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ГБР разоблачило масштабную схему с многомиллионным занижением таможенной стоимости автомобилей из Грузии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

12 мая Государственное бюро расследований (ГБР) провело обыски в помещении Киевской таможни Гостаможслужбы Украины и на трех таможенных постах: "Лески", "Киев - Столичный", "Киев - Западный".

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГБР, досудебным расследованием установлено, что начиная с 2019 года по зоне деятельности Киевской таможни и вышеупомянутых структурных подразделениях, работники таможни оформляли транспортные средства по заниженной таможенной стоимости, что привело к многомиллионным убыткам госбюджета.

За денежное вознаграждение должностные лица искусственно уменьшали стоимость налогообложения, не учитывая экспортные декларации страны отправления с реальным ценам.

Неуплаченные таможенные платежи с каждого транспортного средства составляли от 15 до 120 тыс. грн. В месяц оформляется около 300 транспортных средств.

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В ходе обысков изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность таможенников, а также выдержки из электронных баз данных таможни, мобильные телефоны и т.д.

Досудебное расследование уголовного производства осуществляется по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Украины - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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Процессуальное руководство осуществляет Киевская областная прокуратура, оперативное сопровождение - ГБР.

ГБР разоблачило масштабную схему с многомиллионным занижением таможенной стоимости автомобилей из Грузии 01
ГБР разоблачило масштабную схему с многомиллионным занижением таможенной стоимости автомобилей из Грузии 02
ГБР разоблачило масштабную схему с многомиллионным занижением таможенной стоимости автомобилей из Грузии 03
ГБР разоблачило масштабную схему с многомиллионным занижением таможенной стоимости автомобилей из Грузии 04
ГБР разоблачило масштабную схему с многомиллионным занижением таможенной стоимости автомобилей из Грузии 05
ГБР разоблачило масштабную схему с многомиллионным занижением таможенной стоимости автомобилей из Грузии 06
ГБР разоблачило масштабную схему с многомиллионным занижением таможенной стоимости автомобилей из Грузии 07
ГБР разоблачило масштабную схему с многомиллионным занижением таможенной стоимости автомобилей из Грузии 08

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прямь удивили весь мир
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17.05.2021 12:54 Ответить
Ось ніяк не можу панять. Це вже новиє літса, чи ще старі?
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17.05.2021 12:56 Ответить
ГБР разоблачило масштабную схему с многомиллионным занижением таможенной стоимости автомобилей из Грузии - Цензор.НЕТ 8617
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17.05.2021 13:01 Ответить
Прочитал заголовок, а затем текст. Намёк на Грузии нашёл только в фотографии Саакашвили в комментариях.
Так Держать Бутусов.
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17.05.2021 13:50 Ответить
А вы их прировняйте к евробляхам и дайте людям ординат медали за доблестную службу народу УкраиныА не слугам народа!
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17.05.2021 14:52 Ответить
ну нельзя растаможку доступную замутить, нужно шо б через жопу, через взятки и т.д и т.п.
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17.05.2021 17:27 Ответить
Да Вы что! Это же будет мешать производить Лады на АвтоЗазе! Голобородько он такой, он не даст барыжничать на крови...
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17.05.2021 18:28 Ответить
Я так прнимаю сейчас полетят письма счастья о доплате счастливым обладателям грузинского (да и европейского) секонд-хенда?
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17.05.2021 19:26 Ответить
А какая разница...Степанофф, Иванофф, Петрофф, Сидорофф......ничего у вас не поменяется. Пока есть програмист как вы не сидите, без разницы как вы дудите. ФСЬЕ....решает ...программист.
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17.05.2021 20:21 Ответить
 
 