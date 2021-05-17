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Фото Происшествия
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ДТП (3383) Нацполиция (8561) Ривненщина (602) автобус (59)

Автобус с 20 пассажирами перевернулся на Ривненщине, четыре человека доставлены в больницу, - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На Ривненщине сегодня утром перевернулся автобус с двадцатью пассажирами, четырех доставили в больницу.

Об этом в Facebook сообщает полиция Ривненской области, информирует Цензор.НЕТ.

ДТП произошло сегодня около 8:15 в селе Мирогоща. 28-летний водитель автобуса сообщением "Дубно-Ривне", избегая столкновения с легковушкой, которая выезжала со второстепенной дороги, выехал на полосу встречного движения. После этого - на обочину, где автобус перевернулся.

В больницу доставили четырех пассажиров. Их состояние пока оценивают медики. Всего в салоне автобуса находилось ориентировочно 20 человек.

Водитель по внешним признакам трезв. Начато досудебное расследование.

Пока дорожное движение на указанном участке дороги частично затруднено. Его регулируют полицейские офицеры громады. На месте также работают спасатели.

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Автобус с 20 пассажирами перевернулся на Ривненщине, четыре человека доставлены в больницу, - полиция 01
Автобус с 20 пассажирами перевернулся на Ривненщине, четыре человека доставлены в больницу, - полиция 02
Автобус с 20 пассажирами перевернулся на Ривненщине, четыре человека доставлены в больницу, - полиция 03
Автобус с 20 пассажирами перевернулся на Ривненщине, четыре человека доставлены в больницу, - полиция 04

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"Водитель по внешним признакам трезв."
Проверять нужно водителя легковухи.
Водитель автобуса уходил от столкновения и, возможно, спас чьи-то жизни.
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17.05.2021 11:39 Ответить
По селах їздять як хочуть і де хочуть.
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17.05.2021 11:45 Ответить
Каждый день автобусопад?

Автобус з 20 пасажирами перекинувся на Рівненщині, чотирьох людей доставлено в лікарню, - поліція - Цензор.НЕТ 3232
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17.05.2021 12:06 Ответить
А до чого водій автобуса, він же скерував, щоб водій легкового авто, який порушив правила, не врізався в автобус. То його ще й перевіряють, чи не п'яний, якесь дежа вю...
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17.05.2021 12:42 Ответить
 
 