-румунський кордон !!!)))
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16.05.2021 21:58 Ответить
Я образно. Це жодним чином не камінь у город українських човнярів. Просто повірте, що цей їхній успіх Зєлєнскій використає для власного піару. Хоча я точно знаю, що він до цього успіху не доклався.
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16.05.2021 22:13 Ответить
Молодці,красуні чорнобриві!!! Слава Україні!! )))
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16.05.2021 21:50 Ответить
Когда-то в детстве, я тоже греблей на байдарке занимался -- на Матвеевском заливе... ...с годами, ****** ложкой по тарелке победила! ...ну, или почти победила...*)
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16.05.2021 21:50 Ответить
Вітання, хлопці й дівчата! Украинские спортсмены завоевали 10 наград на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ - Цензор.НЕТ 6922
Украинские спортсмены завоевали 10 наград на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ - Цензор.НЕТ 5031
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16.05.2021 21:52 Ответить
Поздравляю!!!)))
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16.05.2021 22:01 Ответить
ВІТАЄМО !!!!
Українські спортсмени вибороли 10 нагород на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное - Цензор.НЕТ 35

.
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16.05.2021 22:40 Ответить
на байдарках із Ханоя
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16.05.2021 22:41 Ответить
Лучше бы они научились доллары загребать вёслами.
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16.05.2021 22:47 Ответить
лучше бы ты помолчал. ****** - тяжкий труд....иди попробуй и перестанешь умничать.
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16.05.2021 22:57 Ответить
Пусть гребцы спустятся в шахту, чтобы не заниматься "тяжким трудом".

Лучше умничать, чем молоть ерунду.
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17.05.2021 01:32 Ответить
ты из шахты пишешь? Українські спортсмени вибороли 10 нагород на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное - Цензор.НЕТ 4481
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17.05.2021 05:39 Ответить
А ты девушка с веслом ?
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17.05.2021 07:52 Ответить
уже давно без весла.
но оно почему то торчит у тебя из зада Українські спортсмени вибороли 10 нагород на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное - Цензор.НЕТ 286
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17.05.2021 08:06 Ответить
Фантазии, фантазии ...
Пропил весло - иди работай.
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17.05.2021 12:59 Ответить
я не пропил!
его фулиганы отобрали и кому та всунули.
теперь знаю кому...
ВЕРНИ ВЕСЛО Українські спортсмени вибороли 10 нагород на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное - Цензор.НЕТ 8625
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17.05.2021 13:24 Ответить
- Сара! И на шо им оте медали?
- Моня! Там не мидали ими движуть. а миска с котлетами на финишном боне...

- Так они и дома могли есть котлеты... безо всякой гребли...
- Мойша! Теперь сам будешь ходить по базарам шоп знать цены и не морочить мне голову Українські спортсмени вибороли 10 нагород на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное - Цензор.НЕТ 698
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17.05.2021 05:48 Ответить
 
 