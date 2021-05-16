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Британский патрульный корабль Trent направляется в Одессу, - посольство. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Британский патрульный корабль Trent 16 мая вошел в акваторию Черного моря. Он направляется в порт Одессы.

Об этом сообщило в Twitter посольство Великобритании в Турции, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что судно прибыло для поддержания безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

"В сопровождении береговой охраны нашего друга и союзника Турции Trent проходит через прекрасный Босфор, на пути в Одессу через Черное море", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Британский патрульный корабль направляется в Черное море. ФОТО

Британский патрульный корабль Trent направляется в Одессу, - посольство 01
Британский патрульный корабль Trent направляется в Одессу, - посольство 02
Британский патрульный корабль Trent направляется в Одессу, - посольство 03
Британский патрульный корабль Trent направляется в Одессу, - посольство 04

Также читайте: Ключевым вызовом для НАТО в Черном море являются действия России, - замгенсека Джоанэ

Британский патрульный корабль Trent направляется в Одессу, - посольство 05

По данным телеканала "Дом", Trent - это новый корабль в составе Королевского британского флота.

Это уже третий в этом месяце военный корабль НАТО, который зашел в Черное море.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12
Ввести его в состав ВМС Украины !!!
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16.05.2021 22:04
+7
Параноїдальних шизофреників слід тримати в тонусі !!!)))
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16.05.2021 22:10
+5
Длина 90 метров, ширина 13, осадка - 3,8 метра. Водоизмещение 2300 тонн. Экипаж 60 моряков. Вооружение: одна 30-мм артустановка, две зенитные артустановки и два крупнокалиберных пулемета. Имеется площадка для вертолета типа "Merlin".
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16.05.2021 22:07
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Ввести его в состав ВМС Украины !!!
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16.05.2021 22:04 Ответить
За счёт асфальта, или вакцин? -- другого выбора нет! *)
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16.05.2021 22:10 Ответить
Та й вакцина такоєсєбє.... Британский патрульный корабль Trent направляется в Одессу, - посольство - Цензор.НЕТ 6522
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16.05.2021 22:12 Ответить
Та, перемучимось якось...*)
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16.05.2021 22:13 Ответить
Та нє, пфайзером провакцинуюсь, бо влітку в мене плани з дружиною на Європу , хочу поїхати в турне.
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16.05.2021 22:17 Ответить
Канапу на кошару залишите?... -- дивись, що б вони в інтернет не залізли в обох без тебе... -- ********* тобі репутацію... *)
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16.05.2021 22:21 Ответить
Прийдеться таки, дочку на кота залишити як і канапу.
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16.05.2021 22:43 Ответить
Ми зараз поїхали б на відпочинок, поки немає братків сусідніх, чекаємо на вакцинацію. Кота любимого також залишимо на племінницю)
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17.05.2021 08:29 Ответить
"В сопровождении береговой охраны нашего друга и союзника Турции ...." Британський патрульний корабель Trent прямує в Одесу, - посольство - Цензор.НЕТ 5695

зачетный тролинг кремлинов !
тончайший английский юмор !
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17.05.2021 02:07 Ответить
Длина 90 метров, ширина 13, осадка - 3,8 метра. Водоизмещение 2300 тонн. Экипаж 60 моряков. Вооружение: одна 30-мм артустановка, две зенитные артустановки и два крупнокалиберных пулемета. Имеется площадка для вертолета типа "Merlin".
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16.05.2021 22:07 Ответить
60 моряков на таком маленьком судне... чем они там все занимаются?
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16.05.2021 22:16 Ответить
ждут команды десантироваться
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16.05.2021 22:18 Ответить
Тібє ніпанять.
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16.05.2021 22:20 Ответить
а видимо спец по нахождению в закрытом пространстве с 60-ю мужиками))шалун
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16.05.2021 22:23 Ответить
Корабель, на якому служив, мав довжину 144 метри і екіпаж 200 чоловік.
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16.05.2021 22:26 Ответить
Шалун? Это все что приходит тебе на ум?) Каждый судит по себе и в меру своей фантазии и предпочтений))
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16.05.2021 22:38 Ответить
Ти маєш уявлення про військовий корабель?
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16.05.2021 22:23 Ответить
да весело в Кремпульке один ушел второй зашел и так целый год по графику... один ОДИН корабль а уже сколько ненависти злости щёлканье челюстью...от жлобы.. да мечтать бы нам может и будет так что идет старый пердунет России по морю а навстречу ему эскадра и на флагштоках фланг ВМС Украины и НАТО и вопросик и куда это мы мошканская тля плывем то не заблукали часом в Черном море с Москва болота????
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16.05.2021 23:10 Ответить
Лихо Бритиша за Стыцов мазу в ЧМ тянут! ...опять Байден стеснительный попался...*)
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16.05.2021 22:09 Ответить
Параноїдальних шизофреників слід тримати в тонусі !!!)))
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16.05.2021 22:10 Ответить
Неплохо, но несколько странно, что уж очень слабенько вооружён. Понимаю, что это патрульный корабль, но кацапский "Быков" (пр. 22160) тоже патрульный, так там хотя бы пушка более-менее вменяемая и есть ангар для вертолёта.
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16.05.2021 22:12 Ответить
Повторюю. Він туди прийшов не для бойових дій.
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16.05.2021 22:21 Ответить
Разумеется !
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16.05.2021 22:26 Ответить
Там наверняка есть компактные управляемые ракеты, только их не афишируют.
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16.05.2021 22:22 Ответить
Возможно, но мне кацапский вариант нравится больше.
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16.05.2021 22:36 Ответить
Он вместо обещанного эсминца в гости к нам собрался ? Я протестую .Меня устроит любой ЭСМИНЕЦ или фрегат , хотя бы ! Хоть НАТОвский ....хоть наш-украинский
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16.05.2021 22:25 Ответить
ахритнеьПосмотрите сколько китайцы только за 5 месяцев этого года спустили на воду военных суден .Вот ибошат . куды там тем бритам
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16.05.2021 22:35 Ответить
Китай это рашка на стероидах. Только там люди куда умнее в правительстве и играют чесно по правилам в отличие от кремлевских урок дорвавшихся до власти..
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16.05.2021 22:37 Ответить
Так там основные верфи мира. 90 всех судов мира (по водоизмещению) производят всего 3 страны - Япония, Ю.Корея и Китай.
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16.05.2021 22:38 Ответить
Китай недавно перегнал рашку и стал флотом №2 в мире.
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16.05.2021 22:40 Ответить
А ********* №1? Сзади, или вперде?
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16.05.2021 22:47 Ответить
№3
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16.05.2021 22:48 Ответить
США повылавливает шпионов и узкоглазые снова бут на джонках...
Япошки тоже повыдрыгивались в свое время, пока их не поставили на место...
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16.05.2021 23:01 Ответить
Важливий не клас судна, важлива його присутність, щоб кацапи не вважали Чорне море "руССкім"
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16.05.2021 22:45 Ответить
думаю что там стоят томагавки на подписке о неразглашении.
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16.05.2021 22:47 Ответить
Конвенция Монре 1936 г.
Турки копают канал в обход..
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16.05.2021 23:02 Ответить
Учитывая что русские клали болт на договора, то и Монтре тоже можно перезаключить с турцие, без участия рф.
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16.05.2021 23:11 Ответить
Адєсса мой город радной
Английский карабль падамной.
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17.05.2021 07:29 Ответить
 
 