Дорожные работники усиливают слабую дорожную основу в ходе ремонта Харьковской объездной дороги. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
Начат новый этап работ на ремонте объездной дороги Харькова. Дорожные работники фрезеруют покрытие и расчищают придорожную полосу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Facebook "Большой стройки".
Компания-подрядчик "Автомагистраль-Юг", которая отвечает за 44-км участок объездной (от транспортной развязки возле города Дергачи в направлении Донецкой области), проводит фрезерование покрытия. Также работники расчищают придорожную полосу, выполняют распространение земляного полотна на участках с переходно-скоростными полосами и устраивают выравнивающий слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси.
На отдельных участках выполняется комплекс работ по усилению слабой дорожной основы. Так, проектом предусмотрено устройство слоев из щебеночно-песчаной смеси, СФОВ и крупнозернистой асфальтобетонной смеси.
Специалисты выполняют армирование геосетками и георешетками из композитной арматуры для повышения несущей способности и для предотвращения развития колей и трещин.
Также в ходе президентской программы "Большая стройка" предусмотрено устройство верхнего слоя из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, восстановление элементов и сооружений для поверхностного водоотвода, устройство системы наружного освещения, переустройство барьерного ограждения, установка новых дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.
Завершить работы планируют до осени 2021 года.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко проинспектировал ход работ по строительству Южного обхода Днепра. По его словам, завершить работы на дороге возможно уже ко Дню Независимости.
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лужи в дырках дорог готовы встречать дорожников
харьков, родина прокуроров
Погано. З такім нарІдом державу не збудувати...
і тому основа під полотном заслабка і потребує підсилення...
народ спуску не дає, але є й ті, хто захищає нерадивих дорожників у їх нехлюйстві..
побачимо, що виявлять після цього розбазарювання антиковідного фонду...вакцинація провалена вже...
зараз забирають гроші нафтогазу...вгадай, що буде провалено наступним?