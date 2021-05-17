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Дорожные работники усиливают слабую дорожную основу в ходе ремонта Харьковской объездной дороги. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

Начат новый этап работ на ремонте объездной дороги Харькова. Дорожные работники фрезеруют покрытие и расчищают придорожную полосу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Facebook "Большой стройки".

Компания-подрядчик "Автомагистраль-Юг", которая отвечает за 44-км участок объездной (от транспортной развязки возле города Дергачи в направлении Донецкой области), проводит фрезерование покрытия. Также работники расчищают придорожную полосу, выполняют распространение земляного полотна на участках с переходно-скоростными полосами и устраивают выравнивающий слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси.

На отдельных участках выполняется комплекс работ по усилению слабой дорожной основы. Так, проектом предусмотрено устройство слоев из щебеночно-песчаной смеси, СФОВ и крупнозернистой асфальтобетонной смеси.

Специалисты выполняют армирование геосетками и георешетками из композитной арматуры для повышения несущей способности и для предотвращения развития колей и трещин.

Также в ходе президентской программы "Большая стройка" предусмотрено устройство верхнего слоя из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, восстановление элементов и сооружений для поверхностного водоотвода, устройство системы наружного освещения, переустройство барьерного ограждения, установка новых дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.

Завершить работы планируют до осени 2021 года.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко проинспектировал ход работ по строительству Южного обхода Днепра. По его словам, завершить работы на дороге возможно уже ко Дню Независимости.

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Дорожные работники усиливают слабую дорожную основу в ходе ремонта Харьковской объездной дороги 01
Дорожные работники усиливают слабую дорожную основу в ходе ремонта Харьковской объездной дороги 02
Дорожные работники усиливают слабую дорожную основу в ходе ремонта Харьковской объездной дороги 03
Дорожные работники усиливают слабую дорожную основу в ходе ремонта Харьковской объездной дороги 04

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Топ комментарии
+4
велике крадiвництво триває.
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17.05.2021 13:31
+3
Це називається фальсифікація капітального ремонту дороги! Потрібно переоблаштовувати весь насип під дорогою, знімати старі зруйновані шари грунту і укатувати з мокрою трамбовкою по шарам різні матеріали! А ось за це розкатування говнопілклалки під асфальт потрібно відразу арештовувати і віддавати під трибунал! В кошторисі пораховано переоблаштування дорожного насипу, а ця говнопідкладка в 10000 разів дешевше ніж та робота за яку буде заплачено з бюджету! Це порушення технології капремонту доріг і це коштує в 10000 раз дешевше ніж те що замовляла держава!
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17.05.2021 14:02
+2
почему во всем мире делают качественные дороги и это некого не уделает - потому шо там есть договора и суды - а в договорах все прописано - давайте лучше работы массажисток или кому надо массажистов)) лучше на фото пообсуждаем))))
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17.05.2021 13:37
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велике крадiвництво триває.
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17.05.2021 13:31 Ответить
Це називається фальсифікація капітального ремонту дороги! Потрібно переоблаштовувати весь насип під дорогою, знімати старі зруйновані шари грунту і укатувати з мокрою трамбовкою по шарам різні матеріали! А ось за це розкатування говнопілклалки під асфальт потрібно відразу арештовувати і віддавати під трибунал! В кошторисі пораховано переоблаштування дорожного насипу, а ця говнопідкладка в 10000 разів дешевше ніж та робота за яку буде заплачено з бюджету! Це порушення технології капремонту доріг і це коштує в 10000 раз дешевше ніж те що замовляла держава!
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17.05.2021 14:02 Ответить
ДОЖДИ ПОШЛИ...
лужи в дырках дорог готовы встречать дорожников Дорожные работники усиливают слабую дорожную основу в ходе ремонта Харьковской объездной дороги - Цензор.НЕТ 4551
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17.05.2021 13:31 Ответить
слабое основание необходимо не просто усиливать, а и расследовать по какой причине оно слабое...
харьков, родина прокуроров
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17.05.2021 15:17 Ответить
... усиливают основу... це тепер так зветься 5-й шар асфальту повер тільки що розбитого свіжого шару. Ще не всі гроші вкрали.
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17.05.2021 13:32 Ответить
А де ти побачив 5-й шар свіжого асфальту на останньому фото? Полили смолою старий асфальт і поверх нього вже все буде.
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17.05.2021 14:00 Ответить
почему во всем мире делают качественные дороги и это некого не уделает - потому шо там есть договора и суды - а в договорах все прописано - давайте лучше работы массажисток или кому надо массажистов)) лучше на фото пообсуждаем))))
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17.05.2021 13:37 Ответить
Суспільний негативізм в коментарях. Навіть тоді, коли робиться добра справа.
Погано. З такім нарІдом державу не збудувати...
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17.05.2021 14:01 Ответить
адже цю дорогу раніше робили, як добру справу, а тепер виявляється, що лише місцями...
і тому основа під полотном заслабка і потребує підсилення...
народ спуску не дає, але є й ті, хто захищає нерадивих дорожників у їх нехлюйстві..
побачимо, що виявлять після цього розбазарювання антиковідного фонду...вакцинація провалена вже...
зараз забирають гроші нафтогазу...вгадай, що буде провалено наступним?
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17.05.2021 15:25 Ответить
Да вот в том то и дело что схеми функционируют в стране
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17.05.2021 18:32 Ответить
полипропеленовую сетку кинули, смолой с крошкой присыпали и всё- ветер не раздует))) дорога сделана!)) а стоимость как у американской бетонки - уверен
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17.05.2021 14:05 Ответить
Фотосессия "А докажи, что украли".
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17.05.2021 15:42 Ответить
 
 